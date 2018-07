Nationalstaat oder Sozialismus

»Der Nationalstaat kann keine Erlösung für das Proletariat sein«. Rosa Luxemburg in ihrer Wohnung 1907 Foto: jw-Archiv

Ende des 19. Jahrhunderts befanden sich die Polen politisch in einer ähnlichen Situation wie heute die Kurden: ihr Land auf mehrere angrenzende Staaten aufgeteilt, sie persönlich kultureller Assimilation und Repression bei der Pflege ihrer nationalen Identität ausgesetzt. Als »kulturelles Kapital« konnten sie auf die Polenfreundlichkeit der europäischen Linken zurückgreifen. Dieses Stereotyp hatte sich seit dem antizaristischen polnischen Aufstand von 1830/1831 herausgebildet und war in der 1848er Revolution, die die Gründergeneration des europäischen Sozialismus politisch geprägt hatte, bestärkt worden. War jene Revolution durch eine russische Intervention niedergeschlagen worden, so verdiente alles Unterstützung, was gegen Russlands Dominanz aufstand. Das galt selbst für den Aufstand von 1863, der – als Revolte des durch die Aufhebung der Leibeigenschaft zwei Jahre zuvor in seiner ökonomischen Existenz bedrohten polnischen Adels – objektiv reaktionär war, von Marx und Engels allerdings lobend erwähnt wurde und den Polen den Ehrentitel eines »Heldenvolks« einbrachte.

Zwei Hauptströmungen

In dem politischen Katzenjammer, der die polnische Gesellschaft nach der Niederschlagung des Aufstands und den anschließenden Repressionen gegen seine Träger erfasste, bildeten sich zwei Hauptströmungen: Die einen wollten den Kampf für die polnische Unabhängigkeit als Enkel besser ausfechten – von hier aus verliefen Verbindungen zu den ersten polnischen Sozialisten, die sich anfangs noch mit den russischen Volkstümlern im Kampf gegen den Zarismus zusammentaten. Die andere Richtung warf sich auf die sogenannte organische Arbeit: ökonomische Stärkung der polnischen Bourgeoisie, Herausbildung eines nationalen Bewusstseins unter den Bauern, an deren Gleichgültigkeit für den Kampf ihrer Herren der 1863er Aufstand gescheitert war. Die kulturellen und sprachlichen Assimilierungsbestrebungen der russischen und der preußischen Teilungsmacht gegenüber ihren polnischen Untertanen spielten dieser Richtung ungewollt in die Hände: Wer den Leuten verbieten will, in der Öffentlichkeit, im Bildungswesen und vor Gericht ihre Muttersprache zu gebrauchen, der macht aus »Hiesigen« Angehörige einer Nation, die es vorher so gar nicht gab.

Den Anhängern der »organischen Arbeit« kam auch die wirtschaftliche Entwicklung zugute. Der russische Teil Polens wurde einer der am höchsten industrialisierten Teile des Zarenreiches mit der Textilindustrie in Lodz, das als »Manchester des Ostens« bezeichnet wurde, der Metallindustrie um Warschau und der Schwerindustrie im auf Deutschland, Österreich-Ungarn und Russland aufgeteilten Oberschlesien. Im galizischen Boryslaw wurden Ölquellen entdeckt, die einen historischen Atemzug lang zu den wichtigsten der Welt gehörten. Mit alledem entstand auch in Polen eine sozialistische Arbeiterbewegung. Noch nicht entschieden war damit die Frage, ob das eine in Polen tätige lokale Gliederung der deutschen, österreichischen und russischen Sozialdemokratie sein würde, oder eine polnische, die sich quer zu den bestehenden Organisationen formierte.

