Der Mörder ist immer der Fremde

Spurensicherung nahe der Autobahn bei Asparrena in Spanien: Hier wurde am 21. Juni eine tote Frau gefunden, bei der es sich wahrscheinlich um die seit dem 14. Juni vermisste 28jährige aus Bayern handelt Foto: Jesus Andrade/El Correo/dpa

Am 14. Juni stieg Sophia Lösche an der Raststätte Schkeuditz bei Leipzig an der A9 Richtung Nürnberg in einen Lkw mit marokkanischer Zulassung. Die Studentin war auf dem Weg zu ihrer Familie im bayerischen Amberg, per Anhalter. Doch die 28jährige kam nie dort an. Am 22. Juni wurde an einer Tankstelle in Araia (Aspárrena) in der Provinz Araba (Álava) im Baskenland eine Frauenleiche gefunden. Spanischen Medienberichten zufolge handelt es sich bei der Toten wahrscheinlich um Lösche, die genaue Todesursache steht nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa vom Montag noch nicht fest. Der Fahrer des Lastwagens wurde am 24. Juni im spanischem Jaén festgenommen, er soll in den kommenden Tagen nach Deutschland ausgeliefert werden.

In der baskischen Kleinstadt Araia versammelten sich Anfang dieser Woche zahlreiche Menschen zu einer Kundgebung unter dem Motto »Nein zu Gewalt gegen Frauen«. Baskische Feministinnen suchten direkt Kontakt zu Freunden und zur Familie der Toten.

In Deutschland zeigte sich eine ganz anderes Bild: Rechte Medien wie »PI News« oder »Truth24« begannen bereits kurz nach dem Verschwinden der jungen SPD-Politikerin eine rassistische Hetzkampagne. Andreas Lösche, Sophias Bruder, sagte dem Bayerischen Rundfunk, er und andere Angehörige erhielten in den sogenannten sozialen Medien, aber auch per Post täglich Drohungen. Der Grund: Die Familie hatte sich von Anfang an gegen die Instrumentalisierung des Falles von rechts gewehrt. In einem Brief an die Medien hatte der Bruder geschrieben, die Nationalität eines möglichen Täters habe nichts mit seinen Taten zu tun. Und weiter: »Sophia würde unter keinen Umständen wollen, dass auf ihre Kosten rassistische Hetze betrieben wird.« Andreas Lösche, ein Lokalpolitiker von Bündnis 90/Die Grünen, wurde unter anderem als »Judensau« beschimpft. Auch Kommentare wie »Sie hat nichts Besseres verdient« oder »Hoffentlich wirst du auch noch weggemessert« häuften sich. Die Familie prüft, ob mit juristischen Mitteln gegen die Drohungen vorgegangen werden kann. Der Hass kommt nicht von ungefähr. Sophia Lösche unterstützte in Leipzig Asylsuchende, engagierte sich antirassistisch und antifaschistisch und äußerte sich zu diesen Themen auch auf der Webseite der Bamberger SPD.

Unterdessen sind die meisten Feminizide (auch Femizid; jW), also Morde an Frauen aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit, in den deutschen Medien selten ein Thema. Dabei gab es nach Angaben des Bundeskriminalamtes 2015 in Deutschland 131 vollendete und 200 versuchte Tötungen von Frauen durch ihren Partner oder Expartner. Frauenhäuser und Beratungsstellen berichten zudem von vielen Fällen, in denen es »Hinweise auf Tötungsabsichten« gibt, die aber nicht strafrechtlich verfolgt werden können.

Die feministische Gruppe »Keine mehr« berichtet auf ihrer Webseite, selbst wenn Gutachterinnen bzw. Rechtsmedizinerinnen bestätigt hätten, dass eine Frau einen Angriff nur durch Zufall überlebt hat, sei dies keine Garantie dafür, dass die Tat als versuchte Tötung gewertet werde. Die Aktivistinnen machen damit auf ein strukturelles Problem aufmerksam: Es wird in Medien wie auch in Behörden immer noch zu wenig berücksichtigt, dass Frauen Gewalt in den allermeisten Fällen von Partnern oder Expartnern erleben und nicht von einem Fremden. Dabei weisen international angesehene Gewaltforscher wie Rebecca und Russell Dobash immer wieder genau darauf hin.

Trotzdem werden Frauen vor allem vor dunklen Gassen und Parks gewarnt. Von Fremden begangene Morde an Frauen werden von Medien reißerisch in Szene gesetzt. Taten, die in Partnerschaften begangen werden, kommen dagegen meist lediglich als »Familientragödien« in den Meldungsspalten der Zeitungen vor. Die Gruppe »Keine mehr« kritisiert, dass in der Bundesrepublik noch immer »sowohl quantitative wie auch qualitative Zahlen und Daten zu Feminiziden/Frauenmorden« fehlen, mit denen sich »sowohl das Ausmaß als auch Risikofaktoren und Schutzlücken zu erkennen« ließen.