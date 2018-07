»Versorgung von Patienten in Gefahr«

In der »Stroke Unit« werden Schlaganfallpatienten mit Spezialinstrumenten beobachtet (Asklepios Klinik Hamburg-Altona, 23. Juni 2011) Foto: Angelika Warmuth/dpa

Die Ökonomisierung des Gesundheitswesens schreitet fort, für die Patienten wird es zunehmend problematisch. Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) kritisiert in dem Zusammenhang ein Urteil des Bundessozialgerichts (BSG), welches Schlaganfallpatienten gefährde. Welche Folgen befürchten Sie?

Dieses Urteil des BSG könnte ernste Folgen für die jährlich rund 250.000 Schlaganfallpatienten in Deutschland haben. Wenn sich diese Regelung durchsetzt, gefährdet es die Existenz vieler »Stroke Units« – so nennt man die neurologischen Spezialstationen für eine hochqualitative Behandlung von Patienten mit einem Schlaganfall (engl.: stroke, jW).

Was genau ändert sich mit dem Urteil des BSG?

Die Verlegung schwer Betroffener – das sind rund fünf Prozent aller Patienten – von der regionalen Stroke Unit zur Erstversorgung und Diagnostik in ein hochspezialisiertes Schlaganfallzentrum soll innerhalb von 30 Minuten erfolgen – sonst ist die Krankenkasse nicht verpflichtet, die Behandlung zu bezahlen. In einem aktuellen Fall hatte die zuständige Krankenkasse behauptet, dass diese halbe Stunde nicht eingehalten worden sei. Die Regel galt bislang für die reine Transportzeit, das BSG hat sie jedoch mit seinem Urteil verschärft: Die 30 Minuten sollen von dem Zeitpunkt an gelten, an dem die Indikation gestellt wird, bis zum Beginn der Therapie, wenn der Patient auf dem Tisch liegt, um per Katheter oder OP behandelt zu werden.

Die Regelung ist also unrealistisch?

Auch in gut funktionierenden Netzwerken sind die so interpretierten 30 Minuten oft nicht zu schaffen. Die Behandlung dieser speziellen fünf Prozent von Schlaganfallpatienten bedarf einer sehr genauen Absprache zwischen regionaler Stroke Unit und Schlaganfallzentrum: Welcher Patient ist zu verlegen, wie ist sein Transport zu organisieren? Weil Krankenwagen in Großstädten nicht schnell genug durchkommen, muss oft ein Hubschrauber eingesetzt werden. Wird dann die Wartezeit eingerechnet, bis dieser bereitgestellt ist, sowie die Zeit, bis der Patient am Zielort ausgeladen ist, sind die 30 Minuten rasch überschritten!

Was sind die Konsequenzen?

Die heute nahezu flächendeckend gewährleistete Versorgung von Schlaganfallpatienten ist ernsthaft in Gefahr. Wenn die Krankenkassen – wenn es länger dauert – nicht mehr die ressourcen- und personalintensive Behandlung auf der Stroke Unit zahlen, müssen diese Spezialstationen schließen.

Sollte sich das Bundesministerium für Gesundheit einschalten?

Es gibt ein großes öffentliches und politisches Interesse daran, die vorbildliche Schlaganfallversorgung in Deutschland zu erhalten. Sie ist gefährdet, falls die Behandlung in den Stroke Units nicht mehr finanziert werden sollte.

Gibt es mehr Beispiele dafür, dass der ökonomische Einfluss eine an den Patienten orientierte Versorgung erschwert?

Ein Beispiel sind die neuen Medikamente für Patienten mit Multipler Sklerose (MS), die oft extrem teuer sind. Mitunter ist die Finanzierung in Kliniken nicht gesichert, wenn der Medizinische Dienst der Krankenkassen etwa feststellt, es wäre ambulant zu machen gewesen – obwohl wegen der damit verbundenen Risiken die Behandlung in der Arztpraxis gar nicht angeboten wird.

Ein zweites Beispiel in diesem Kontext ist der »Off-Label-Use«. Dabei geht es um den Gebrauch eines Medikaments in einer nicht zugelassenen Indikation. So wirken bestimmte Rheumamedikamente auch bei der MS. Doch selbst wenn die Substanz preiswert und gut verträglich ist und wissenschaftliche Studien die Wirksamkeit belegen: Wenn das Medikament bei MS nicht zugelassen ist, wird es auch nicht bezahlt. Bei Rheuma hingegen übernimmt die Kasse die Kosten für eben dieses Präparat. Das Paradoxe daran: Die Kasse zahlt bei MS ein anderes Medikament, das deutlich teurer ist, aber mit dem viel weniger Erfahrung in der Anwendung besteht.

Wie ließe sich das ändern?

Alle Institutionen, die bewerten, welches Medikament zum Nutzen von Patienten ist, müssten an einen Tisch: die Zulassungsbehörden für Arzneimittel, das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen als unabhängige wissenschaftliche Einrichtung, der Spitzenverband der Krankenkassen und die zuständigen Abteilungen des Gesundheitsministeriums.