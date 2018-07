Duce kaputt

Bloß noch Marionette. Nach seiner Inhaftierung am Gran Sasso in den Abruzzen befreite ein deutsches Kommando Mussolini im September 1943. Die Nazis setzten den »Duce« danach als Staatschef in einer von ihnen abhängigen »Repubblica Sociale Italiana« ein Foto: picture alliance / AP Images

Bereits vor der Niederlage der Wehrmacht bei Stalingrad im Februar 1943 erörterten führende Kapitalkreise Italiens ein Ausscheiden aus der Achse mit Berlin. Im November 1942 trafen sich in der Mailänder Wohnung des Schwerindustriellen Enrico Falck, König der italienischen Eisen- und Stahlindustrie, der Finanzgewaltige der Banca Commerciale, Giuseppe Volpi, der Chef des Gummikonzerns Pirelli, Alberto Pirelli, und der Präsident der Montecatini (größter Bergbau- und Chemiekonzern), Guido Donegani, mit Marschall Pietro Badoglio und Größen der faschistischen Partei. Badoglio hatte sich 1940 gegen den Kriegseintritt Italiens ausgesprochen und war deshalb am 4. Dezember desselben Jahres als Generalstabschef des Heeres zurückgetreten.¹ Weiter anwesend waren der Schwiegersohn des »Duce«, Graf Galeazzo Ciano, der im Februar 1943 als Außenminister (seit 1936) abgesetzt worden war, und der Christdemokrat Alcide De Gasperi, der wegen antifaschistischer Aktivitäten zu mehrjähriger Kerkerhaft verurteilt worden war, aber im Vatikan Asyl gefunden und mit Resten der 1926 aufgelösten katholischen Volkspartei im Oktober 1942 die Democrazia Cristiana (DC) gegründet hatte. Die Wirtschaftskreise beauftragten Ciano, zu den US-Amerikanern und Briten Kontakte aufzunehmen, um deren Haltung zu einem Bruch mit Deutschland zu sondieren. Die Alliierten bekundeten Bereitschaft.

Auch Mussolini zweifelte am »Endsieg« der Wehrmacht im Osten. Am 1. Dezember 1942 äußerte er gegenüber Hermann Göring in Rom, »dass auf die eine oder andere Weise das Kapitel des Krieges gegen Russland, der keinen Zweck mehr hat, abgeschlossen werden müsse«, um Kräfte für den Kampf gegen die »Anglo-Amerikaner« im Westen und im Mittelmeerraum zu gewinnen. Ciano übermittelte Hitler am 18./19. Dezember im Führerhauptquartier »Wolfsschanze« den Standpunkt des »Duce«, ob es zur Vermeidung eines Zweifrontenkrieges nicht möglich sei, mit Russland zu einer Lösung der Art »neuer Brest-Litowsk-Friede« zu kommen, um größere Truppenmengen von der Ostfront abziehen zu können. Hitler entgegnete, das strategische Hauptziel bleibe, »den bolschewistischen Koloss zu zerschlagen«.²

Der Niederlage entgehen

Die Zerschlagung der Armata Italiana in Russia (Armir) verstärkte den Eindruck, dass die Wehrmacht den Krieg nicht mehr gewinnen werde. Im 1939 mit Deutschland geschlossenen »Stahlpakt« hatte sich Italien verpflichtet, bei der Aggression gegen die UdSSR Hilfsdienste zu leisten. Im Juli 1941 entsandte Rom vier Divisionen und im Sommer 1942 weitere acht (Hitler hatte 20 gefordert). Die Armir umfasste damit 230.000 Mann, mit der die schweren Verluste der Wehrmacht in der Schlacht vor Moskau ausgeglichen werden sollten. Während der sowjetischen Offensive wurde die italienischen Truppen zwischen dem 11. und 22. Dezember 1942 in die verschneite Donezk-Steppe getrieben, dort eingekesselt und größtenteils vernichtet. Nach Italien kehrten nur einige tausend Soldaten zurück. Ein Bericht des italienischen Generalstabes besagte, dass die Wehrmacht die Italiener während des Rückzugs erbarmungslos ihrem Schicksal überließ, die deutschen »Verbündeten« »stets jegliche Hilfe versagten, sich aller verfügbaren Kraftfahrzeuge bemächtigten, unsere Verwundeten ohne Transportmittel, ohne Nahrungsmittel und ohne erforderliche Versorgung zurückließen«.³ Das Schicksal der Armir trug zur wachsenden Antikriegsstimmung bei. Der verlorengegangene Mythos von der »Unbesiegbarkeit« der Wehrmacht bestärkte die Träger der faschistischen Diktatur Italiens, mit Hitler zu brechen.

