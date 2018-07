In Richtung Ausnahmestaat

Übergangsphase oder neue Offensive? Anti- und Pro-EU-Demonstranten 2015 in Athen Foto: Yannis Behrakis/REUTERS

Es ist auch schon wieder 16 Jahre her, dass das Hauptwerk des griechisch-französischen Marxisten Nicos Poulantzas (1936–1979) das letzte Mal auf Deutsch erschien. Diese Wiederauflage löste eine erneute Auseinandersetzung mit dem Werk des Politikwissenschaftlers aus, die wiederum eine Reihe von Veröffentlichungen hervorbrachte. So sind im VSA-Verlag zwei Sammelbände zu Poulantzas erschienen. Während sich »Poulantzas lesen« (2006) darauf konzentrierte, Konzepte und Begriffe zu klären sowie theoretische Leerstellen aufzuzeigen, setzt der Sammelband »Mit Poulantzas arbeiten« einen anderen Schwerpunkt. Hier wird, wie schon der Titel nahelegt, versucht, diese Konzepte praktisch anzuwenden und die sich daraus ergebenden Probleme zu diskutieren.

Dieses Vorhaben gelingt allerdings nur in Teilen. So finden sich auf den ersten etwa 150 Seiten Beiträge, die überwiegend darauf verweisen, dass die »praktische« Arbeit mit Poulantzas immer noch rar ist. Gleich drei Beiträge beschäftigen sich mit Poulantzas’ Verhältnis zu seinem Lehrer Louis Althusser. Während der Politologe Clyde W. Barrow 2006 die beiden Theoretiker noch deutlich voneinander abgrenzte und ihre Eigenständigkeit betonte, vertreten die Autoren des neuen Bandes eine andere Interpretation. Bisweilen gewinnt man dabei den Eindruck, es ginge vornehmlich darum, Poulantzas als Althusserianer zu vereinnahmen.

Wie sich die Konzepte von Poulantzas analytisch anwenden lassen, zeigen die Beiträge von Alexander Gallas und Lukas Oberndorfer. Der Text von Gallas ist gewissermaßen eine Zusammenfassung seiner vergangenes Jahr in der Reihe »Historical Materialism« erschienenen Studie zum Thatcherismus (»The Thatcherite Offensive. A Neo-Poulantzasian Analysis«). Wesentlich sind hierfür die von Poulantzas entwickelten Ansätze in »Faschismus und Diktatur« (1973), vornehmlich das auf Lenin zurückgreifende Konzept der »imperialistischen Kette« und die von Lenin und Mao entlehnte Unterscheidung von offensiven und defensiven Etappen im Klassenkampf. Die »imperialistische Kette« verweist auf die Existenz innerimperialistischer Konflikte, deren Verlauf von der Stellung der imperialistischen Staaten im globalen Gesamtgefüge abhängig ist. Die Etappen sind durch die Dominanz einer der beiden Hauptklassen gekennzeichnet, wobei Poulantzas auch Übergangsphasen berücksichtigt, in denen die Kräfteverhältnisse nicht eindeutig sind. Ausgehend von diesen Ansätzen kann Gallas den britischen Neoliberalismus in all seinen Dimensionen als Klassenprojekt analysieren. Hierbei gelingt es ihm überzeugend, den Unterschied zwischen der Etappe des Thatcherismus und der darauf folgenden Etappe des Blairismus mit seiner Politik der »sozialen Einheit« herauszuarbeiten.

Oberndorfer befasst sich mit der Krise in Griechenland und dem Scheitern von Syriza. Dabei zeichnet er nach, wie es den Institutionen der EU gelang, ihre Austeritätspolitik durchzusetzen und die entstehende soziale Bewegung in Griechenland abzuwürgen. Dabei wurde innerhalb der Institutionen ein Strategiewechsel forciert, der zur Aufgabe von bisher selbstverständlichen formalen Freiheiten führte. Oberndorfer greift dabei auf Poulantzas Konzept des »autoritären Etatismus« zurück, womit dieser den neuen Normalzustand staatlicher Herrschaft in den imperialen Zentren der ausgehenden 70er Jahre beschrieb. Für Poulantzas kennzeichnet der »autoritäre Etatismus« eine neue Form des bürgerlich-demokratischen Staates, in der die Verwaltung immer weitere Kompetenzen erhält, während die klassischen Kontrollfunktionen der Gewaltenteilung ausgehöhlt werden. Laut Oberndorfer wurde dieser Herrschaftsmodus im Zuge der neuerlichen Krise in Europa reaktualisiert. Es sei durchaus möglich, dass dies in eine politische Herrschaftsform übergehe, die Poulantzas als »Ausnahmestaat« (Faschismus, Bonapartismus, Militärdiktatur) bezeichnete. Diese würde sich unter den jetzigen Bedingungen nicht in der Form einer Übernahme des Staates »von außen« durchsetzen. Vielmehr würde es sich – mit Poulantzas – »um einen Bruch im Inneren des Staates an Nahtlinien handeln, die in seiner gegenwärtigen Konfiguration längst vorgezeichnet sind.«

Gleichwohl ergeben sich aus dieser autoritären Strategie der Herrschenden auch wieder neue Möglichkeiten für die Linke in Europa. Der Autor sieht daher die Krise in Griechenland als ersten Akt eines »europäischen Frühlings«, der in verschiedenen Ländern neue soziale Bewegungen entstehen lasse, etwa in Großbritannien und in Frankreich. Hier fragt man sich unweigerlich, wann der Text entstanden ist. Die jüngsten Ereignisse in den genannten Ländern legen eher den Schluss nahe, dass die Linke auch diesen Akt verloren hat. In einem hat Oberndorfer aber sicherlich recht: Die jüngsten Wahlergebnisse und die sich abzeichnende weitere Verschärfung der Austeritätspolitik werden mit Sicherheit der Krise in Europa kein Ende setzen.

Der Band wird seinem Anspruch nicht vollumfänglich gerecht. Um das Verhältnis von Althusser und Poulantzas auszuloten, wäre sicher ein eigener Debattenband nötig, in dem unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen müssten.