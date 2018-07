»The bass, the treble / Don’t make a rebel«

In den 90er Jahren hielten Sexismus und Homophobie Einzug in den deutschsprachigen HipHop. Der Rapper Sido am 17.12.2015 auf einem Konzert in Essen Foto: Caroline Seidel/dpa

In den kommenden Tagen erscheint das neue Heft der Zeitschrift Argument. Der Schwerpunkt der Nummer 327 steht unter dem Titel: »HipHop. Zwischen Befreiungsverlangen, Repressionslust und Geschäft«. Autoren der Ausgabe sind unter anderem Ines Schwerdtner mit einer Untersuchung der »Kanacks« in Offenbach und Saman Sebastian Hamdi über »HipHop als kritische Bildung und erschaffende Praxis«. Wir veröffentlichen an dieser Stelle mit freundlicher Genehmigung der Herausgeber und des Autors leicht gekürzt den Beitrag von Christian Meyer. (jW)

»Die Geschichte des Pop ist die der Migration, und sein ›Entstehungsort‹ ist in selbsterklärender Weise der amerikanische Schmelztiegel.«1 Dies gilt auch für HipHop. Von 1985 bis 1991 kann in Deutschland von einer »glo-kalen Aneignung« gesprochen werden, deren Akteure »sich als Teil einer globalen Jugendkultur, als HipHop-Weltbürger« verstanden.2 Zahlreiche Aktivisten der ersten Stunde, die sogenannte Old School, knüpften in dieser Zeit internationale Kontakte. Bis 1992 war die dominierende Sprache des Raps in Deutschland Englisch. Günther Jacob erinnert sich an den Besuch einer HipHop-Jam in Hamburg 1989: »Der hohe Anteil an Einwandererkindern ist (…) ein Hinweis darauf, dass man Hip­Hop hier als Minoritätenkultur rezipiert«, wobei »niemand« an einen »deutschen HipHop« denke.3 Auf solchen Jams kam die Szene zusammen und zelebrierte die Einheit von Graffiti, Breakdance, Rap und DJing.

Die Struktur ist aus dem Jazz oder auch Gospel bekannt: Call and response. Der »Besessene spielt sein Solo, bezeugt, lässt den ihn besitzenden Geist randalieren, ist aber immer von einem Publikum umgeben, das im nächsten Moment den nächsten Solisten stellen wird«.4 Dies funktioniert »immer nur so gut, wie das Publikum sich tatsächlich als potentiell Beteiligter fühlt«. HipHop leistet den Übergang »vom Konsumieren zum Produzieren«5, der auch für andere Jugendkulturen gilt.

HipHop als Musik verweist schon in ihrer ästhetischen Materialität auf eine nur schwer zu ziehende Trennung von Konsum und Produktion. Die wegweisende Platte »Adventures of Grandmaster Flash on The Wheels of Steel« (1981) ist »eine Schallplatte, die aus nichts anderem als anderen Platten besteht, eine von einem DJ gemachte Platte, eine postmoderne Kollage aus bereits vorhandenen Texten, der gescratchte Beweis, dass Plattenspieler wirkliche Instrumente sein können«.6 Das Prinzip, Musik aus anderer Musik zu machen, wurde seit der Verfügbarkeit der ersten erschwinglichen Sampler immer weiter getrieben und dominiert bis heute. Wem in den Anfangstagen aufgrund der ökonomischen Situation (und auch des Stands der Produktivkräfte im Bereich der Studiotechnik) nur primitive Mittel zur Verfügung standen, entwickelte erstaunliche Kreativität, irgendwie eigene Mixes oder Instrumentals zu produzieren.

