»Täglich organisieren sich neue Kollegen«

Streikkundgebung der Beschäftigten der Uniklinik Düsseldorf und des Klinikums Essen am 27. Juni in Essen Foto: Roland Weihrauch/dpa

Worum geht es konkret bei dem Streik an den Krankenhäusern?

Es geht darum, einen sogenannten Tarifvertrag Entlastung – für mehr Personal in unserem Krankenhaus und eigentlich natürlich für alle Krankenhäuser – zu bekommen. Gerade letzteres wäre aber nur zu regeln, indem man eine gesetzliche Personalbemessung hätte.

Erstmals zu Verhandlungen aufgefordert wurde die Krankenhausleitung von Verdi Ende 2017. Da diese nicht ernsthaft geführt werden konnten, befinden sich die Beschäftigten nun im Streik. Wer beteiligt sich daran?

Da die Belastung in den Pflegebereichen sehr hoch ist, sind es bei uns sehr viele Pflegekräfte. Aber auch andere Berufsgruppen, z. B. Erzieherinnen aus der Betriebskindertagesstätte, Kollegen aus dem Einkauf, aus der Zentralsterilisation und Physiotherapeuten. Das sind Bereiche, die teilweise gar nicht in der direkten Patientenversorgung sind, aber in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Taktzahl erhöht sich überall, wenn mehr Patienten mit immer kürzerer Verweildauer, aber immer komplizierteren Erkrankungen behandelt werden müssen, während gleichzeitig Personal abgebaut wurde.

Wer macht noch mit?

Sehr viele Auszubildende beteiligen sich am Streik. Zum einen sind es sowohl in Düsseldorf als auch in Essen diejenigen, die Pflegeberufe erlernen und jetzt schon wissen, was auf sie zukommt, obwohl sie noch in der Ausbildung sind. Zum anderen sind Azubis im Streik, die keine Ausbildungsvergütung kriegen. Dabei handelt es sich um die sogenannten schulischen Ausbildungsberufe. Deren Verhandlungen wurden von der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, in der die Universitätskliniken Mitglied sind, auf Eis gelegt, weil wir anderen in den Unikliniken streiken. Und trotzdem machen Azubis aus diesen Berufen beim Streik mit. Sie wollen klarmachen, dass sie sich von diesem Spaltungsversuch nicht beeindrucken lassen. Das ist zukunftsweisend, dass wir alle so an einem Strang ziehen.

Zeichnet sich Verhandlungsbereitschaft bei den Krankenhausleitungen ab?

Die Absurdität ist ja, dass wir momentan noch nicht mal mehr um die eigentlichen Inhalte streiten. Das heißt, kriegen wir 100 oder kriegen wir 200 zusätzliche Stellen? Statt dessen geht es nur darum, dass überhaupt Verhandlungen aufgenommen werden. Es gibt wohl einen Brief von der Tarifgemeinschaft deutscher Länder an Verdi, den ich allerdings nicht im Wortlaut kenne. Darin sei noch mal bekräftigt worden, dass die Vorstände der Unikliniken nicht selbst verhandeln dürften. Aber am kommenden Donnerstag wird es ein erstes Gespräch zwischen Verdi und der Tarifgemeinschaft deutscher Länder dazu geben. Im Gegensatz zu den letzten Wochen ist es immerhin mal ein Termin, an dem wir sehen werden, ob Verhandlungen geführt werden und ob die Vorstände sich hinter der TdL verstecken.

Die Bundesregierung hat im Kontext der »Konzertierten Aktion Pflege« viel versprochen. Lässt Sie das hoffen?

Die Streikenden haben mehrfach in den letzten Wochen, sei es auf der Demo am 20. Juni gegenüber dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, direkt, sei es vor Kameras oder uns gegenüber, geäußert, dass sie die immer wiederkehrenden Versprechungen nicht für glaubwürdig halten. Denn schon der frühere Gesundheitsminister Philipp Rösler, FDP, hat 2011 Maßnahmen gegen den Pflegenotstand angekündigt. Umgesetzt wurde nichts davon. Ich glaube, keiner traut der jetzigen Bundesregierung zu, dass sie echte Verbesserungen für uns auf den Weg bringen wird. Und deswegen nehmen wir das selbst in die Hand.

Wie geht es diese Woche weiter?

Das Universitätsklinikum Düsseldorf ist ja schon im unbefristeten Streik. Wir werden von Montag bis einschließlich Freitag weiter streiken. Ende der Woche entscheiden wir dann, wie wir unseren Kampf fortsetzen und ob wir gegebenenfalls eine Urabstimmung einleiten und auch in den Erzwingungsstreik treten. Das alles hängt sicherlich auch davon ab, ob Verhandlungen um das eigentliche Thema, nämlich mehr Personal, jetzt wirklich beginnen. Eins steht fest: Die Beteiligung wächst. Täglich streiken und organisieren sich neue Kolleginnen und Kollegen.