Auch die Niederlagen in Nordafrika beeinflussten das Verhalten der herrschender Kreise in Italien. Für die dort operierenden deutsch-italienischen Truppen konnten keine erforderlichen Verstärkungen herangeführt werden, da alle Kräfte gegen die Rote Armee gebraucht wurden. Britische Flugzeuge und Schiffe versenkten 30 bis 40 Prozent des ohnehin nicht ausreichenden Nachschubs. Im Oktober/November 1942 scheiterte die Eroberung Ägyptens, die den Weg freimachen sollte Richtung Naher und Mittlerer Osten. Bei El Alamein verlor Rommels Afrikakorps mehr als 50.000 Mann und einen großen Teil seiner Panzer und Geschütze. Rommel führte Hitlers Befehl, »die Stellung bei El Alamein, ›koste es, was es wolle‹, zu halten« und »zu siegen oder zu sterben«, nicht aus. Er zog sich mit den verbliebenen Panzer- und motorisierten Verbänden 1.200 Kilometer nach Westen zurück. Die Eroberung von Tunis und Bizerta durch deutsche Luftlandetruppen im November 1942 brachte nur vorübergehend Entlastung. Im März 1943 begannen die überlegenen anglo-amerikanischen Truppen ihre Offensive. Am 13. Mai kapitulierte am Kap Bon bei Tunis die zur Hälfte aus Deutschen und Italienern bestehende, noch 250.000 Mann zählende Heeresgruppe Afrika, von der Rommel vorher abberufen worden war.

Angst vor Volksaufstand

Die Palastverschwörer wollten sich in die abzeichnende Niederlage der Wehrmacht nicht hineinziehen lassen. Ein ebenso wichtiger Anlass war die Furcht vor einem Volksaufstand, der das faschistische Regime hätte stürzen und eine antifaschistische Volksregierung an die Macht bringen können. Denn die entscheidende Triebkraft des antifaschistischen Widerstandes war die italienische Arbeiterklasse mit der Italienischen Kommunistischen Partei (IKP) an der Spitze. Sie handelte mit der Sozialistischen Partei (ISP) in Aktionseinheit. Ihre Politik bewirkte einen wachsenden Einfluss unter den Massen und war auf die Zusammenarbeit mit allen antifaschistischen Kräften der Nation ausgerichtet. Die Furcht vor einem Volksaufstand wuchs, als im März 1943 in der Industriemetropole Turin (Zentrale des Fiat-Konzerns) Antikriegsstreiks mit mehr als 10.000 Teilnehmern begannen, die auf Mailand und weitere norditalienische Städte übergriffen. Die IKP rief dazu auf, sich auf den bewaffneten Kampf vorzubereiten. Zeitgleich begannen Bomberverbände der Alliierten massive Angriff auf Turin, Mailand und Genua, die auf keine Luftabwehr stießen. Badoglio schrieb: »Überall, in den Eisenbahnzügen, in den Straßenbahnen, auf den Plätzen und bei öffentlichen Versammlungen, sprach man ohne jeden Rückhalt. Man verlangte das Kriegsende. Man verwünschte Mussolini.«⁴

Am 2. Juli bildeten auf Initiative der IKP in Mailand Kommunisten, Sozialisten, Christdemokraten, die Partei der Aktion (PdA), Republikaner und Liberale ein Komitee der Oppositionsparteien. Nach der Landung der Alliierten am 9. Juli auf Sizilien brach die Krise des faschistischen Regimes offen aus. Am gleichen Tag vereinbarte der italienische König Vittorio Emanuele III. mit Badoglio, nach der Ausschaltung Mussolinis eine Militärregierung unter dessen Leitung zu bilden. Vorher, am 17. Juni, hatte der Monarch von US-Präsident Franklin D. Roosevelt über den Apostolischen Nuntius in Rom, Francesco Borgongini Duca, die Zusicherung erhalten, dass Italien »im Falle eines Bruches der Allianz mit Deutschland eine wohlwollende Behandlung erhalten werde«.⁵

