Kleines Wunder

Linke Kultur kann im leeren Raum nichts bewirken. Sie benötigt Strukturen. Diese brauchen eine materielle Grundlage. Vor einem vollen Saal im Kulturhaus Wabe im Berliner Ernst-Thälmann-Park wurde am Abend des 22. Juni dafür getrommelt, musiziert und gespielt. Etwa 120 Gäste waren beim Solikonzert für den Erhalt der Zeitschrift Melodie & Rhythmus aus dem Verlag 8. Mai dabei. Ein langer Abend, von vielen meist jüngeren Künstlern unterschiedlicher Genres kurzweilig gestaltet. Poetry Slam traf auf Theater, Lyrik auf Musik. Zwischen den Auftritten wurden Videobotschaften von Künstlern und Intellektuellen aus dem In- und Ausland eingespielt. Friedemann, Sänger der Punkband Cor, nennt in seiner Stellungnahme die M&R einen »guten Partner«. Weil dieses Magazin Fragen aus einer anderen Perspektive als der der Unterhaltungsindustrie stelle, eine Musik fördere, »bei der es nicht immer nur um die Kohle geht«.

Doch das kostet. Die Kampagne, mit der um die für eine Wiederauferstehung des »Magazins für Gegenkultur« nötigen Anzeigenkunden und neuen Leser geworben wird, konnte mit einer Zwischenbilanz aufwarten, die dafür viel Hoffnung macht. Die bis zum 30. Juni angestrebte Marke von 1.000 Perspektivabos ist bereits klar überschritten, nun wurde das Ziel weiter gesteckt. Noch in diesem Jahr könnte so die nächste Ausgabe erscheinen, die Geschichte des traditionsreichen Titels im kommenden Jahr mit vier Ausgaben fortgeschrieben werden. Chefredakteurin Susann Witt-Stahl will mit der M&R weiter Opposition zum reaktionären Zeitgeist machen, »rechten Demagogen und Hetzern« mit ideologiekritischer Aufklärung entgegenwirken, den Mechanismen des üblichen Kulturbetriebs trotzen. Die internationale Perspektive und Kooperation bleibt dabei wichtig.

Sie sei »dankbar«, sagte Witt-Stahl in der Wabe, für die Welle an Zuspruch, Solidarität, »auch an Anstoß«, den sie erleben durfte. Denn fortschrittliche Kultur werde behindert oder vom Mainstream aufgesogen. »Wir müssen diese Rettungsmission vorantreiben!«, spornte die Hamburger Journalistin dazu an, eine Struktur zu erhalten, die noch eine Alternative bildet. Und welche Künstlerinnen und Künstler zusammenführt, die »die Idee teilen, dass eine andere Welt möglich ist«, wie es Alexander Weinel von Cressy Jaw in der Wabe ausdrückte. Bei ihrem »wahrscheinlich ersten bestuhlten Konzert« riss das Crossover-Trio mit seinen kraftvollen Beats doch so einige von den Sitzen. Weiter den Arsch hoch für die M&R, das war ja auch die Botschaft dieses Abends.