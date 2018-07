Tabubruch Frau und Frau

Markantes Logo: Gruppentreffen im »Lesbischen Aktionszentrum« in Berlin-Schöneberg, 1975 Foto: LAZ-Archiv

Gleich am Anfang hängt ein rosafarbenes Plakat mit dem Schriftzug »Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt«. Es ist das Plakat zum gleichnamigen Film Rosa von Praunheims von 1971. Im selben Jahr gründete sich die »Homosexuelle Aktion Westberlin« (HAW). Und schon 1972 formierte sich in der HAW eine Frauengruppe, aus der später das »Lesbische Aktionszentrum« (LAZ) hervorging. Der Geschichte der HAW-Frauengruppe und des LAZ bis 1982 ist eine neue Ausstellung im Berliner Schwulen Museum unter dem Titel »Radikal – Lesbisch – Feministisch« gewidmet. Anhand von Originaldokumenten, Büchern, Zeitschriften, Musik und mit einem vielseitigen Rahmenprogramm kann man sich auf Spurensuche begeben. Das Angebot füllt eine Lücke: In der über 30jährigen Geschichte des »Schwulen Museums« war bisher nur eine Exposition der Geschichte der Lesbenbewegung gewidmet. Kuratiert haben die Schau Christiane Härdel, Regina Krause, Monne Kühn – und Wolfgang Theis, einer der Gründer des Museums.

Zunächst nutzten die »schwulen Frauen«, wie sie sich damals noch nannten, gemeinsam mit den Männern den ersten Stock der Kulmer Straße 20 a in Berlin-Schöneberg, dann konnten sie ins Dachgeschoss in ihre eigenen Räumlichkeiten umziehen. Dort richteten sie das »Matratzenlager« des LAZ ein. »Wir waren damals voll politisch aktiv. In erster Linie gegen das Patriarchat. Und wir haben Kapitalismuskritik gemacht«, erzählt Kuratorin Krause. Die Frauen organisierten sogenannte Kiss Ins, bei denen sie sich auf offener Straße küssten – ein Tabubruch. Sie gingen gegen den Abtreibungsparagraphen 218 des Strafgesetzbuchs auf die Straße und gegen die Hetze der Springer-Presse gegen Lesben und Schwule. Gemeinsam mit den Männern kämpften sie gegen den Paragraphen 175, der sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellte.

Im LAZ spielten basisdemokratische Organisierung und Selbsterfahrung eine große Rolle. »Es gab ganz verschiedene Gruppen: die Lustgruppe, die Büchergruppe und andere. Ich war in der Lesbenpressegruppe«, erinnert sich Regina Krause. »Es gab auch viel Radau, und es wurde diskutiert, manchmal heftig.« Nicht alle Frauen verstanden sich wie sie als lesbisch und feministisch. »Manche wollten nur lesbisch und nicht feministisch sein. Andere wollten nur Kaffee trinken. Die alten Damen zum Beispiel wollten keine Politik machen und fanden Matratzen schrecklich.« Zu den älteren Aktiven im LAZ gehörte mit Käthe »Kitty« Kuse (1904–1999) auch eine der Vorkämpferinnen der Bewegung und 1974 Gründerin von »L 74«, der ersten Gruppe für ältere lesbische Frauen.

Damals reagierten politisch aktive Lesben auf gesellschaftliche Diskriminierung mit dem Konzept des »Separatismus«. Heterosexualität an sich wurde von etlichen schon als Form der Kollaboration mit dem Patriarchat angesehen. Diese These vertrat auch die US-amerikanische Autorin und Queerfeministin in ihrem 1972 erschienenen, für die Bewegung programmatischen Buch »Lesbian Nation«, das natürlich auch in der Ausstellung zu finden ist. »Außer Männern haben wir nichts zu verlieren«, sangen damals die »Flying Lesbians«. Den Song, aus dem diese Zeile stammt, und andere kann man in der Ausstellung auf Matratzen liegend hören. Und man kann in den Büchern stöbern, die damals wichtig waren.

Dezidiert lesbische Aktivitäten gibt es in Berlin derzeit nur noch wenige, dafür mehr in Westdeutschland. Heute bezeichnen sich viele junge Frauen eher als queer denn als lesbisch und werfen den damals Engagierten Transphobie und Rassismus vor. Regina Krause liegt etwas an der Vernetzung. Sie beobachtet die Aktivitäten der Jungen interessiert, kritisiert aber auch, dass sie den historischen Kontext der »alten« Bewegung nicht genügend zur Kenntnis nehmen und auch nicht, dass die meisten Ziele damals wie heute die gleichen sind: »Also wieso soll man da nicht zusammenarbeiten?« Die Kuratorinnen planen, einen Verein zu gründen. »LAZ reloaded« soll er heißen und für alte und junge Frauen offen sein. »Wir machen weiter, die Ausstellung ist nicht das Ende der Vorstellung«, sagt Krause.