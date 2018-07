Prämien für Denunzianten

Der Arbeitskampf bei der Gießerei Halberg-Guss wird mit harten Bandagen geführt: »Streitgespräch« am 26. Juni vor dem Werkstor in Leipzig Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Der seit drei Wochen andauernde unbefristete Streik beim Automobilzulieferer Neue Halberg-Guss GmbH (jW berichtete) setzt dem Unternehmen und dessen Abnehmern immer mehr zu. Geschäftsführer Alexander Gerstung versucht dies auf seine Weise zu lösen. In einem Brief erhob er den Vorwurf, Streikende hätten in den Werken Leipzig und Saarbrücken Produktionsmittel sabotiert. Beschäftigten bot er bis zu 2.500 Euro an, wenn sie Sabotageakte meldeten und Kollegen denunzierten. Zudem kündigte er an, deshalb Strafanzeige zu stellen.

Angeblich habe das Unternehmen eine sechsstellige Summe ausgeben müssen, um während des Streiks verursachte Schäden zu beheben, sagte Gerstung am Mittwoch in einem Interview mit Bild. Gegenüber dem MDR hatte er zuvor erklärt, Arbeiter hätten die Elektrik manipuliert und mit Gabelstaplern die Feuerwehreinfahrten des Betriebes in Leipzig blockiert. Auch diese Fahrzeuge seien beschädigt. »Das ist kein Kavaliersdelikt mehr oder Streikfolklore, sondern ein Straftatbestand«, wetterte Gerstung.

In Bild klagte der Geschäftsführer zudem über den »Forderungskatalog« der IG Metall. Dieser sei angesichts der für Ende 2019 geplanten Schließung des Leipziger Werkes »utopisch, wie aus dem Schlaraffenland«. Auch von der Politik zeigte sich Gerstung enttäuscht. Er habe Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung und Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (beide SPD) »persönliche E-Mails geschickt und keine Antwort bekommen«. Für den Manager ist es »eine Frechheit, wenn man nur mit Arbeitnehmervertretern spricht und das für populistische Meinungsäußerungen nutzt«. Gehe der Streik weiter, werde man das Unternehmen wohl vorher abwickeln müssen, drohte er.

Die Vorwürfe der Geschäftsleitung seien »komplett an den Haaren herbeigezogen«, hielt Bernd Kruppa von der IG Metall Leipzig am Mittwoch im Gespräch mit jW dagegen. Die Gabelstapler seien einsatzfähig, und bei der angeblichen Blockade habe es sich um eine angemeldete Demonstration gehandelt, erklärte er. Deren Ende habe das Unternehmen per einstweiliger Verfügung erzwingen wollen. Fraglich sei, »ob das überhaupt rechtmäßig war«, führte Kruppa aus. Darüber verhandelte das Arbeitsgericht Leipzig am Montag, fällte aber keine Entscheidung. Fakt sei, so der Gewerkschafter: »Statt ernsthaft mit den Streikenden zu verhandeln, setzt Halberg-Guss auf juristische Scharmützel. Es geht der Firmenleitung nur darum, uns einzuschüchtern und zu kriminalisieren.«

Insgesamt sind 2.000 Arbeitsplätze bedroht. Von den 700 Beschäftigten in Leipzig gehören laut Gewerkschaft 620 zur Stammbelegschaft, die anderen seien Leiharbeiter. Halberg-Guss will das Leipziger Werk komplett schließen, in Saarbrücken ist vorerst die Rede vom Wegfall von 300 Jobs. Allerdings will die Firmenleitung in den kommenden Wochen mit dem Eigentümer, der Prevent-Gruppe, entscheiden, ob doch das ganze Unternehmen abgewickelt wird. Die IG Metall fordert einen Sozialplan und einen Treuhandfonds, aus dem Abfindungen gezahlt werden sollen. Die Angebote des Unternehmens sind für die Gewerkschaft schlicht »ein Witz«. Die Einladung der Kapitalseite zu einem »runden Tisch« am gestrigen Mittwoch schlugen die Streikenden aus.

Kruppa betonte: »Zur Zeit stehen beide Standorte still, und es gibt keine Streikbrecher.« Das wirkt sich bereits auf die Abnehmer der dort produzierten Motorenteile aus. Aufgrund der Lieferengpässe ruht seit letzter Woche die Produktion bei Opel in Eisenach. Man habe wegen des Arbeitskampfes bei Halberg-Guss die Sommerschließtage vorgezogen, bestätigte ein Firmensprecher am Dienstag gegenüber dem MDR. Beeinträchtigt ist demzufolge auch die Produktion bei VW in Hannover und beim zur Volkswagen-Gruppe gehörenden schwedischen Lkw-Hersteller Scania.