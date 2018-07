Sizilien befreit

Britische Soldaten bei der Landung auf Sizilien am 10. Juli 1943 Foto: No 2 Army Film & Photographic Unit, Wackett, Frederick (Sergeant), via Wikimedia Commons

Im Januar 1943 trafen sich US-Präsident Franklin D. Roosevelt und der britische Premier Winston Churchill in Casablanca. Sie diskutierten vor allem über die Frage, wo nach der absehbaren Niederlage der Achsenmächte in Nordafrika der nächste Schlag zu führen sei. Die US-Führung war der Ansicht, eine Großlandung in Nordwestfrankreich sei ein wichtiger Beitrag zum schnellen Sieg über Nazideutschland, nur dadurch könnten die Westalliierten größeren Einfluss auf die Nachkriegsentwicklung nehmen. Churchill ging es um die Sicherung der Seeverbindung zwischen Gibraltar und dem Suezkanal, vor allem aber um die Wiederherstellung des britischen Einflusses in Nordafrika, im Nahen Osten sowie in Ost- und Südosteuropa. Er schlug vor, zunächst Sizilien und danach das italienische Festland anzugreifen und von dort aus in Richtung Balkan vorzustoßen. Man wollte diese Länder unbedingt vor der Roten Armee erreichen. Die Briten setzten sich durch.

In Casablanca legte man fest, die der Sowjetunion bereits versprochene Landung in Frankreich um ein weiteres Jahr zu verschieben und im Sommer Sizilien anzugreifen. Die Anti-Hitler-Koalition wurde dadurch erheblich belastet. Sizilien sei zwar wichtig, so Stalin in einem Brief an Churchill, aber kein Ersatz für die zweite Front. Die Rote Armee werde auch angesichts der bevorstehenden deutschen Sommeroffensive den Hauptkräften des Faschismus allein gegenüberstehen.

Nach der Niederlage in Nordafrika ging auch die deutsche Führung von einer baldigen anglo-amerikanischen Großlandung im Süden und Westen des Naziimperiums aus. Sie entwickelte daher die Strategie des Kampfes auf der »inneren Linie«: Durch eine gewaltige Operation wollte man die Rote Armee derart schwächen, dass sie für längere Zeit zu Großoffensiven nicht mehr in der Lage sei. Dann wäre es möglich, im Osten eine leicht zu verteidigende Front zu errichten und in großem Umfang gepanzerte Kräfte und Flugzeuge freizubekommen. Sie sollten den Kern einer strategischen Reserve bilden, mit der alliierte Landungen an jedem Punkt abgewehrt werden könnten.

Codewort »Husky«

Diese Funktion sollte die am 4. Juli 1943 unter der Deckbezeichnung »Zitadelle« begonnene Offensive bei Kursk erfüllen. Schon nach wenigen Tagen scheiterte der Angriff. Die Wehrmacht konnte bei riesigen eigenen Verlusten nur geringe Geländegewinne erzielen. Die Rote Armee ging zur Offensive über. In der Folge war es den Nazis nicht möglich, Kräfte von der Ostfront abzuziehen. Die Schlacht im Kursker Bogen wurde nicht, wie bürgerliche Historiker behaupten, durch die Landung der Alliierten auf Sizilien abgebrochen, sondern wegen der sowjetischen Gegenangriffe.

In der Nacht vom 9. zum 10. Juli 1943 begann unter dem Codewort »Husky« die Invasion Siziliens mit der bis dahin größten amphibischen Operation der Kriegsgeschichte. Den Oberbefehl über die alliierten Streitkräfte hatte der US-General Dwight D. Eisenhower, der seit November 1942 die Besetzung der französischen Kolonien in Nordafrika geleitet hatte. Ihm standen 14 Großverbände zur Verfügung.

Die faschistische Inselbesatzung umfasste zehn Divisionen. Vor allem die fünf italienischen Küstenverbände, die die Hauptlast der Verteidigung trugen, hatten nur geringen Kampfwert. Vom Altersdurchschnitt, der Ausbildung und Bewaffnung entsprachen sie deutschen Landwehrdivisionen, die zu Bewachungszwecken aufgestellt wurden. Außerdem standen drei deutsche Divisionen auf der Insel. Zwei davon waren aus Restteilen jener Kampfverbände entstanden, die nicht mehr vollständig auf den afrikanischen Kriegsschauplatz überführt werden konnten. Die dritte Division war aus Frankreich herangeführt worden.

Große Vorteile hatten die alliierten Luftstreitkräfte. Bei Jägern und Bombern betrug das Verhältnis zehn zu eins. Entscheidend war aber die Überlegenheit der alliierten Seestreitkräfte. Vor Sizilien wurden 3.000 maritime Einheiten, darunter zwei Flottenflugzeugträger und sechs Schlachtschiffe, konzentriert. Die Seestreitkräfte der »Achse«, selbst die in der Nähe stationierten schweren italienischen Einheiten, spielten bei der Invasionsabwehr keine Rolle. Dadurch konnte die enorme Feuerkraft der alliierten Schiffsartillerie zur Niederhaltung der Inselverteidigung eingesetzt werden.

Noch in der ersten Phase der Invasion setzten die Alliierten 181.000 Mann mit 1.800 Geschützen, 600 Panzern und 14.000 Fahrzeugen an Land.

Nicht mehr zu halten

Die Wehrmacht kam am 14. Juli zu dem Schluss, dass Sizilien »aller Voraussicht nach nicht mehr zu halten« sei. Die Deutschen wollten vor allem Zeit gewinnen. Der Verlust der Insel, so ihre Meinung, habe katastrophale Folgen für die innenpolitische Stabilität des Mussolini-Regimes. Dessen absehbaren Kollaps wollte man verzögern, um die deutschen Verbände von Sizilien auf das Festland zu überführen. Auch wollte man im Fall der Fälle dem Sturz des Faschismus mittels eines Putsches zuvorkommen.

In Rom überschlugen sich die Ereignisse: Am 25. Juli wurde Benito Mussolini verhaftet. Eine neue Regierung schloss mit den Alliierten einen Waffenstillstand. Die Wehrmacht besetzte das Land und errichtete ein überaus hartes Okkupationsregime.

Auf Sizilien war der alliierte Vormarsch nur langsam fortgesetzt worden. Man hatte ursprünglich mit 14 Kampftagen gerechnet, doch erst nach 38 Tagen wurde Messina erreicht. Der Oberbefehlshaber der alliierten Landstreitkräfte, der Brite Harold Alexander, funkte nach London, seit dem »17. August 1943, 10.00 Uhr vormittags« sei »die ganze Insel (…) in unserer Hand«. Nur noch die vier Kilometer breite Meerenge trennte die alliierten Truppen vom europäischen Festland.

Den Deutschen war es derweil gelungen, 40.000 Soldaten mit allen Waffen und Vorräten auf das Festland zu überführen. Bei den Kämpfen auf Sizilien starben 2.721 britische, 2.811 US-amerikanische sowie 4.678 deutsche und 4.325 italienische Soldaten.