Hauptsächlich stützen sich »alltägliche symbolische Arbeit und Kreativität«7 aber auf Ressourcen des Alltagslebens, etwa Sprache. Für den Umgang mit Kulturwaren gilt, dass die Ästhetik nicht in ihnen selbst steckt. Sie bieten jedoch die Möglichkeit kreativer Rezeption und sind gleichwohl nicht vom Alltag zu trennen. Botschaften werden demnach nicht intendiert gesendet und dann empfangen, sondern erst in der Rezeption aktiv hergestellt. Großen Einfluss auf die Rezeption hat der »historisch-soziale Hintergrund« der Konsumenten, deren Klasse, Geschlecht, Alter, Rasse, geographischer Ort. Dabei ist die Übertragung von Materialien in neue Kontexte und Milieus oft entscheidend, zum Beispiel überträgt HipHop schwarze Erfahrungshorizonte in weiße Milieus. »In der Popkultur ist Imitation kein Fehler, sondern ein Stilmittel, weil es Original und Ursprung in ihr nicht mehr gibt. An deren Stelle ist die endlose Folge der Versionen, Interpretationen, Adaptionen und Verkörperungen getreten.«8

Deutschrap

Ab 1992 etabliert sich Rap in deutscher Sprache. Was für die Artikulation eigener Erfahrungen im Sinne von »Realness« nicht unterschätzt werden darf, verlief nicht ohne Friktionen und Probleme. »1992 zerbrach die globale Identität der HipHop-Szene auf zwei Ebenen«.9 Zum einen wurde Rap in Deutschland kommerziell erfolgreich und löste ihn aus der Einheit der HipHop-Kultur. Die Jams, die in den 1990ern noch gang und gäbe waren, »versuchten diesen Zusammenhalt ganz bewusst zu inszenieren«. Rick Ski, der bis Anfang der 1990er noch auf englisch rappte, erinnert sich: »Wir haben uns nie nach dem gerichtet, was die Leute hören wollten oder was gerade angesagt war. HipHop blieb für uns international.« Die mit dem Erfolg der Fantastischen Vier einhergehende Kommerzialisierung wirft er ihnen nicht vor, sondern den Umstand, »gnadenlos versagt« zu haben: »Sie haben HipHop nicht repräsentiert.« Das Debüt der Fantastischen Vier (»Jetzt geht’s ab«, 1991) findet auch Jacob »ganz schrecklich« und sieht darin vertane Chancen. Sie greifen den Gedanken, dass Rap nicht nur Groove, sondern auch »Word« ist, auf, haben jedoch »nichts zu sagen«.10

Zum zweiten spaltete das Phänomen Fantastische Vier die Szene zusätzlich »auf der Ebene der kulturellen Identität«. Fortan gab es deutschen Rap bzw. Sprechgesang auf der einen und auf der anderen Seite multikulturelle Akteure wie Fresh Familee oder Advanced Chemistry, die sich vorher nie so verstanden hatten. Der Erfolg der Fantastischen Vier hat den Underground aber auch wachgerüttelt. Weil HipHop in dieser Form zum einfachen Konsumieren einlud, ging die Idee von HipHop als Kultur des kreativen Wettstreits, zu der jede und jeder etwas beitragen kann, verloren.

Der Aufstieg von Deutschrap ist nicht zu trennen von dem »Verlangen nach Deutschland in allen Bereichen« in den Jahren kurz nach der Wiedervereinigung,11 »einer Zeit, in der Superdeutschland angestrengt nach seiner aktuellen ›Identität‹ sucht«.12 Im »Zuge der rassistischen Anschläge auf die Wohnheime von Asylsuchenden eigneten sich viele Künstler und Gruppen ein multikulturelles Selbstverständnis im Sinne einer positiven gesellschaftlichen Utopie an«.13 Der politische Umbruch führte aufgrund der »medialen Einsargung der Linken« und kulturhegemonialer Bestrebungen von rechts 1992 zur »Annährung zwischen der traditionelleren Linken und der Subkultur«.14 In den »Wohlfahrtsausschüssen« schlossen sich linksradikale Aktivisten, Intellektuelle und Musiker zusammen, darunter neben den Goldenen Zitronen und anderen die HipHop-Gruppen Fresh Familee und Absolute Beginner. Erklärtes Minimalziel war »die symbolische Verteidigung des öffentlichen und privaten Raumes gegen den wachsenden Einfluss neofaschistischer Gruppierungen«.15 Ein HipHop-Konzert war Teil des ersten Treffens in Hamburg.