Von Bedeutung für die Palastverschwörer war auch, dass in Moskau am 21. Mai 1943 beschlossen worden war, die Komintern aufzulösen. Damit wurde gegenüber den westlichen Partnern signalisiert, dass die UdSSR im Kampf gegen den Faschismus nicht das Ziel verfolgte, die sozialistische Revolution voranzubringen.⁶ Laut Georgi Dimitroff hatte Stalin bereits nach dem faschistischen Überfall auf die UdSSR die Parteien der Komintern mit Blick auf die Schaffung einer Antihitlerkoalition angewiesen, »die Frage der sozialistischen Revolution nicht aufzuwerfen«.⁷ Im dem am 22. Mai in der Prawda veröffentlichten Beschluss hieß es nun weiter, durch die Auflösung würden ihr angehörende Parteien von dem Verdacht befreit, »Agenten eines fremden Staates« zu sein. Anlass für diese grundsätzlich zutreffende Begründung der Entscheidung Stalins war, dass es ihm darum ging, die im Kampf gegen Deutschland entstandene Antihitlerkoalition zu festigen und die anglo-amerikanischen Partner zur Eröffnung einer zweiten Front in Westeuropa zu drängen.⁸

Palastrevolte

Am Nachmittag des 24. Juli 1943 begann auf einer Sitzung des Gran Consiglio del Fascismo (faschistischer Großrat), die bis in die Morgenstunden des folgenden Tages dauerte, der Putsch gegen Mussolini. An der Spitze standen Graf Ciano sowie Justizminister Dino Grandi. Der Großrat forderte den »Duce« auf, angesichts der katastrophalen militärischen Niederlagen den Oberbefehl über die Streitkräfte abzugeben und als Ministerpräsident zurückzutreten. Von den anwesenden 28 Mitgliedern stimmten 19 dafür, sieben dagegen, eines enthielt sich.⁹ Zur militärischen Absicherung der Revolte ließ der Chef des Generalstabes, Vittorio Ambrosio, die Heeresdivision Piave vor den Toren der Hauptstadt Stellung beziehen.

Am 25. Juli um 17 Uhr empfing Vittorio Emanuele Mussolini auf dem Quirinal und autorisierte die Entscheidungen des Großrates. Dem Monarchen war inzwischen bekannt, dass der »Duce« plante, ihn aus dem Weg zu räumen.¹⁰ Mussolini wähnte sich als Führer der Partei zwar weiterhin an den entscheidenden Machthebeln, fügte sich jedoch. Beim Verlassen des Quirinals erwartete ihn ein Hauptmann der Carabinieri und bat ihn unter dem Vorwand der besseren Sicherung seines Schutzes bei möglichen Unruhen, in einen Krankenwagen zu steigen. Von diesem Augenblick an war der Diktator verhaftet und landete nach verschiedenen Zwischenaufenthalten in einem Kurhotel auf dem etwa 150 Kilometer nordöstlich von Rom liegenden Hochplateau Campo Imperatore am Gran Sasso in den Abruzzen.

Fünf Stunden später gab der Rundfunk bekannt, dass der König den Oberbefehl über alle bewaffneten Kräfte übernommen und Marschall Badoglio mit der Bildung einer Militärregierung beauftragt habe. Gegen die Entmachtung des »Duce« regte sich keinerlei Widerstand. Sein Sturz wurde von der Bevölkerung jubelnd begrüßt. In einigen Großstädten des Nordens wurden faschistische Parteisitze und Zeitungsredaktionen gestürmt, in Turin das deutsche Konsulat. Eine beträchtliche Zahl faschistischer Parteigrößen floh nach Deutschland. Unüberhörbar wurde gefordert, die politischen Gefangenen freizulassen. Davon suchte Badoglio zunächst Kommunisten und Anarchisten auszunehmen. Erst als Gewerkschafter, Kommunisten und Sozialisten dagegen mit einem Generalstreik drohten, wurden die Beschränkungen Mitte August aufgehoben.

Um die Deutschen zu beruhigen, erklärte Bado­glio, dass »der Krieg fortgesetzt« werde. Während Generalstabschef Mario Roatta dem deutschen Befehlshaber in Italien, Feldmarschall Rommel, am 15. August die »Treue Italiens zu Deutschland« versicherte, traf vier Tage später General Giuseppe Castellano in der britischen Botschaft in Lissabon mit dem US-amerikanischen General Walter Bedell Smith zusammen, der ihm im Auftrag des anglo-amerikanischen Oberkommandierenden im Mittelmeerraum, General Dwight D. Eisenhower, den Text des Waffenstillstandsabkommens übergab. Bedingung war die »italienische Zusammenarbeit mit den Alliierten im Kampf gegen die Deutschen«. Am 3. September unterzeichnete die Badoglio-Regierung mit Eisenhower den Waffenstillstand. Die Achse Berlin–Rom war gebrochen. Die Hauptkräfte des italienischen Imperialismus schieden aus dem Krieg aus. Das betraf 3,5 Millionen Soldaten.

