Knüppeln für den Konzern

Handlanger des Kapitals: Angriff auf Amazon-Arbeiter in San Fernando de Henares (17. Juli) Foto: picture alliance / ZUMAPRESS

Wer sich mit einem Großkonzern anlegt, bekommt es unter Umständen auch mal mit der Staatsmacht zu tun. So endete der Streik bei Amazon, der in der vergangenen Woche rund um den »Primeday«, den »Schnäppchentag«, stattfand und an dem sich auch Beschäftigte in der BRD beteiligten, in Spanien mit einem Verletzten.

Die spanischen Mitarbeiter des Konzerns fordern einen Tarifvertrag ähnlich dem, den sie noch bis vor kurzem hatten. Mit dem erst im April einseitig eingeführten Branchentarifvertrag müssen neu eingestellte Beschäftigte mit bis zu 30 Prozent weniger Lohn rechnen, kritisieren die Gewerkschaften. Zudem hätten sich hierdurch die Bedingungen verschlechtert, Privatleben und Arbeit miteinander zu vereinbaren. Die einseitige Entscheidung der Kapitalseite, den jeweiligen Tarifvertrag zu kündigen und sich dem öffentlichen Branchentarifvertrag anzuschließen, ist seit den »Arbeitsreformen« möglich, die während der Krise eingeführt wurden, angeblich, um Arbeitsplätze zu sichern.

In Spanien hatten die Gewerkschaften deshalb zu einer dreitägigen Arbeitsniederlegung bei Amazon aufgerufen. An dem Ausstand vom 16. bis zum 18. Juli beteiligten sich nach Angaben der in Spanien stark vertretenen anarchosyndikalistischen Gewerkschaft Confederación General del Trabajo (CGT) 85 Prozent der rund 1.200 Beschäftigten des Versandzentrums in San Fernando de Henares bei Madrid. Der Konzern besitzt zwar weitere Lagerhallen in Madrid und in anderen Orten Spaniens. Da diese aber später errichtet wurden, ist dort der gewerkschaftliche Organisationsgrad noch deutlich niedriger. Amazon soll während des Streiks Leiharbeiter eingesetzt sowie Aufträge in andere Versandzentren verlagert haben, um den Ausstand zu unterlaufen. Deshalb haben die Gewerkschaften jetzt eine Klage gegen das Unternehmen angekündigt.

Der Versandhändler versicherte unterdessen, dass die Mitarbeiter mit dem neuen Branchentarifvertrag überdurchschnittlich bezahlt werden. Zudem ließ das Management nach dem Ausstand verlauten, dass sich »die meisten Mitarbeiter« nicht am Streik beteiligt hätten und die »Kundenaufträge ordnungsgemäß abgewickelt« worden seien.

Am ersten Streiktag versammelten sich nach Gewerkschaftsangaben rund hundert Mitarbeiter vor den Werkstoren in San Fernando de Henares. Nach Berichten der Tageszeitung El País hatten seit dem frühen Morgen Streikposten dort Stellung bezogen. Am zweiten Tag eskalierte dann die Lage. Douglas Harper, Gewerkschafter der kommunistisch orientierten Comisiones Obreras (CCOO) bei Amazon, berichtete gegenüber junge Welt, dass die Gewalt von der Polizei ausgegangen sei. Diese hatte angeordnet, dass die Streikenden auf dem Gehweg zu bleiben hätten. Eine Mitarbeiterin sei der Anweisung jedoch nicht gefolgt und die Polizisten hätten daraufhin auf sie eingeprügelt. Einem weiteren Arbeiter wurden mit einem Schlagstock mehrere Zähne ausgeschlagen.

Zwei Personen, darunter der Verletzte, wurden festgenommen, am selben Tag aber wieder freigelassen. Ihnen wird »Ungehorsam« und »Widerstand gegen die Staatsgewalt« vorgeworfen. Harper betonte, der Streik sei dieses Mal von der Bereitschaftspolizei bewacht worden anstatt, wie bisher üblich, von einfachen Beamten. Das sei seiner Meinung nach nicht nötig gewesen, denn bei anderen Protesten in diesem Versandzentrum habe es in der Vergangenheit nie Schwierigkeiten gegeben.

Yolanda Díaz, Abgeordnete von Unidos Podemos im spanischen Parlament, hat angesichts der Polizeigewalt eine Anfrage an die Regierung gestellt. Darin fragt sie das sozialdemokratische Kabinett, ob Amazon das Streikrecht der Beschäftigten verletzt und Leiharbeiter eingesetzt hat und ob der Konzern deshalb sanktioniert werden wird. Außerdem will sie von der Regierung wissen, ob die polizeilichen Maßnahmen »angemessen« gewesen seien und ob in diesem Zusammenhang ermittelt werden wird.

Der Streit zwischen Management und Belegschaft schwelt schon seit 2016. Im vergangenen März traten die Arbeiter zum ersten Mal in einen zweitägigen Streik. Nach Angaben der Gewerkschaften hat das Unternehmen daraufhin Kündigungen ausgesprochen und neue Mitarbeiter bloß befristet eingestellt. Amazon beruft sich darauf, etliche Stellen geschaffen zu haben. Tatsächlich beschäftigt der Versandhändler aktuell rund 3.000 Mitarbeiter in ganz Spanien, vor drei Jahren waren es hingegen erst rund 1.000.

Der Streik rund um den »Primeday« sollte den Konzern besonders treffen. Aufgrund der günstigeren Angebote verzeichnet das Unternehmen dann in der Regel auch ein erhöhtes Auftragsvolumen. 2017 erreichte der Umsatz am »Primeday« laut Berechnungen von JP Morgan 1.100 Millionen Dollar. Das war doppelt soviel wie 2016. Amazon hat verkündet, dass der diesjährige Aktionszeitraum ein weiterer Erfolg gewesen sei – mit rund 100 Millionen verkauften Produkten in nur 36 Stunden.

Die spanische Kommunistische Partei PCE im benachbarten Alcala de Henares solidarisierte sich mit den Streikenden und erinnerte daran, dass »Amazon allein in den ersten drei Monaten 2018 einen Nettogewinn von 1.345 Millionen Euro eingefahren hat und der Unternehmenschef und Gründer Jeff Bezos laut der Zeitschrift Forbes mit einem Kapital von mehr als 125 Milliarden Dollar zur reichsten Person in der Welt geworden ist«. Dies illustriere, wie der Kapitalismus wirtschaftliche Riesen generiere, die mehr Macht als die demokratisch gewählten Regierungen besitzen.