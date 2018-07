Sozialdumping verschoben

Verlängerte Lenkzeiten erhöhen das Unfallrisiko (Reisebus auf der A3 bei Waldaschaff, 31. März) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Vor kurzem schien es fast so, als habe die Europäische Union ihre soziale Ader entdeckt. Als das EU-Parlament Ende Mai die Reform der Entsenderichtlinie beschloss, hätte man fast den Eindruck gewinnen können, Brüssel kümmere sich tatsächlich um die Sorgen und Nöte der abhängig Beschäftigten.

Mit der Neufassung der Richtlinie sollte dem Lohn- und Sozialdumping innerhalb der EU offiziell Einhalt geboten werden. Und in der Tat sieht die Reform auch Verbesserungen vor: Bis dato mussten sich die Unternehmer bei ihren ins Ausland entsandten Mitarbeitern lediglich an Mindeststandards, wie etwa gesetzliche Lohnuntergrenzen, im jeweiligen Aufnahmemitgliedsstaat halten. Dies führte unter anderem aufgrund der für die einheimischen Beschäftigten geltenden Tariflöhne zu erheblichen Gehaltsunterschieden.

Dieser Lohndrückerei, von der vor allem Arbeiter aus den östlichen EU-Staaten etwa auf dem Bau, in der Landwirtschaft oder in der Gastronomie betroffen sind, soll künftig ein Riegel vorgeschoben werden. Sofern am Arbeitsort allgemeinverbindliche Tarifverträge vorhanden sind, sollen die entsandten Beschäftigten einen Anspruch auf die gleichen Tariflöhne wie die einheimischen Kollegen haben. Damit soll dem Prinzip »gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort« Rechnung getragen werden. Außerdem gelten ab einer Beschäftigungsdauer von 18 Monaten alle arbeitsrechtlichen Vorschriften des Gastlandes.

Die EU wäre jedoch nicht der berüchtigte neoliberale Bürokratenapparat, wenn sie sich nicht auch hier ein arbeiterfeindliches Hintertürchen offengelassen hätte. Ausgerechnet für die oftmals grenzüberschreitend tätigen Bus- und Lkw-Fernfahrer sollen die Verbesserungen nicht gelten. Für diese Beschäftigtengruppen will Brüssel Vorschriften im sogenannten EU-Mobilitätspaket verankern. Nach einem Vorschlag des Verkehrsausschusses des EU-Parlaments sollen unter anderem Lenkzeiten ausgeweitet und Ruhepausen verkürzt werden.

Am Mittwoch wurde nun eine Entscheidung über die Verschlechterungen erst einmal vertagt. Die Abgeordneten in Strasbourg verwiesen das Gesetzesvorhaben zurück an den zuständigen Ausschuss. Vom Tisch dürfte das Vorhaben damit aber noch lange nicht sein. Dafür werden die diversen Lobbyverbände der Kapitalseite schon sorgen.

»Jetzt muss die Chance für einen sozialen Neuanfang genutzt werden. Es muss gelingen, den europaweiten Wettbewerb im Interesse der Beschäftigten und ihrer Unternehmen fair und nachhaltig zu regulieren«, gab sich die stellvertretende Vorsitzende der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Andrea Kocsis, anschließend in einer Mitteilung sozialpartnerschaftlich optimistisch.

Im Vorfeld der Abstimmung hatte sich Verdi besorgt gezeigt, eine mögliche Annahme des »Mobilitätspakets« könne in der Folge zu einer wachsenden Zahl schwerer Unfälle mit Bussen und Lkw führen. »Die Auffahrunfälle an Stauenden nehmen zu, und wenn die Arbeitszeitverlängerungen so umgesetzt werden wie geplant, haben wir große Befürchtungen«, sagte Stefan Thyroke, Verdi-Bundesfachgruppenleiter Speditionen, Logistik, Kurier-, Express- und Paketdienste, am Mittwoch dem SWR. Nach den Vorstellungen des Verkehrsausschusses sollten »die Wochenendruhezeiten zukünftig erst nach drei Wochen statt nach zwei Wochen genommen werden können«, so der Gewerkschafter. Zudem solle es den Unternehmen erlaubt werden, ihre Busfahrer zwölf Tage am Stück einzusetzen. Innerhalb dieses Zeitraums sind dann an vier Tagen Schichten von bis zu 16 Stunden möglich.

Verdi fordert statt dessen eine »sozialverträglichere Ausgestaltung des EU-Mobilitätspakets«. Auch für Fernfahrer müssten ab dem ersten Tag die nationalen Standards des Landes, in dem gearbeitet wird, Anwendung finden. Auch mögliche neue Regeln bei der Entlohnung der Fahrer lehnt die Gewerkschaft ab. Sollte das »Mobilitätspaket« doch noch durchgewinkt werden, befürchtet Verdi, dass Gehälter auf dem Niveau osteuropäischer Mindestlöhne die Folge wären.