Nach der Bekanntgabe des Waffenstillstands besetzte die Wehrmacht am 8. September mit 30 Divisionen Nord- und Mittelitalien. Zunächst gab es, wie Nazipropagandaminister Joseph Goebbels in seinem Tagebuch festhielt, die Absicht, Norditalien dem »Großdeutschen Reich« einzuverleiben und die Reichsgrenze bis nach Venetien vorzuschieben.¹¹ Hitler »begnügte« sich dann mit der Okkupation, um dem im Oktober unter Mussolini als Repubblica Sociale Italiano (RSI) installierten Marionettenregime den Anschein einer Fortexistenz des Bündnisses zu geben. Während des Überfalls der Wehrmacht sollte in Rom die Regierung gestürzt werden, was von Badoglio vereitelt wurde. Am 12. September wurde Mussolini von einem deutschen Fallschirmjägerbataillon unter Beteiligung des SS-Sturmbannführers Otto Skorzeny aus seiner Haft am Gran Sasso befreit und nach Deutschland gebracht.

Goebbels und führende Hitler-Militärs hielten an weitreichenden Konsequenzen für Italien fest. Nach dem immer noch für möglich gehaltenen Sieg sollte Europa von »Deutschland beherrscht« werden, mit den besiegten Ländern als »waschechten Kolonien« und den Bündnisstaaten als »konföderierten Provinzen«. Mussolini wurde als Regierungschef der RSI bereits wie eine Marionette behandelt und von den Nazigrößen intern als »Gauleiter von Italien« tituliert.¹² Angesichts dieses Status waren nicht einmal die faschistischen Regime in Spanien und Portugal und auch nicht der Vatikan bereit, die RSI anzuerkennen.

CLN-Appell »Zu den Waffen«

Am 9. September konstituierte sich das Komitee der antifaschistischen Oppositionsparteien zum Nationalen Befreiungskomitee (Comitato di Liberazione Nazionale – CLN) und rief alle Italiener zum Kampf gegen den Faschismus für ein freies Italien auf. Dem CLN gehörten IKP, ISP, PdA, DC und die Liberalen an.¹³ Im Appell hieß es: »Heute gibt es für die Italiener nur noch eine Front: gegen die Deutschen und gegen die fünfte faschistische Kolonne. Zu den Waffen!«¹⁴

Nach dem Aufruf entstanden erste Partisaneneinheiten. Etwa 200.000 Mann, darunter Teile einer Armee und mehr als zehn Divisionen, leisteten ihrer Entwaffnung durch die Deutschen in Italien sowie auf dem Balkan und auf Korsika zum Teil länger als zwei Monate erbitterten Widerstand. Diese Gegenwehr erfolgte auf Initiative der Kommandeure, denn der König als Oberbefehlshaber und die Regierung Badoglio waren am 9. September aus Rom zu den Alliierten geflohen, die am Vortage bei Salerno und Taranto gelandet waren, und hatten die Armee ohne klare Befehle ihrem Schicksal überlassen.

Viele italienische Kommandeure rechneten mit der Unterstützung der alliierten Truppen, da Eisenhower Castellano den Einsatz eines Luftwaffenverbandes bei Rom zugesagt hatte. Darauf vertrauend, eröffneten in der Hauptstadt vier Divisionen die Kampfhandlungen gegen die Wehrmacht. Ihr Korpskommandeur, General Giacomo Carboni, folgte einem Vorschlag Luigi Longos, des Kommandeurs der kommunistischen Garibaldi-Brigade, und ließ Waffen an Freiwillige ausgeben, die zusammen mit der Division Granatieri bereits am 8. September an der Porta San Paolo ins Gefecht zogen. Carboni wartete vergebens auf die zugesagte Luftlandeoperation. Eisenhower brach sein Wort, das er bei der Bekanntgabe des Waffenstillstandes über Radio gegeben hatte: »Alle Italiener, die dazu beitragen, den deutschen Angreifer vom italienischen Boden zu vertreiben, werden die Hilfe der Vereinten Nationen (der Alliierten) erhalten.« Angesichts der Übermacht der deutschen Truppen stellten die Italiener in Rom den Kampf nach vier Tagen ein.