Neben dem kommerziell erfolgreichen deutschsprachigen etablierte sich weitgehend abseits von medialem Interesse ein politisch bewusster und progressiver Rap. Die HipHop-Kultur der Jugendzentren erlebte gleichzeitig eine Politisierung. Das Paradebeispiel dafür sind Advanced Chemistry aus Heidelberg, bestehend aus Deutschen mit jeweils einem ausländischen Elternteil (Italien, Ghana, Haiti). 1992 veröffentlichen sie die Maxi »Fremd im eigenen Land«. Mit ihren politischen Texten in einem klassischen HipHop-Kontext waren sie in der Bundesrepublik Pioniere. Die Platte wurde mehreren Firmen angeboten, »die alle dankend ablehnten«, schreibt Jacob. Schließlich erschien sie in Eigenregie und war gleichzeitig die erste Veröffentlichung des genreprägenden Labels MZEE. Die Lyrics schildern Erfahrungen mit Alltagsrassismus und Neonazismus in Deutschland. Am Anfang der Platte hört man Nachrichtenschnipsel über die pogromartigen Angriffe auf die Migranten in Rostock-Lichtenhagen vom August 1992, der Beat sampelt die Titelmelodie von »Spiegel-TV«. Die Musik ist allerdings zuwenig groovig, um die Nachricht subversiv unter ein breites Publikum zu bringen – es bleibt Popmusik für Eingeweihte.

Etwa zeitgleich erschien »80 Millionen Hooligans« von der Hamburger Punkband Goldene Zitronen (zusammen mit HipHop-Musikern aus Hamburg und den USA). Jacob ist der Meinung, hier wurden »erstmals die Möglichkeiten, die Rap bietet, genutzt, um in deutscher Sprache etwas wirklich Maßgebliches mitzuteilen«. Es zeigt aber vor allem, wie im Zuge der nationalistischen Welle über Subkulturgrenzen hinweg zusammengearbeitet wurde. Die HipHop-Kultur war bis zu einem gewissen Punkt stets offen für andere Musikstile. In Deutschland besuchte man zudem meist dieselben Plattenläden, Clubs oder Jugendzentren. An Gruppen wie Advanced Chemistry, Absolute Beginner oder Anarchist Academy, die sich zwischen der autonomen Linken und der HipHop-Kultur bewegten, knüpften sich Anfang der 1990er linke Hoffnungen.

Mittelschicht-Realness

Ab Mitte der 1990er nimmt die Entwicklung gewaltig an Fahrt auf. In diese Phase fallen reihenweise prägende Alben und der Aufstieg von Rappern und HipHop-Gruppen, die auch heute noch aktiv und teilweise aus dem Untergrund in den Pop-Mainstream gewechselt sind. Die hier gemeinten Gruppen treten das Erbe der Old School an. Insgesamt ist die Szene, die in dieser Phase enormen Zulauf erhält, geprägt von Jugendlichen der Mittelschicht, die häufig über ein hohes Bildungsniveau verfügen, wobei relativ viele Protagonistinnen und Protagonisten migrantischen Elternhäusern entstammen. Auch wenn ein politischer Anspruch den meisten nicht anzumerken ist, gibt es einige Punkte, auf die sich alle einigen können, etwa eine antirassistische und antifaschistische Grundhaltung sowie eine gewisse Distanz gegenüber der Polizei. Die neue Generation, die ab Mitte der 1990er auf die Bühne tritt (Massive Töne, Absolute Beginner), sieht sich nach wie vor als Teil einer »internationalen Bewegung« und nicht als Eindeutschungsbeauftragte (afro-)amerikanischer Ghettomusik.

