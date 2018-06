Haus der Frauen in Gefahr

Seit Monaten demonstrieren Frauen und Männer in Rom für den Erhalt des »Casa Internazionale delle Donne« – und anderer Einrichtungen der feministischen Bewegung, hier am 23. Januar Foto: Danilo Campailla / Sopa Images/picture alliance/ZUMA Press

Wenn man in Rom am Tiber entlanggeht, 15 Minuten Laufweg vom Petersdom, wird man auf der rechten Seite ein altes Klostergebäude finden. Seit 1985 hat hier das »Internationale Haus der Frauen« seinen Sitz. Es hat eine lange Geschichte, die am 2. Oktober 1976 ihren Anfang nahm. An diesem Tag besetzten Feministinnen ein verlassenes Gebäude im damaligen Regierungsviertel hinter der Piazza Navona. Neun Jahre später zog das Kollektiv der »Casa Internazionale delle Donne« in das »Palais Nardini« um. Die seit zwei Jahren amtierende Stadtregierung will dieser 42jährigen Geschichte ein Ende setzten.

Am 2. Mai legte die Gemeinderätin der »Fünf-Sterne-Bewegung«, Gemma Guerrini, einen Bericht vor, in dem belegt werden soll, dass das Projekt »katastrophal« sei. Das Kollektiv schulde der Stadt rund 800.000 Euro, heißt es darin. Die Verwalterinnen des Hauses machen dafür die Entwicklung der Kosten verantwortlich und kritisieren die fehlende Unterstützung seitens der Stadt bei der Instandhaltung des Gebäudes mit seinen insgesamt 3.500 Quadratmetern Fläche. Allein für die Miete fallen nach ihren Angaben mittlerweile jeden Monat 9.000 Euro an. Eine profitorientierte Bewirtschaftung sei angesichts des Charakters des Projekts nicht möglich. Das Haus ist ein selbstverwalteter und sicherer Ort für Frauen jedes Alters, ein Zuhause für etwa 40 Initiativen und Gruppen. Zudem beherbergt es das größte Archiv der feministischen Bewegung Italiens und hat jedes Jahr rund 30.000 Besucherinnen.

Am 17. Mai stimmte der Stadtrat für den Antrag von Stadträtin Guerrini, das Palais Nardini »im Sinne der modernen Bedürfnisse der Verwaltung und der Bürger« wieder von der Stadt Rom verwalten zu lassen. Wer die Räumlichkeiten nutzen möchte, muss an einer Ausschreibung teilnehmen. Die Zukunft der zahlreichen Frauenvereine und -organisationen im Haus ist also ungewiss. Vier Tage nach dem Votum gingen mehrere tausend Frauen und Männer gegen den Beschluss auf die Straße. Doch Bürgermeisterin Virginia Raggi (Fünf Sterne) verteidigte die Pläne des Rates: Schließlich gebe es bislang Räumungstitel.

Maßnahmen wie diese passen zur Politik der Fünf-Sterne-Bewegung und ihres rechten Koalitionspartners Lega auf nationaler Ebene. Selbstorganisierung und Selbstverwaltung werden von der Regierung nur toleriert, solange sie in vorgegebenen und kontrollierten Bahnen stattfinden. Die Stadt Rom hat alle besetzten und selbstverwalteten Räumlichkeiten in ihrem Eigentum – 64 Wohnhäuser und 26 soziale Zen­tren – zählen und kategorisieren lassen, um eine Prioritätenliste für Räumungen zu erstellen. Begründet wird das einerseits mit dem angeblichen Bestreben, »Legalität« herzustellen. Andererseits wird wie im Fall des Hauses der Frauen behauptet, man wolle »den Bürgern« die Nutzung dieser Örtlichkeiten wieder ermöglichen.

Angesichts dessen, dass die Stadt zugleich im Besitz von derzeit mehr als 200 nicht genutzten Gebäuden ist, wirkt diese Aussage wenig glaubwürdig. Man muss nur die Liste der von Räumung bedrohten Orte durchgehen, um zu erkennen, dass dahinter ein politisches Konzept steckt. Denn ganz oben stehen hier das »Angelo Mai«, ein soziales Zentrum, in dem kostenlose Konzerte und Theatervorstellungen angeboten werden, und das »Ararat«, eine Einrichtung der kurdischen Bewegung. Bereits geräumt wurden zum Beispiel das »Teatro Valle« und das »Cinema America« – beide Orte wurden »den Bürgern« eben nicht zur Verfügung gestellt, sondern dem Verfall überlassen.

Dass nun auch das Haus der Frauen bedroht ist, dürfte kein Zufall sein. Vor 40 Jahren wurde in Italien zumindest dem Gesetz nach der Schwangerschaftsabbruch entkriminalisiert, die Kollektive aus dem zentralen römischen Ort der feministischen Bewegung haben mit ihren Aktionen und Demonstrationen dazu beigetragen. Inzwischen leitet mit Lorenzo Fontana (Lega) ein überzeugter Abtreibungsgegner das Familienministerium.