Für grenzenlose Solidarität

Teilnehmer der Demonstration am Samstag im Hamburger Schanzenviertel Foto: Björn Kietzmann

Nur einige Hundertschaften Polizei und eine Handvoll Wasserwerfer als »Begleitschutz«: ein ganz neues Gefühl für die nach Veranstalterangaben rund 3.000 Teilnehmer einer Tanzdemo zum ersten Jahrestag des G-20-Gipfels in Hamburg. Das Wetter war an diesem 6. Juli bei der zentralen Veranstaltung des viertägigen »Festivals der grenzenlosen Solidarität« genauso sonnig wie ein Jahr zuvor. Im Juli 2017 war die Demonstration unter dem Motto »Welcome to Hell« von der Polizei brutal zerschlagen worden. Dieses Mal gab es Beats nur aus Boxen, auf Spruchbändern wurde gefordert: »Wir wollen keinen Polizeistaat!« und »Aufklärung statt Sonderausschuss!« Auf einem anderen Transparent wurden Grüße nach Buenos Aires gesandt, wo in diesem Jahr der Gipfel der selbsternannten Eliten von Politik und Wirtschaft aus 19 Industrie- und Schwellenländern sowie der EU ausgerichtet wird.

Der Zug passierte die Orte, an denen es 2017 zu Auseinandersetzungen zwischen Gipfelgegnern und Polizisten gekommen war. Vom Neuen Pferdemarkt ging es durchs Schanzenviertel, in dem es vor einem Jahr – in mehrstündiger Abwesenheit der Polizei – Plünderungen und Krawalle gegeben hatte. Stationen waren auch das autonome Kulturzentrum »Rote Flora«, das von etlichen Politikern nach wie vor für die sogenannte Krawallnacht vom 7. auf den 8. Juli 2017 verantwortlich gemacht wird, die Messehallen, Sitzungsort der »Mächtigen der Welt«, und die Landungsbrücken.

Unterdessen teilte Christiane Schneider, innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke in der Hamburger Bürgerschaft, am Sonnabend mit, die Polizei habe 19 von 20 Millionen Euro aus dem »Härtefallfonds für Opfer von Gewalt« beim G-20-Gipfel erhalten, Betriebe und Läden, die zum Teil erhebliche Umsatzeinbußen erlitten hätten, dagegen nichts. Schneider nannte das »skandalös und inakzeptabel«.

Im Vorfeld des Festivals hatte der Hamburger Innensenator Andy Grote (SPD), der vor einem Jahr wegen der vielen Auflagen für Gipfelgegner »Verbote-Grote« getauft worden war, auswärtige Interessierte aufgefordert, »einen Bogen um Hamburg zu machen«. Und der neue Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte laut NDR bereits am Dienstag angekündigt: »Wenn es aus der Roten Flora heraus Gewalt gibt, dann gehen wir da rein.« Grote hatte demselben Sender anlässlich des Jahrestages des Gipfels gesagt, es sei eine »Legende«, dass von Polizeigewalt Betroffene fürchten müssen, eine Gegenanzeige zu kassieren, wenn sie selbst Übergriffe anzeigen. Zugleich beklagte er, es sei ein »großes Problem, dass Geschädigte nicht kooperieren«.

Die Interventionistische Linke (IL), die die Veranstaltungen zum Jahrestag mit organisiert hatte, forderte bereits zu deren Beginn die Freilassung der inhaftierten G-20-Gegner. »Hört auf, Protestierer bis in die letzten Ecken der Republik zu jagen, während alle Verfahren gegen Polizisten, die uns geschlagen haben, eingestellt werden«, verlangte IL-Aktivistin Emily Laquer auf einer der Kundgebungen während der Demo. Am Sonntag nachmittag fand vor der Justizvollzugsanstalt Hamburg-Billwerder eine Kundgebung des Bündnisses »United We Stand« statt. Die Teilnehmer forderten die Freilassung der dort inhaftierten G-20-Gegner.

Unterdessen gingen am Sonnabend auch in Göttingen rund 300 Linke gegen Polizeiwillkür auf die Straße. In der niedersächsischen Stadt sind in den letzten Monaten immer wieder Wohnungen und linke Projekte durchsucht geworden. Die Razzien richteten sich gegen mutmaßliche Teilnehmer der Proteste in Hamburg 2017. Kürzlich war ein Mann Opfer einer solchen Maßnahme geworden, der sich zum Zeitpunkt des G-20-Gipfels nachweislich in Japan aufgehalten hatte, wie die »Basisdemokratische Linke Göttingen« mitteilte, die zu der Demo aufgerufen hatte. Dass ein Richter bei »so dünner Indizienlage« einen Durchsuchungsbefehl unterschrieben habe, könne »nicht anders erklärt werden als mit politischem Verfolgungswillen«, konstatierte Lena Rademacher, Sprecherin der Gruppe.