Die Idealvorstellung der meisten Protagonisten war wohl Erfolg haben, sich dafür jedoch nicht anpassen zu wollen. Scopemann, Tatwaffe und Aphroe, drei nahezu idealtypische Repräsentanten dieser Zeit, rappten dementsprechend: »Hätte Respekt Karat und würde bar ausgezahlt / Dann wären viele dieser Dinge wirklich wahr und nicht geprahlt.« Der Text übertreibt im Sinne des Bragging and boasting, also des für Rap typischen Prahlens und Angebens in der Aufzählung materieller Güter. Hier scheint der Wunsch nach Reichtum und Macht durch, jedoch nur unter der Bedingung, dabei real bleiben zu können. Alles andere als eine revolutionäre Haltung, aber in ihrer Weigerung, sich für persönlichen Erfolg anpassen zu wollen, Bezugspunkt und Bestätigung für die Szene.

Daneben waren Alltagsprobleme und politische Überlegungen von Mittelschichtsjugendlichen thematisch präsent. Oft war es Rap von Schülern für Schüler. Aus heutiger Perspektive legten die MCs dabei ein erstaunliches Reflexionsvermögen an den Tag. So rappte Cora E. sehr offen über ihre Kindheit und frühe Jugend als Scheidungskind und kommt dabei zu dem Schluss: »Doch warum soll ich mich schäm’ für das, was geschah / Ich wäre heut’ nicht, wie ich bin, wär’ es nicht gewesen, wie es war« (»Schlüsselkind«). Andere reflektieren ihre Einbindung in den globalen Kapitalismus. »Dass mein Gewissen nicht mehr juckt, sei alles ein Produkt / Meiner Umstände wenn ich nur einen guten Grund fände / Für mein Leben, ohne Widerstände würd’ ich’s liebend ändern / Doch ich bin ein zufriedener Verschwender, Jünger der G-7-Länder« (Massive Töne, »Das und dies«). Wieder andere stellen direkte Zusammenhänge von Umweltzerstörung und Profitlogik her: »Kennt ihr die Bilder der missgebildeten Babys durch Chemie? / Kennt ihr die Villen der Millionäre aus der Industrie? / Wir spielten draußen Fußball, als der erste Regen kam / Es ist ein Zufall, dass wir aus ’ner anderen Gegend waren« (Freundeskreis, »Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte«).

Ob überhaupt Jugendliche durch solche Texte politisiert wurden, ist schwer zu sagen. Neben explizit agitatorischem Zeckenrap heutiger Provenienz oder Anarchist Academy waren die Inhalte nur wenig links von den Grünen angesiedelt. Doch waren diese Texte von und für die Köpfe der Szene und nicht für Linksradikale.

Hausse und Hass

Eine populäre Zeile war »1.000 Rapper sind bereit, die Charts zu übernehmen« (Fast Forward, »Ich hoffe, die Radiosender lassen diese Platte spielen«). Irgendwann war es soweit. Der Gegensatz von Glaubwürdigkeit in der Szene und kommerziellem Erfolg schien um die Jahrtausendwende kurzzeitig aufgehoben. Auffällig viele HipHop-Gruppen aus Hamburg erlebten einen kometenhaften Aufstieg. Deren Bezug auf die HipHop-Kultur war noch relativ stark, und es gab beispielsweise Verweise auf Graffiti. Einfluss hatten unter anderem Sendungen auf (dem auf deutsch umgestellten) MTV und Viva. Dort liefen jedoch nur in Ausnahmefällen Lieder mit politischem Inhalt (z. B. Brothers Keepers, »Adriano«). »Um nämlich in Deutschland eine breite Akzeptanz (…) zu erhalten, muss Pop von allen fremdartigen Bildern gereinigt werden, muss von allem Public-Enemy-artigen gesäubert, also nationalisiert werden.«16 Dies war bereits der Grund, warum die Fantastischen Vier und nicht Advanced Chemistry den ersten kommerziellen Boom auslösten.

