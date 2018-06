Staat gegen Gewerkschaft

Unikliniken im Ausstand: Pflegerinnen und Pfleger beteiligten sich an Warnstreiks (Essen, 27. Juni) Foto: Roland Weihrauch/dpa

Wer hierzulande in Krankenhäusern behandelt werden muss, setzt sich zusätzlichen Gefahren aus. Die Beschäftigten sind so stark überlastet, dass zwangsläufig Fehler passieren. An zahlreichen Kliniken wehren sich Pflegerinnen und Pfleger bereits – sie fordern mehr Personal.

So auch an der Uniklinik Düsseldorf, wo die Verhältnisse für Patienten und Beschäftigte zum Risiko werden. »Wir hatten letztens einen Ausbruch von einem multiresistenten Keim, wo dann eine ganze Intensivstation gesperrt war, wo dann alle Patienten diesen Keim hatten. Das war kein Zufall, das ist aufgrund von Hygienefehlern passiert«, hatte eine Pflegerin Ende Mai dem WDR erzählt. Eine Arbeitskraft sei dort schließlich für 30 bis 40 Patienten pro Station gleichzeitig zuständig.

Seit Wochenbeginn sind die Beschäftigten dort zusammen mit den Kollegen der Uniklinik Essen in den Warnstreik getreten. »Wir haben in den Gesprächen keine Erfolgschancen mehr gesehen, weil wir nicht zum Kern der Probleme durchdringen konnten. Die Uniklinik war nicht bereit, zum Beispiel über Personaluntergrenzen zu sprechen«, hatte Verdi-Sekretär Wolfgang Cremer am 6. Juni erklärt, nachdem Mediationsgespräche mit der Geschäftsleitung gescheitert waren. Die Beschäftigten fordern seither einen Entlastungstarifvertrag mit festgeschriebenen Personaluntergrenzen – also eine Mindestanzahl von Personal.

Cremer ist weiterhin zuversichtlich: »Die Streikbeteiligung ist gut und wächst weiter. In Düsseldorf sind immer mehr Kolleginnen und Kollegen das erste Mal beim Streik dabei«, sagte er der Rheinischen Post (Donnerstag). Und der Ausstand zeigt Wirkung: »Wir müssen extreme Einschränkungen im Transport von Patienten und Material hinnehmen«, hatte ein Sprecher der Uniklinik in Düsseldorf am Mittwoch dem General-Anzeiger aus Bonn gesagt.

Für die Klinikleitung ist der Streik »völlig sinnlos«. Schließlich sei das Uniklinikum Mitglied des Unternehmerverbandes Nordrhein-Westfalen, und deshalb müsse sich der Protest an die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) wenden, die für Tarifverhandlungen mit Gewerkschaften zuständig ist, teilte die Klinikleitung am Montag mit.

Der Schwarze Peter wurde gerne aufgenommen. Der Vorsitzende der TdL, Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD), brach kurzerhand alle laufenden Tarifverhandlungen ab, mit dem Verweis darauf, dass Verdi den Streik in Düsseldorf unterstütze. Kurzfristig wurden die bereits vereinbarten Verhandlungstermine zur Weiterentwicklung der Entgeltordnung für Lehrkräfte und zur Tarifierung der betrieblich-schulischen Ausbildungsverhältnisse in Gesundheitsberufen abgesagt.

In einem gemeinsamen Brief kritisierten Verdi, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sowie der deutsche Beamtenbund (DBB) am Donnerstag die Absage als »unverhältnismäßig und schädlich«. Sie weisen darauf hin, dass es keinen sachlichen Zusammenhang zwischen den Verhandlungsgegenständen gebe. Die Absage stelle die bisherige vertrauensvolle Tarifpartnerschaft in Frage und habe negative Folgen sowohl für die Beschäftigten als auch für die Länder. Die Nachwuchsgewinnung bei den Ländern sei schon jetzt problematisch, weil das dortige Tarifniveau hinter dem Niveau der Kommunen und des Bundes zurückbleibe. »Die Vorsitzenden von Verdi, DBB und GEW fragen Kollatz-Ahnen (…), wie er den Beschäftigten in Krankenhäusern, Schulen, Straßenmeistereien, Verwaltungen und anderen Landeseinrichtungen erklären wolle, dass sich die Arbeitgeber um ihre tariflichen Belange nicht mehr kümmern wollen, weil in zwei Kliniken die Beschäftigten für ihre berechtigte Forderung nach Entlastung kämpfen«, heißt es in dem Brief der drei Beschäftigtenorganisationen. Mehr Keime oder mehr Personal in Kliniken? Die TdL hat fürs erste Prioritäten gesetzt.