Wechsel zur Antihitlerkoalition

In diesem Klima konnte Badoglio seine Absicht, neutral zu bleiben, nicht verwirklichen. Am 13. Oktober 1943 erklärte er Hitlerdeutschland den Krieg. Damit wurde das Kräfteverhältnis im Mittelmeerraum erheblich zugunsten der Antihitlerkoalition verändert und den im Süden Italiens operierenden anglo-amerikanischen Verbänden die Möglichkeit eines raschen Vorrückens eröffnet. Mit einer Landung bei Rom hätte eine Operationsbasis für ein rasches Vordringen entstehen können. Feldmarschall Harold Alexander, dem Befehlshaber der anglo-amerikanischen Truppen, wäre es weiter möglich gewesen, seine Operationen mit denen der jugoslawischen Partisanenarmee Titos zu koordinieren und durch die Tschechoslowakei nach Deutschland vorzudringen. Die Alliierten hätten so bedeutend früher als mit der Landung in der Normandie Anfang Juni 1944 deutsches Territorium erreichen können.

Der Glatzkopf ist weg. Jubel auf den Straßen Roms nach Bekanntgabe der Absetzung Mussolinis am 25. Juli 1943 Foto: picture-alliance / dpa

Reaktionäre Kreise in den USA und der britische Premier Winston Churchill wollten jedoch, dass die UdSSR bei der gewaltigen militärischen Auseinandersetzung mit Deutschland weiter geschwächt wurde. Ebenso ging es darum, den Einfluss der italienischen Kommunisten und Sozialisten auf die Streitkräfte so gering wie möglich zu halten, weshalb später auch versucht wurde, die Operationen der kampfstarken kommunistischen und sozialistischen Partisanenverbände zu behindern und auch regelrecht zu sabotieren.

Der Preis der Strategie Eisenhowers war der Verlust des größten Teils der 3,5 Millionen Mann zählenden italienischen Streitkräfte, die von der Wehrmacht entwaffnet wurden. Hunderttausende italienische Soldaten bezahlten ihren Widerstand gegen die Okkupation mit dem Tod oder der Deportation nach Deutschland.

Anmerkungen

1 In den 1920/30er Jahren Exponent der faschistischen Expansionspolitik, ließ er als Befehlshaber im Kolonialkrieg gegen Libyen Zehntausende Nomaden umbringen und setzte bei der Eroberung Äthiopiens auf Weisung Mussolinis Giftgas (Yperit bzw. Senfgas, Phosgen) ein.

2 Andreas Hillgruber: Von El Alamein bis Stalingrad. München 1964, S. 13 ff.

3 Roberto Battaglia/Giuseppe Garritano: Der italienische Widerstandskampf 1943–1945. Berlin/DDR 1970, S. 15

4 Pietro Badoglio: Italien im Zweiten Weltkrieg. München/Leipzig, 1947, S. 55

5 I Giorni della Storia d’Italia. Novara 1997, S. 494

6 Dass der Beschluss auch den »großen Unterschieden der historischen Entwicklungswege eines jeden Landes« und der entsprechenden Politik ihrer kommunistischen Parteien Rechnung trug, sei nur am Rande erwähnt.

7 Georgi Dimitroff: Tagebücher 1933–1945. Berlin 2000, S. 393

8 Am 16. März 1943 hatte Stalin gegenüber den Alliierten erklärt: »Heute wie auch früher erblicke ich in der schnellsten Errichtung einer zweiten Front in Frankreich die Hauptaufgabe.« Vgl. Valentin Falin: Zweite Front. Die Interessenkonflikte in der Anti-Hitler-Koalition. München 1995, S. 354

9 I Giorni, a. a. O., S. 494 f.

10 Carlo Massini: La Maschera del Dittatore. Pisa 1999, S. 18

11 Joseph Goebbels: Tagebücher. Zürich 1948, S. 441

12 Gerhard Schreiber: Deutsche Kriegsverbrechen in Italien. München 1996, S. 27 f., 39 ff.

13 Die Republikaner lehnten eine Zusammenarbeit mit der Bado­glio-Regierung als Vertreterin der Monarchie ab, nahmen aber am Widerstand teil und stellten mehrere Brigaden für die Partisanenarmee auf.

14 Il Combattente (Zeitschrift der IKP), Nr. 1, Oktober 1943