Doch selbst wenn nicht in der Manier von Public Enemy zur Revolution aufgerufen wurde, waren Afrodeutsche und Angehörige anderer Minderheiten plötzlich Popstars, die ein anderes Bild repräsentierten als Roberto Blanco oder Quotenschwarze im Eurodance. Auch Elemente der HipHop-Kultur, die zuvor nur einem kleinen Kreis bekannt waren, wurden so popularisiert. Die Kehrseite bestand darin, dass es jetzt möglich war, bloß konsumierend an der HipHop-Kultur teilzuhaben. Dies war selbstverständlich stets möglich gewesen, doch war es unter den neuen Bedingungen naheliegender, bloß zu konsumieren, auch weil sich zugleich ein großer Markt für hiphopnahe Konsumgüter (insbesondere Kleidung) auftat. So wurde die HipHop-Kultur zwar verbreitet, aber die Zeit der Jams in Jugendzentren und mit ihnen ein Großteil der kollektiven Praxis näherten sich dem Ende.

Zur gleichen Zeit entwickelt sich in Berlin ein radikaler Gegenentwurf zum bisherigen Deutschrap. Mit Westberlin Maskulin und Marcus Staigers Label Royal Bunker blies ein anderer Wind. Plötzlich war es normal, »Fotze« und »schwul« als Beleidigung im Rap zu gebrauchen, und Weißbrote nannten sich »Nigger«. Die erste Welle des Berliner Battlerap kommt noch aus der Freestyle-Cypher-Kultur der Jams und zählt in ihren Reihen viele Writer. Sie stellt aber dabei alle Prinzipien, die die Szene im sozialen Umgang etabliert hatte, in Frage. Sexismus, Homophobie und auch in bezug auf Rassismen ein mehr als unbedarfter Sprachgebrauch gehörten hier nicht nur zum Standardprogramm, sondern setzten eine Abwärtsspirale in Gang, deren vorläufigen Endpunkt Kollegah und Farid Bang markieren. Anschlussfähig für den Mainstream war stets eine »maskuline Survival-Rhetorik« der HipHop-Szene (Jacob).

Für die aktuelle Dominanz von Straßenrap in Deutschland ist diese Entwicklung kaum zu unterschätzen und sorgte für viele neue Fans, die zuvor nichts mit HipHop-Kultur am Hut hatten. Und weil der unbeschwerte Sexismus schon für so viele neue Fans gesorgt hatte und Selbstreflexion ein Fremdwort ist, basteln sich seither immer mehr Rapper ein Image aus Drogen, Hypermaskulinismus und teuren Autos. Der »neomännliche HipHop-Mann« (Diedrich Diederichsen) ist ein regressives Produkt der Popkultur der letzten Jahre. »Sie hat längst erledigte Männerbilder mit neuem Glanz und neuer Handlungsfähigkeit ausgestattet. Sie ist aber auch multikulturell – wenn man so will: proletarisch – und global, auch wenn sie dafür oft antiquierte bzw. neotraditionelle Werte und religiöse Orientierungen aufbringt« (ders.). Hier rappte auf jeden Fall nicht mehr (nur) die Mittelschicht. Obwohl zunächst noch das Credo ausgegeben wurde: »Untergrund bedeutet Hamburg-Rap nicht unterstützen« (Westberlin Maskulin, »Agressor vs. Compressor«), war der kommerzielle Erfolg, der dieser Spielart von Rap künftig beschert werden sollte, beispiellos. Von 2005 bis 2012 gab es sogar monatliche HipHop-Sonderhefte der Jugendzeitung Bravo, die Rapper wie Bushido ins Zentrum rückten.

