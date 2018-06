»Sexistische Werbung soll gesetzlich verboten werden«

Seit langem Thema in Berlin: Kundgebung vor dem Brandenburger Tor fordert Verbot sexistischer Werbung (26.12.2013) Foto: Florian Schuh/dpa

Sie sammeln derzeit Unterschriften, um Berlin »werbefrei« zu machen. Was ist Ihr Ziel?

Wir wollen per Volksentscheid ein »Gesetz zur Regulierung von Werbung in öffentlichen Einrichtungen und im öffentlichen Raum« durchsetzen. Wir möchten zum einen die deutliche Reduzierung der Außenwerbung in der Stadt erreichen. Außerdem wollen wir ein Werbeverbot an Kitas, Schulen und Hochschulen. Das Sponsoring in öffentlichen Einrichtungen soll strengen Regeln unterworfen werden, die betreffenden Verträge sollen immer veröffentlicht werden müssen. Das Gesetz beinhaltet auch ein Verbot von herabwürdigender und diskriminierender Werbung im öffentlichen Raum, also auch die sexistische Werbung soll letztendlich auf Gesetzesebene untersagt werden.

Was verstehen Sie unter »sexistischer Werbung«? Welche Inhalte fallen darunter?

Wir verwenden im Gesetzestext nicht die Formulierung »sexistische Werbung«, sondern sprechen von herabwürdigender und diskriminierender Werbung. Herabwürdigend ist eine Werbung dann, wenn sie gegen die Menschenwürde verstößt, also die Grundwerte der Verfassung verletzt. Das passiert zum Beispiel, wenn eine Frau oder eine Person gar nicht als Person dargestellt wird, sondern zu einem Instrument für den Verkauf gemacht wird. Man sieht das Gesicht der Frau nicht, sondern nur den Hintern oder das Dekolleté.

Steht ein solches Verbot nicht in der Gefahr, zur Zensur zu werden? Wer sollte das kontrollieren?

Uns geht es nicht um nackte Haut, zum Beispiel bei der Werbung für einen Bikini. Zur Zeit ist der Deutsche Werberat zuständig – im Rahmen der freiwilligen Selbstkontrolle. Wir übernehmen praktisch den Katalog des Deutschen Werberates, wollen ihn aber auf gesetzliche Ebene heben, so dass im Fall von Verstößen die Verwaltung die Werbung abhängen kann. Im gerichtlichen Eilverfahren können Firmen die Anordnung der Verwaltung überprüfen lassen.

Gibt es Vorbilder für Ihr Vorhaben in anderen Städten?

In São Paulo existiert zum Beispiel seit zehn Jahren ein Werbeverbot, allerdings viel strenger als das, was wir hier vorschlagen. Dort ist es sogar verboten, einen Lkw mit Werbung durch die Stadt fahren lassen. Bei uns geht es lediglich um eine Reduzierung. Die Litfaßsäulen, Haltestellen der BVG und besondere ausgewiesene Flächen bleiben erhalten für Veranstaltungswerbung und gemeinnützige Aushänge. Und natürlich darf jedes Geschäft an seiner Fassade Werbung für sich machen. Grenoble in Frankreich hat ein Konzept, das dem unseren ähnlicher ist.

Wann haben Sie mit der Kampa­gne angefangen, und wie läuft es?

Wir haben im April letzten Jahres begonnen, die Kampagne vorzubereiten. Seit Januar sammeln wir Unterschriften. Wir haben schon mehr als 30.000 zusammen. 20.000 werden benötigt, aber man muss immer berücksichtigen, dass durchschnittlich 20 bis 30 Prozent der Stimmen ungültig sind.

Die Resonanz in den Medien war sehr positiv, weil es eine radikale Forderung ist. Wir stellen durch dieses Gesetz das Grundprinzip unserer Gesellschaft, dass alles nach kommerziellen Regeln gestaltet wird, in Frage. Die Menschen, die unterschreiben sagen oft: Endlich passiert etwas in dieser Richtung. Denn die Werbung im öffentlichen Raum kann man nicht ausschalten oder umblättern wie die im Radio oder der Zeitung. Die Linke hat auf ihrem Landesparteitag im April einen Antrag verabschiedet, in dem sie sich mit uns solidarisiert. Die Grünen sympathisieren auch. Die SPD ist gespalten.

Bis Freitag, den 13. Juli, sammeln Sie Unterschriften. Was passiert danach?

Erst werden die Stimmen gezählt und das Ergebnis festgestellt. Dann wird das Gesetz geprüft. Wenn es mit übergeordneten Gesetzen vereinbar ist, geht das Verfahren im Abgeordnetenhaus weiter, das darüber abstimmen kann. Im Falle einer Zustimmung würde das Gesetz schon 2019 in Kraft treten. Wenn nicht, dann hätten wir 200.000 Unterschriften in vier Monaten zu sammeln, um ein Referendum auf den Weg zu bringen.