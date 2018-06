»In vielerlei Hinsicht radikal und modern«

Wirtschaft soll dem Wohle des ganzen Volkes dienen: Die hessische Verfassung enthält geradezu sozialistische Passagen Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Bei der Landtagswahl in Hessen am 28. Oktober wird auch über Änderungen der hessischen Verfassung abgestimmt. Unter anderem geht es darum, die seit 1949 in der Verfassung enthaltene Todesstrafe zu streichen, die durch das später in Kraft getretene Grundgesetz bereits abgeschafft ist. Die Linke freut, dass es gelungen ist, eine »Schädigung der hessischen Verfassung« zu verhindern. Zu befürchten war, dass die CDU-Grünen-Landesregierung vor allem antikapitalistische und geradezu sozialistische Teile der Landesverfassung verändern wollte. Welche Angriffe konnten Sie abwenden?

Von der CDU, den Grünen und der FDP kam zum Beispiel der Vorschlag den Artikel 38 neu zu fassen und die soziale Marktwirtschaft in die Verfassung zu schreiben. Bislang besagt der Artikel: »Die Wirtschaft des Landes hat die Aufgabe, dem Wohle des ganzen Volkes und der Befriedigung seines Bedarfs zu dienen«. Die Linke hat zusammen mit den Gewerkschaften und der SPD gesagt: Eine Änderung dieser Passage geht an den sozialistischen Kern der Verfassung. Da machen wir nicht mit.

Was steht noch aus Ihrer Sicht Positives darin?

Der Text der hessischen Verfassung ist in vielerlei Hinsicht modern und radikal. Nach der Erfahrung des Faschismus hatten die Mütter und Väter der hessischen Verfassung darauf geachtet, dass sie von Selbstbestimmung getragen sein muss. Artikel 39, Absatz 2, verbietet unter anderem, unternehmerische Macht zu missbrauchen, um politische Macht auszuüben. Darin heißt es: »Vermögen, das die Gefahr solchen Missbrauchs wirtschaftlicher Freiheit in sich birgt, ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen in Gemeineigentum zu überführen.« Weiteres Beispiel: Die Verfassung ist davon geprägt, dass es nie wieder Krieg geben darf.

Was hilft es aber, wenn gegen das Verfassungsgebot ständig verstoßen wird? Im nordhessischen Kassel werden etwa Panzer hergestellt, die zum Beispiel in die Türkei exportiert und in Afrin gegen die Kurden eingesetzt wurden.

Ja, Papier ist geduldig. Die Verfassung verpflichtet zu einer aktiven Friedenspolitik, zur Abrüstung und Entmilitarisierung. »Der Krieg ist geächtet«, heißt es wörtlich. Tatsächlich aber gibt es den erwähnten Boom der Rüstungswirtschaft – sowie beim Hessentag alljährlich das »Werben fürs Sterben« der Bundeswehr. Wir fordern, die Militärs von Volksfesten, Schulen, Hochschulen fernzuhalten. Ein Unterrichtsfach Friedenserziehung wäre verfassungsgemäß. An hessischen Hochschulen sollte nur Forschung erfolgen, die zivilen Zwecken und damit dem Wohl der Menschen dient.

Die Linke kritisiert aktuell noch weitere der 15 Änderungen, die am 28. Oktober zur Abstimmung stehen: unter anderem die Aufnahme eines »Staatszielbegriffs«, die sogenannte Stärkung der Volksgesetzgebung. Worum geht es?

Die meisten geplanten Änderungen haben für die Bürgerinnen und Bürger praktisch keine Auswirkungen. Einige sind sinnvoll – wie etwa die Aufnahme von Kinderrechten. Doch die neuen beabsichtigten Staatsziele, in die viele Menschen Hoffnungen setzen könnten, werden nicht einklagbar sein: Es sind also bloß leere Worthülsen, dass der ehrenamtliche Einsatz für das Gemeinwohl oder der Sport »den Schutz und die Förderung des Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbände genießen« sollen. Der vorangestellte »Staatszielbegriff« stellt die Realisierung der Ziele unter »den Vorbehalt der Leistungsfähigkeit« Klar ist: Es soll keinen Anspruch darauf geben, dass Geld in die Hand genommen werden muss, um sie umzusetzen.

Ebenso ist die vermeintliche »Stärkung der Volksgesetzgebung« irreführend. Darum geht es: Bisher konnte kein Volksbegehren erfolgreich eingereicht werden. Denn die Hürde für die Einleitung eines Volksbegehrens, dass 20 Prozent aller wahlberechtigten Bürger unterschreiben müssen, konnte nicht übersprungen werden. Sie soll auf fünf Prozent gesenkt werden. Zugleich aber droht ein neues Hemmnis: Jetzt soll es das Quorum von 25 Prozent aller Wahlberechtigten in Hessen geben: Bei der Abstimmung müssen so viele mit Ja stimmen. Das wird sich kaum erreichen lassen, weil die Wahlbeteiligung insgesamt eher niedrig sein wird.