Wie sich im Straßenrap gesellschaftskritische Zeilen finden lassen, so im deutschsprachigen HipHop der 1990er Sexismus oder Homophobie. Aber die grundsätzliche Ausrichtung der Texte und die heute viel wichtigeren Bilder und Selbstinszenierungen haben sich grundsätzlich geändert. Tobias Ernsing hat nachgewiesen, dass neoliberale Ideologeme im deutschsprachigen Gangsta-Rap vorherrschend sind.17 So zeugten die Texte nicht nur von einer »Auflösung gesellschaftlicher Solidarität« , sondern propagierten Selbstoptimierung und Egoismus. Das Spiel der Provokation aus dem Battle-Rap ist zum kommerziell erfolgreichen Selbstzweck geworden, und der vorgespielte, erträumte oder tatsächliche Reichtum wird als erstrebenswertes Ziel ausgegeben. Mit Signifying, »dem bewussten Spiel mit der Sprache«, bei dem zwischen eigentlicher und gegenteiliger Bedeutung gewechselt wird, hat dies kaum noch zu tun. Ein Bezug auf die Old School wird eher belächelt oder verachtet. Fler beispielsweise gibt nicht mit seiner tatsächlich vorhandenen Graffiti-Vergangenheit an, sondern mit kriminellen Machenschaften und dem kommerziellen Erfolg seiner Musik. 2008 nennt der Berliner Rapper ein Album »Fremd im eigenen Land«. Darauf finden sich die Zeilen: »Ich bin deutsch, bin drauf stolz / Leute sagen, Fler is’ proll / Leute sagen, ich bin Nazi / Mir egal, sagt, was ihr wollt / Hauptsache, der Rubel rollt, ich im Benz und du im Golf / Adler auf der Motorhaube, Ledersitze schwarz-rot-gold« (Fler, Deutscha Bad Boy). Nationalistische Töne finden sich Mitte der 2000er, auch auf MCs des Booms der späten 1990er Jahre, mitunter sogar bei ehemaligen Mitgliedern der antirassistischen Allstargruppe Brothers Keepers.

Gleichzeitig bietet die Popularität des Straßenraps mit der Omnipräsenz migrantischer Akteure eine Identifikationsmöglichkeit für marginalisierte Jugendliche. Geschichten aus Plattenbausiedlungen, Ärger mit der Polizei und Kleinkriminalität sprechen jedoch eine andere Klientel an als die »Mittelstandsrealness«. Nach der Ermordung von 2Pac waren in der Popzeitschrift Spex folgende Zeilen zu US-amerikanischem Gangsta-Rap zu lesen, welche die hiesige Situation (mehr als 20 Jahre später) vorwegzunehmen scheinen: »Wie die Dinge stehen, hat die Verelendungsspirale den Graben zwischen dem weißen Amerika und seinen schwarzen, täglich neu gedemütigten Bewohnern soweit auseinandergetrieben, dass eine steigende Anzahl von Afroamerikanern das US-Justizsystem mitsamt seinen anrainenden Vorstellungen von Moral und Ordnung zu Recht als Unterdrückungssystem ablehnt. Im Umkehrschluss erfreut sich die Option, den Gesetzesbruch, gleichgültig, auf welchen Inhalt er sich richtet, als Rebellion zu feiern, wachsender Attraktivität.«

Drogen und Designerklamotten

Doch ist es noch in keiner Weise emanzipatorisch, wenn sich Kriminelle der Form des Raps bedienen: »The bass, the treble / Don’t make a rebel« (The Disposable Heroes of Hiphoprisy, Hypocrisy Is The Greatest Luxury). »Hinter dem drohenden Unterton, der noch in jedem Dope-Beat und auch in der Sprechweise des HipHop steckt, steht nämlich allzu häufig ein Haben-Wollen, dem jede Kritik kapitalistischer Reproduktion fremd ist. (…) Weil jedoch diese affirmative Perspektive der meisten Rapper in oft sehr drastische, wütende, ironische, kritische Beschreibungen des rassistischen Ist-Zustandes eingewoben ist, lässt sie sich leicht übersehen« (Jacob). Auch Stimmen aus der Black Community in den USA betonten, »dass der ›Gangster‹ nur die weiße Fiktion des schießwütigen, selbstzerstörerischen, auf immer und ewig fremdbestimmten Schwarzen repräsentiert – und an dieser Fiktion verdiene wiederum eine Plattenindustrie, die mehrheitlich durch Weiße kontrolliert wird«.18

