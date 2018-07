Teurer Deal für Stahlkocher

Vergebliche Proteste: Trotz »Garantien« sind Thyssen-Krupp-Beschäftigte Verliere der Fusion mit Tata Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS

Es ist eine Art gegenseitiger Nothilfe: Thyssen-Krupp und Tata Steel schließen sich angesichts weltweiter Überkapazitäten bei der Stahlerzeugung zusammen. Formell gründen sie zwar den zweitgrößten Konzern der Branche in Europa. Doch ob das ausreicht, gegen die harte Konkurrenz aus Asien, der EU selbst und den USA unter den Bedingungen eines zunehmenden Protektionismus zu bestehen, ist nicht sicher. Und die Beschäftigten müssen die Fusion mit Jobverlusten oder -verlagerungen bezahlen.

Nach über zweijährigen Verhandlungen unterzeichneten beide Kapitalgesellschaften am Sonnabend die Verträge für ein Gemeinschaftsunternehmen. Damit ist auch der Weg frei für einen weiteren »Umbau« bei dem Essener Konzern. Die Strategie solle bis Mitte Juli vorgelegt werden, kündigte das Unternehmen am Sonnabend vor Investoren in Essen an.

Über die Details des Gemeinschaftsunternehmens wollen Thyssen-Krupp-Chef Heinrich Hiesinger und der Chef der Tata-Stahlsparte, Natarajan Chandrasekaran, am heutigen Montag in Brüssel informieren. Entstehen soll der nach Arcelor-Mittal zweitgrößte EU-Hersteller mit rund 48.000 Mitarbeitern, einem Umsatz von über 17 Milliarden Euro und Werken in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden. Thyssen-Krupp soll mit einem Anteil von 50 Prozent beteiligt sein. Erhofft werden jährlich wiederkehrende Synergieeffekte im Volumen von 400 bis 500 Millionen Euro. Das Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Thyssenkrupp Tata Steel B. V. soll seinen Sitz in den Niederlanden haben – bekanntlich eine der zahlreichen Steueroasen in der EU.

»Mit dem Joint Venture sichern wir uns langfristig eine wettbewerbsfähige Position in der europäischen Stahlindustrie – mit einem überzeugenden industriellen Konzept und auf Basis einer klaren strategischen Logik«, sagte Hiesinger. »Damit erhalten wir langfristig Arbeitsplätze und erhalten Wertschöpfungsketten in europäischen Schlüsselindustrien.«

Das scheint übertrieben euphemistisch. Nach langen, heftigen Protesten hatten zuletzt auch die Belegschaftsvertreter ihren Widerstand aufgegeben und Zustimmung signalisiert. Jetzt versuchen sie ebenfalls, die Fusion als Erfolg zu deklarieren. »Ich bin froh, dass wir Klarheit haben und die Beschäftigten nach einer ewig langen Zeit der Unsicherheit nun wissen, wohin die Reise geht«, sagte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Thyssen-Krupp-Stahlsparte, Tekin Nasikkol. »Wir erwarten, dass die Belegschaft mitgenommen und offen kommuniziert wird.«

Die deutschen Stahlkocher hatten zuvor eine »Beschäftigungsgarantie« bis zum 30. September 2026 sowie langfristige Zusagen zur »Standortsicherung« erhalten. Beides sind erfahrungsgemäß Versprechen, die im Zweifelsfall einseitig aufgekündigt werden können. Geplant ist dennoch die Vernichtung von bis zu 4.000 Stellen, davon etwa die Hälfte in Deutschland.

Fachleute wie Roland Döhrn vom RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung schließen »Einschnitte« auch künftig nicht aus. »Solche Fusionen sind häufig der erste Schritt für Bereinigungen«, sagte Döhrn. Der Experte zeigte sich dennoch davon überzeugt, dass die bei dem Zusammenschluss ausgehandelten Garantien verlässlich sind. (dpa/jW)