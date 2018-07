Vereinnahmung eines Antifaschisten

Bundespräsidentenworte zum 50. Todestag von Fritz Bauer. Der Initiator der Auschwitz-Prozesse zog in Erwägung, wegen der Drohungen und Anfeindungen gegen seine Person zum zweiten Mal ins Exil zu gehen Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Vom Verfassungsschutz würde Fritz Bauer (1903–1968) auch in der Gegenwart vermutlich beobachtet. Schließlich ist bis heute auch die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN – BdA) nach wie vor im Visier des Inlandsgeheimdienstes wegen angeblicher linksextremistischer Neigungen. Zu Lebzeiten galt der Generalstaatsanwalt des Landes Hessen als Nestbeschmutzer – weil er, der selbst von den Nazis als Sozialdemokrat und Jude verfolgt worden war, auf eine konsequente Ermittlung und Bestrafung von Verbrechern des faschistischen Regimes drang.

Vor 50 Jahren, in der Nacht zum 1. Juli 1968, starb er in seiner Wohnung (siehe auch Schwerpunktseite in jW vom 29.6.). Drohungen gegen ihn hatte es zu Lebzeiten viele gegeben. Die bundesdeutsche Gesellschaft, der Nazis als gute Nachbarn galten, hasste ihn. Inzwischen ist seit seinem Tod ausreichend Zeit vergangen. Das offizielle Deutschland würdigt ihn, vereinnahmt ihn – und tut ein wenig so, als sei es schon immer so antifaschistisch gewesen wie der Verblichene. Am Sonntag fand in der Paulskirche in Frankfurt am Main ein Gedenkakt statt. Hauptredner war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD). Er bezeichnete Bauer als »eine der Schlüsselfiguren in der jungen Demokratie, die Deutschland den Rückweg in die Gemeinschaft der Völker der Welt geebnet« hätten. Der von ihm gegen starke Widerstände auf den Weg gebrachte Frankfurter Auschwitz-Prozess gegen 22 einstige Bewacher des Vernichtungslagers 1963 bis 1965 sei eine »Wegmarke« gewesen, sagte der Präsident. Es war der erste derartige Prozess in der BRD.

Bauer stammte aus einer Stuttgarter Kaufmannsfamilie. Er flüchtete nach KZ-Haft 1936 zunächst nach Dänemark, dann weiter nach Schweden. Nach dem Krieg wurde er 1956 von Hessens Ministerpräsident Georg-August Zinn (SPD) zum obersten Staatsanwalt des Bundeslandes gemacht. Steinmeier betonte, Bauer sei kein »Nazijäger und Racheengel« gewesen, sondern »Aufklärer und Humanist«. Ihm sei es mit der juristischen Ahndung der Verbrechen darum gegangen, »die Deutschen vor einem Rückfall in die Barbarei zu schützen«. Der Respekt, den er verdiene, sei ihm jedoch von seinen Zeitgenossen versagt worden, sagte der Bundespräsident. Selbst der Staat, für den er arbeitete und zu dessen Rechtspflege und politischer Kultur er wohl so viel beigetragen habe wie kaum ein anderer, habe ihm »misstraut«. – Ein schwacher Ausdruck für die Intrigen, Boykott- und Rufmordbestrebungen, denen der mutige Jurist ausgesetzt war. Denn die Mehrheit seiner Kollegen waren Nazis oder ehemalige Nazis, die ihre Karrieren in der sogenannten jungen Demokratie nahtlos fortsetzen durften.

Steinmeier mahnte das Publikum zu Einmischung und Widerstand gegen das »Wiederaufkeimen von Nationalismus und Menschenverachtung« heute. Die »neue Faszination des Autoritären«, die »Verächtlichmachung« der politischen Institutionen, »all das, was wir in diesen Tagen wieder neu erleben, all das hätte Fritz Bauer besorgt«, sagte der Präsident. Dass der bundesdeutsche Staat selbst – vor wie auch nach dem Anschluss der DDR – das Vertrauen in seine Institutionen beschädigt, nicht zuletzt durch aktive Vernichtung von Beweismitteln gegen Verbrecher in seinen Diensten, siehe NSU-Prozess, erwähnte Steinmeier nicht.

(Quellen: dpa, AFP)