Ähnliches ließe sich auch über den migrantisch geprägten Straßenrap hierzulande behaupten. »Eine untergeordnete Klasse lebt ihre Unterordnung«.19 Die notwendige Kritik an Sexismus, Gewaltverherrlichung und dem zur Schau gestellten Konsumismus geht indes nicht selten einher mit einer Arroganz der Mehrheitsdeutschen, die nicht verstehen können, was es für marginalisierte Jugendliche bedeutet, wenn es Leute wie sie zum Rapstar schaffen.

Es ist falsch, immer nach einem richtigen, kämpferischen Bewusstsein zu suchen. Es kommt darauf an, wie, unter welchen Bedingungen eine Klasse das zur Verfügung stehende kulturelle Rohmaterial verwendet, um Antworten zu formulieren. Wenn ein Rapper wie Haftbefehl gebrochenes Deutsch, Hessisch und Straßenslang mit Kurdisch und anderen Sprachen vermischt, sind Sprachwissenschaftler überrascht und Jugendliche in Offenbach begeistert. Haftbefehl ist damit vielleicht näher an der Tradition des Jive Talk und popularisiert so seinen Soziolekt. In bezug auf Rap in den USA schreibt Wolfgang Karrer: »Diese Sprachstrategien sind gegen die dominante Kultur, wie sie den Ghettoeinwohnern in Schule, Medien und am Arbeitsplatz entgegentritt, gerichtet.«20

Neben dem Straßenrap hat sich in den letzten Jahren auch in Deutschland sogenannter Cloud-Rap etabliert. Diese Subszene ist deutlich weniger migrantisch geprägt. HipHop war stets etwas gänzlich anderes als Punk und auch Anfang der 1990er nicht einfach dessen Neuformulierung, da »er mehrheitlich nicht für den ›Untergang‹ plädiert, den Punk einmal provokativ-kokett auf seine Fahnen geschrieben hatte« (Jacob). Doch im deutschsprachigen Cloud-Rap taucht das Untergangsmoment des Punk tatsächlich auf. Allerdings ohne das Haben-Wollen dafür aufzugeben und ohne die kollektiven Praktiken zu propagieren, die sowohl den frühen Punk (aber noch stärker Hardcore) als auch HipHop über Jahre geprägt haben. Hier dreht sich alles um Drogen und Designerklamotten.

»…dann mit der Pumpgun«

Der aktuelle Straßenrap zeigt, dass »alle aufgeklärten Grundwerte, deren Erwähnung […] aufgrund ihrer Selbstverständlichkeit obsolet erschienen« (Diederichsen), im Laufe der Zeit nicht weitervermittelt wurden. Das hat nur marginal mit der Abwendung von globaler HipHop-Kultur als internationaler Gemeinschaft und der Einheit von Graffiti, Breakdance, Rap und DJing zu tun. Vielmehr gibt er auch Auskunft über einen Zustand der Gesellschaft, in der sich mit Sexismus, Homophobie und demonstrativem Konsum kommerzielle Erfolge erzielen lassen. Die häufigen Verweise auf Kriminalität repräsentieren ferner die Situation migrantischer Milieus, die diese zur widerständigen Praxis verklären, weil der Rassismus der Mehrheitsgesellschaft ihnen Teilhabe ohnehin verweigert.

Das gesellschaftskritische Erbe hiesiger Hip­Hop-Acts verwaltet der sogenannte Zeckenrap, der Rassismus, Homophobie und kapitalistische Verhältnisse kritisiert. Er kommt dabei weniger aus der HipHop-Kultur als aus der radikalen Linken und findet dort auch seine Fans. Man muss konstatieren, dass hier zu den bereits Bekehrten gepredigt wird – und weniger zu den Betroffenen. Eine HipHop-Kultur, die unterschiedliche Milieus in gemeinschaftlicher Praxis zusammenbringt, scheint vorerst passé.

