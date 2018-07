Abschottung nach Plan

Geht es nach dem Willen des Innenministers, können nicht genug Maschinen zu Sammelabschiebungen abheben Foto: Ralph Orlowski /REUTERS

Die SPD hat ihren Plan für eine europäische Migrations- und Flüchtlingspolitik vorgelegt. Der Parteivorstand hat am Montag ein Fünf-Punkte-Papier beschlossen. Der Text ist vom Führungskreis um die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles und Finanzminister Olaf Scholz erarbeitet worden. Am selben Tag ist auch Horst Seehofers (CSU) »Masterplan Migration« auf fragdenstaat.de veröffentlicht worden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) plädiert gemeinsam mit der SPD weiterhin für eine »europäische Lösung«, während Seehofer nicht auf eine Einigung der EU-Staaten warten will und nationale Maßnahmen vorschlägt. Um den sogenannten Asylstreit zwischen CDU und CSU beizulegen, hat Nahles noch für Montag ein Treffen des Koalitionsausschusses gefordert. Der sollte am Abend zusammentreten.

In ihrem neuen Fünf-Punkte-Plan spricht sich die SPD-Spitze für die finanzielle Unterstützung von Staaten aus, die außerhalb Europas Geflüchtete aufnehmen. Vor Ort soll die Versorgung mit Lebensmitteln sowie mit Zugang zu Bildung unter anderem durch entsprechende Programme der Vereinten Nationen verbessert werden. Hierin ist sich die SPD mit Bundesinnenminister Seehofer einig. Ausländische Investitionen in den Herkunftsländern sollen Menschen davon abhalten, nach Europa zu fliehen. Mit Förderprogrammen will Seehofer »Millionen von Binnenflüchtlingen« zur Rückkehr bewegen. Deutsche Behörden sollen dazu Beratungen im In- und Ausland anbieten. Laut SPD sollen zudem über Umsiedlungsprogramme wie dem der Vereinten Nationen Geflüchtete direkt aufgenommen werden, um sichere Fluchtwege zu eröffnen.

Aus Sicht der SPD sollen Geflüchtete auch in Zukunft in dem EU-Land Schutz beantragen, das sie zuerst betreten haben. »Asylsuchende, die bereits in einem anderen Mitgliedsstaat registriert worden sind, müssen dorthin zurück und dort ihr Verfahren weiter betreiben«, heißt es im SPD-Plan. Die Abschiebung in das jeweilige Ersteinreiseland soll demnach »in einem beschleunigten Verfahren, das rechtsstaatlichen Kriterien genügt«, durch den Bund durchgeführt werden. Familien sollen zudem schneller zusammengebracht werden, damit sie »ihre Asylverfahren gemeinsam betreiben können«.

Die SPD fordert zusätzlich ein Einwanderungsgesetz. Das soll zwischen Einwanderung aus humanitären Gründen und Einwanderung in »unseren Arbeitsmarkt« unterscheiden. Legale Einwanderungsmöglichkeiten sollen helfen, illegale Migration »einzudämmen«. »Um unseren wirtschaftlichen Wohlstand zu erhalten und unsere Renten zu finanzieren, sind wir auf qualifizierte ausländische Fachkräfte angewiesen«, schreibt die SPD dazu.

Einigkeit herrscht zwischen SPD und Seehofer auch in der Frage nach verstärkten EU-Außengrenzen. Beide Pläne sehen vor, die Grenzagentur Frontex zu einer »Europäischen Grenzschutzpolizei« auszubauen und mit weiteren Kompetenzen auszustatten. Zudem sollen mit Transit- und Herkunftsstaaten Abkommen geschlossen werden, um Geflüchtete ohne Bleiberecht dorthin geregelt abschieben zu können. Seehofers »Masterplan« spricht von »sicheren Orten«, die in Nahost und in Afrikas Sahelzone zu errichten wären. Unter anderem durch »Erwartungsmanagement hinsichtlich der Erfolgsaussichten« für eine Weiterreise nach Europa soll dort Flucht- und Migration nach Europa verhindert werden. Sogenannte Aufklärungsarbeit inklusive Einrichtung weiterer »Rückkehrzentren« soll laut Seehofer explizit die Chancenlosigkeit illegaler Migration verdeutlichen.

Für die Bundesrepublik sieht Seehofers Plan eine größere Zahl von Abschiebehaftplätzen vor. Menschen in Abschiebehaft sollen demnach zukünftig mit anderen Gefangenen zusammengelegt werden. Der Innenminister will den Druck auf die Bundesländer erhöhen, mehr Haftplätze dafür bereitzustellen. An Verkehrsflughäfen könnten zusätzlich Abschiebegefängnisse des Bundes eingerichtet werden. Damit sollen Sammelabschiebungen erleichtert werden.

Asylbewerber sollen erst nach drei Jahren Sozialhilfe beziehen können. Bislang ist dies spätestens nach 15 Monaten möglich. Auch schwebt dem Innenminister ein faktischer Zwang zur Teilnahme an Integrationskursen vor. Wer nicht bei einem solchen Kurs mitmacht, müsse laut Seehofer Sanktionen fürchten. Er verlangt außerdem, dass Geflüchtete ohne Ausweisdokumente keine staatlichen Leistungen in Anspruch nehmen können.

Angesichts des anhaltenden Konflikts innerhalb der Bundesregierung forderte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter am Montag im Bundestag Innenminister Seehofer zum Rücktritt auf. Sollte sich die Regierungskoalition auflösen, sehe Hofreiter »große Hindernisse« für eine Regierung aus Union, SPD und Grünen.