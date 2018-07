Mutige Recherchen ausgezeichnet

Mercedes Riederer, bis 2017 Chefin der Deutschen Journalistenschule in München und Chefredakteurin Hörfunk beim Bayrischen Rundfunk. Am Samstag wurde sie für ihr Lebenswerk geehrt Foto: Julia Müller/Bayerischer Rundfunk/dpa

Bei der Preisverleihung vergangenen Samstag ging es darum, Arbeiten zu würdigen, die Mechanismen und Bestrebungen beleuchten, Frauen und ihre Körper unter Kontrolle zu halten. Mit mehreren Preisen zeichnete der Journalistinnenbund (JB) während seiner Jahrestagung in Berlin »herausragende« Kolleginnen für entsprechende Recherchen aus.

Mercedes Riederer, Chefin der Deutschen Journalisten Schule (DJS) in München, erhielt die Hedwig-Dohm-Urkunde 2018 für ihr Lebenswerk. Sie leitet die Einrichtung mittlerweile seit fast einem Vierteljahrhundert. Als sie sie 1994 übernahm, war sie die erste Frau in einer solchen Position. Sie war jedoch weiter journalistisch tätig. So wurde sie unter anderem 2002 Chefredakteurin Hörfunk beim Bayerischen Rundfunk. »Es war ihr immer wichtig, ihren Schülern ein Vorbild zu sein, Haltung zu vermitteln«, sagte Katja Marx, Hörfunkchefin des Hessischen Rundfunks, in ihrer Laudatio.

Jenni Roth wurde für ihren Text »Eine Stadt sucht einen Mörder«, erschienen im Zeit-Magazin (Ausgabe 12/2018) mit dem »Courage-Preis« für aktuelle Berichterstattung ausgezeichnet. Dieser wurde zum dritten Mal verliehen und war in diesem Jahr erstmals mit 1.200 Euro dotiert.

Der Marlies-Hesse-Nachwuchspreis wurde in drei Abstufungen vergeben: den ersten und 1.000 Euro erhielt Barbara Bachmann für ihre Reportage »Sex, Lügen und Youtube« (veröffentlicht in Reportagen im April 2017), den zweiten und 500 Euro Isabell Beer für ihre Recherche »Das unsichtbare Verbrechen« (Zeit-Magazin vom 17. August 2017). Beer hatte sich monatelang undercover als »Nutzer« in einem Online-Netzwerk von Voyeuren und Pornofans bewegt und deren rechtswidriges Vorgehen beim heimlichen Filmen von Frauen einerseits und deren Gewaltphantasien und frauenfeindliche Haltungen andererseits offengelegt. Die meisten Betroffenen wissen nichts davon, dass sie beobachtet und gefilmt werden – und wenn, haben sie schlechte Chancen, Aufnahmen von sich überhaupt wieder aus dem Internet herauszubekommen.

Der dritte Nachwuchspreis ging zusammen mit 300 Euro an Taz-Redakteurin Dinah Riese für ihre Berichterstattung zur Debatte um das sogenannte Werbeverbot für den Schwangerschaftsabbruch nach Paragraph 219a des Strafgesetzbuches.

»Unsere Medienpreise verstehen wir als Ermutigung für engagierte Kolleginnen, ihre Perspektiven in den Journalismus einzubringen«, sagte die JB-Vorsitzende Rebecca Beerheide und kündigte an, das Engagement des Verbandes für »geschlechtergerechte Berichterstattung« weiter auszubauen. Vor der Preisgala hatte sich der JB auf seiner Jahrestagung mit der Zukunft der Verbandsarbeit beschäftigt. Die Teilnehmerinnen verabschiedeten unter anderem erneut ein Mentoringprogramm. Im letzten Förderzyklus wurden erstmals auch zwei geflüchtete Journalistinnen unterstützt. Eine von ihnen sagte auf der Tagung, sie habe »viel Unterstützung und Hilfe bekommen – menschlich und professionell. Vor allem aber wurde ich als Kollegin wahrgenommen und einmal nicht als Geflüchtete.«

Insgesamt hat der JB im Rahmen des Mentoringprogramms nach eigenen Angaben bereits mehr als 100 Kolleginnen gefördert. Der Verband wurde 1987 gegründet und ist ein bundesweites Netzwerk für hauptberufliche Journalistinnen. Er setzt sich für »engagierten Qualitätsjournalismus«, Menschen- sowie Frauenrechte ein und fordert mehr Macht für Frauen in Medien und Gesellschaft. (jW)