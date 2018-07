Kurdische Aktivistin kriminalisiert

Inhaftiert: Latife Cenan-Adigüzel Foto: Soli-Komitee Wuppertal

Seit dem 21. Juni muss Latife Cenan-Adigüzel im Frauenhaus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Willich II eine Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten absitzen. Dabei seien der Antifaschistin vor dem Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf keinerlei strafbare Handlungen nachzuweisen gewesen, betonten ihre Anwälte Yener Sözen und Roland Meister am Freitag gegenüber jW. Das gegen die kurdische Aktivistin vor einem Jahr gefällte Urteil sei ein »besonders drastisches Beispiel für die neuerliche Verschärfung der Anwendung der sogenannten Antiterrorparagraphen 129 a und b des Strafgesetzbuchs«, sagte Meister (siehe jW vom Wochenende). Sözen warnte, künftig könne jeder von dieser Art der Verfolgung betroffen sein, wenn sich die Vorgehensweise des Staatsschutzsenats am OLG durchsetze und der Vorwurf der »Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung« derart ausgeweitet werden dürfe. Denn so, wie der Paragraph 129 b, der kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland betrifft, könne auch Paragraph 129 a ausgelegt werden, der sich auf Organisationen im Inland bezieht.

Im Verfahren habe es dem Gericht ausgereicht, Cenan-Adigüzel eine Mitgliedschaft in der in Deutschland verbotenen türkischen »Revolutionären Volksbefreiungspartei-Front« (DHKP-C) zu unterstellen – wegen »innerer Übereinstimmung«. Die legale antirassistische Arbeit der Vorsitzenden der »Anatolischen Föderation« werde damit kriminalisiert, heißt es in einem jW vorliegenden Bericht einer Gruppe, die den Prozess vor einem Jahr beobachtet hatte und sich am Donnerstag in Wuppertal traf, um Solidarität mit der Inhaftierten zu organisieren. Der Staatsschutzsenat am OLG habe die Aktivistin trotz des Eingeständnisses verurteilt, »keine unmittelbaren Beweise für konkrete Vorgaben (…) durch Führungskader der DHKP-C gefunden« zu haben. Zur Begründung habe die Kammer lediglich die bei einer Durchsuchung ihrer Wohnung mitgenommenen legalen Bücher, Filme und Zeitschriften anführen können. »Der Wille, linke Strukturen zu kriminalisieren, endet nicht mit migrantischen Organisationen«, warnt die Solidaritätsgruppe in ihrem Report und erinnert an das Verbot der Internetplattform »linksunten.indymedia« und an die Forderung mancher Politiker, »die Antifa« zur terroristischen Vereinigung zu erklären.

Anwalt Meister beklagte, seine Mandantin sei als »Terroristin« verurteilt und stigmatisiert und prangerte das »selbstherrliche« Vorgehen von Bundeskriminalamt und Bundesanwaltschaft in dem Verfahren gegen Cenan-Adigüzel an. Selbst ihre Solidarität mit den Protesten im Gezi-Park in Istanbul vor fünf Jahren sei ihr vor Gericht vorgehalten worden. Meister machte auf den Zusammenhang zwischen der Anwendbarkeit der Paragraphen 129 a und b und den neuen Polizeigesetzen in Bayern und in Nordrhein-Westfalen aufmerksam: Es gehe um »präventive« Überwachung und Inhaftierung vermeintlicher »Gefährder«.

Da der Bundesgerichtshof das OLG-Urteil am 8. Juni bestätigt habe, bleibe im Fall von Latife Cenan-Adigüzel jetzt nur die Möglichkeit einer Verfassungsbeschwerde – und, falls diese nicht angenommen werde, der Gang vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, sagte Anwalt Sözen. Seine Mandantin sei entschlossen, den Weg durch alle Instanzen zu gehen. Die Mitgefangenen und das Personal im Gefängnis Willich behandelten sie sehr respektvoll, ergänzte sein Kollege Roland Meister. Ihnen sei offenbar klar, dass sie eine politische Gefangene sei. Nach einem Besuch am Donnerstag in der JVA berichtete Yadükar Adigüzel, seine Ehefrau habe bereits viele Solidaritätsbriefe erhalten. Stress bereite ihr aber, dass ihre beiden Töchter, 19 und 25 Jahre alt, in der Türkei im Gefängnis sitzen – und dort ebenso des angeblichen Terrorismus bezichtigt werden. Vor ihrer Inhaftierung habe sie mit ihnen telefonieren können, das sei nun nicht mehr möglich.