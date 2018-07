»Vereinen vor Ort fehlt oft Unterstützung«

Antifademonstranten müssen sich schon mal von Polizeikräften in Kampfmontur beobachten lassen (Wurzen, 2.9.2017) Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Das »Kulturbüro Sachsen« berät Vereine und lokale Initiativen in Fragen des Umgangs mit extrem Rechten. 2014 zog die AfD in den sächsischen Landtag ein, bei der Bundestagswahl 2017 war sie stärkste Partei im Freistaat – ein Ausdruck dessen, was allgemein Rechtsruck genannt wird. Spüren Sie eine Veränderung in Ihrer Arbeit?

Wir machen unsere Arbeit seit 2001. Es gab immer wieder die Situation, dass Initiativen und Vereine, die sich in Kleinstädten oder ländlichen Strukturen engagieren, unter Druck geraten sind. Entweder weil rechtskonservative Ausleger von CDU-Ortsgruppen oder damals noch die NPD Verleumdungskampagnen gestartet haben, mit dem Vorwurf des »Linksextremismus«. Es ist ein sehr beliebtes Argument, einem sich gegen rechts engagierenden Verein dieses Etikett zu verleihen. Das sehen wir völlig anders, der Extremismusvorwurf ist hochproblematisch.

Seit zwei Jahren nehmen wir immer mehr wahr, dass es die AfD ist, die vor Ort Stimmung gegen entsprechende Vereine macht. In einer Kleinstadt mit 20.000 Einwohnern oder weniger gibt es vielleicht eine Initiative, die alles macht: die Arbeit gegen »Rechtsextremismus«, die Unterstützung von Geflüchteten, Veranstaltungen für demokratische Werte. Wenn dann die AfD anfängt, diese in der Öffentlichkeit als »linksextrem« darzustellen und zu sagen, dass dort etwa mit Gewalttätern zusammengearbeitet werde, dann löst das im Ort eine Diskussion aus. Genau hier zeigt sich der Rechtsruck: Wenn die NPD vor fünf, sechs Jahren das Gleiche gesagt hätte, wäre für die meisten klar gewesen, dass sie sich mit dem Verein solidarisieren. Wenn das heute die AfD macht, dann schweigen die politisch Verantwortlichen oder stimmen vereinzelt sogar zu. Das ist ein riesiges Problem, weil es die Vereine unter enormen Druck setzt, wenn sie keine Unterstützung erfahren.

Können Sie das an einem konkreten Fall darstellen?

Die Situation in Wurzen ist ein gutes Beispiel. Nachdem es in dem Ort mehrere Angriffe auf Geflüchtete gab, hat das »Netzwerk demokratische Kultur« (NDK) öffentlich von einer rassistischen Motivation der Taten gesprochen. Daraufhin fing das vor »Überfremdung und Islamisierung« warnende »Neue Forum Wurzen« an, den Verein zu kritisieren und die Schuld daran auf die Geflüchteten zu schieben. Von denen wurde dann eine Veranstaltung mit fast 200 Menschen in Wurzen organisiert. Das ist eine wahnsinnig hohe Zahl für so einen kleinen Ort. Der Bürgermeister hat sich zu diesem Streit die ganze Zeit nicht geäußert. Er hat lediglich gesagt, man müsse differenzieren und dürfe den Ort nicht schlechtreden. Mitarbeiter des NDK, die ja in dem Ort auch wohnen, wurden bedroht oder bepöbelt. Solche Dimensionen kannten wir bis dahin nicht. Wenn die NPD früher etwas Vergleichbares gemacht hat, dann waren das vereinzelte Neonazis – schlimm genug. Aber es war nicht der halbe Ort. Wir haben gemeinsam mit dem NDK und anderen Partnern Unterstützung organisiert und eine Solidaritätserklärung abgegeben. Man muss aber ehrlich sagen: Die Stärkung des NDK musste von außen organisiert werden, die gab es nicht aus dem Ort heraus. Das ist schon ein Armutszeugnis.

Ändert sich etwas in der Praxis staatlicher Förderung, von der viele Vereine abhängig sind?

Grundsätzlich schließen Bundesprogramme aus, dass mit der durch ihre Gelder finanzierten Arbeit die AfD thematisiert wird. Da geht es um das sogenannte Neutralitätsgebot. Eine in weiten Teilen rassistische Partei muss aber auch als solche bezeichnet werden dürfen. Es darf nicht sein, dass die AfD damit rechnen kann, dass ihr gegenüber kritischen Vereinen die Gelder gekürzt werden.

Sie haben vom Extremismusargument als Problem gesprochen. Wie kommt es, dass das »Kulturbüro Sachsen« den Begriff »Rechtsextremismus« benutzt?

Es gibt unterschiedliche Definitionen von »Rechtsextremismus«, nicht jede davon ist auf das Extremismusmodell zurückzuführen. Außerdem besteht unsere Zielgruppe nicht aus Menschen, die schon glühende Verfechter der Demokratie sind. Wir müssen anschlussfähig sein und eine Sprache sprechen, die die Leute vor Ort auch verstehen. Unter dem Begriff »Rechtsextremismus« kann sich jeder etwas vorstellen, das ist leider so.