Die organisatorischen Gegebenheiten sprachen zunächst für die erste Option. Mit der Aufhebung des Sozialistengesetzes in Deutschland 1890 gewann die SPD auch in den polnisch besiedelten Teilen Preußens Mandate, vor allem im oberschlesischen Industriegebiet. In Österreich-Ungarn mit seiner relativ liberalen Nationalitätenpolitik kamen auch polnische Sozialisten ins Parlament, nur im russischen Landesteil fielen die entstehenden sozialistischen Zirkel mit trauriger Regelmäßigkeit polizeilicher Repression zum Opfer. Die Folge war, dass polnische Sozialisten aus den russisch beherrschten Gebieten Polens im wesentlichen in der westeuropäischen Emigration aktiv waren. Zu ihnen gehörte auch die damals in Zürich Ökonomie studierende Rosa Luxemburg, Jahrgang 1871, eine Aktivistin der illegalen Warschauer Organisation »Proletariat«, die der drohenden Verhaftung – unter einer Ladung Heu versteckt – durch Flucht ins Ausland entgangen war.

Der Mainstream der polnischen Sozialdemokratie ging unterdessen in Richtung Nationalismus. 1892 wurde die Polnische Sozialistische Partei (PPS) gegründet, die der Wiederherstellung der polnischen Unabhängigkeit Vorrang gegenüber dem Kampf um den Sozialismus einräumte. Genau hiergegen trat eine Minderheitsfraktion auf, die sich um Rosa Luxemburg, ihren Lebensgefährten Leo Jogiches, Julian Marchlewski und Adolf Warszawski gruppierte, die 1893 die »Sozialdemokratie des Königreichs Polen« (SDKP) gründeten. Ihr zentrales Argument: Die polnische Bourgeoisie habe mit der Aufteilung Polens längst ihren Frieden gemacht, sie lasse sich von der zaristischen Polizei ihre polnischen Arbeiter niederhalten, von daher sei es strategisch falsch, die polnische Arbeiterklasse auf die Herstellung der nationalen Unabhängigkeit zu orientieren. Luxemburg schrieb 1906 in einem Kommentar zum Programm der SDKP: »Solange die kapitalistische Ordnung besteht, kann der Nationalstaat für das Proletariat keine Erlösung sein. Wäre also die polnische Arbeiterklasse heute nicht der Untertan der russischen Regierung, sondern würde in einem unabhängigen Polen leben, so wäre der polnische Staat für sie eine ebensolche kapitalistische Hölle, wie es alle anderen Staaten für das Proletariat sind. Deshalb kann auch die Wiederherstellung des polnischen Staates nicht die Aufgabe des polnischen Proletariats sein. Die Arbeiterklasse soll nicht danach streben, neue bürgerliche Staaten und Regierungen aufzubauen, sondern danach, diese abzuschaffen.«

Prophetisch, aber schwach

In der Rückschau erweist sich diese Analyse als prophetisch. Aber die SDKP überschätzte die soziale Stärke und das Klassenbewusstsein des polnischen Proletariats. Ihre Agitationsmöglichkeiten blieben begrenzt, weil ihre Aktivisten überwiegend in der Emigration lebten, und die »Sozialpatrioten« von der PPS ließen bis hin zu offener Denunziation und Antisemitismus kein Mittel aus, die SDKP zu bekämpfen. Faktisch obsiegte 1905 die Fraktion, die mit einem Wort von Józef Pilsudski »an der Haltestelle Unabhängigkeit aus der roten Straßenbahn ausgestiegen« war. Die von Rosa Luxemburg und Leo Jogiches gegründete Partei gewann zeitweise einige zehntausend Mitglieder und spielte während der russischen Revolution von 1905 eine große Rolle im polnischen Teil. Lenin schätzte sie als »einzige marxistische Partei in Russland«. Zu den Bolschewiki blieb die SDKP gleichwohl auf Distanz. 1906 vereinigte sie sich mit der über die nationalistische Wende der Parteiführung abgespaltenen »PPS-Linken« und ging 1918 in der fast gleichzeitig mit der KPD gegründeten KP Polens auf.