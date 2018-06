Vermeidbarer Anschlag

Schaulustige und Reporter am 20. Dezember 2016 am Tatort des Lkw-Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt Foto: Michael Kappeler/dpa

Der frühere Bundesanwalt Bruno Jost hat vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016 seine Auffassung bekräftigt, dass die Berliner Polizei den später als Attentäter identifizierten Anis Amri »frühzeitig vor Begehung seines Anschlags von der Straße« hätte nehmen können. Dies teilte der Ausschuss am Donnerstag mit. Der umfangreiche Rauschgifthandel, in den Amri mit Kenntnis der Behörden verstrickt war, hätte für einen Haftbefehl eine ausreichende rechtliche Handhabe geboten, sagte Jost in seiner Vernehmung am Donnerstag. Der heute 69jährige hatte als Sonderbeauftragter des Berliner Senats zwischen April und Oktober 2017 Versäumnisse der Behörden im Umgang mit dem späteren Attentäter untersucht und war zu einem vernichtenden Urteil gelangt.

Der Polizei sei bekannt gewesen, dass Amri spätestens seit Mai 2016 in großem Stil in die Berliner Drogenszene eingestiegen sei. »Er handelte mit allem, was schwindlig macht«, sagte Jost, sowohl mit Haschisch als auch mit Kokain und weiteren Substanzen. Amri habe Bestellungen entgegengenommen und in der Art eines Lieferdienstes einzelnen Kunden die Ware auch ins Haus gebracht. Dies gehe aus insgesamt 72 abgehörten Telefonaten hervor, deren Inhalt eine Beamtin des Berliner Landeskriminalamts am 1. November 2016 in einem zehnseitigen Bericht zusammengefasst und diesen im Polizeicomputer abgespeichert hatte. Unmittelbare Konsequenzen hatte der Bericht damals nicht.

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat die Behörden in Italien bereits ein Jahr vor dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz nach Amri gefragt. Das sagte nach Informationen der Deutschen Presseagentur eine Verbindungsbeamtin des BKA in Rom, die sich im Dezember 2015 um die Anfrage zu dem Tunesier gekümmert hatte, am späten Donnerstag abend im Untersuchungsausschuss des Bundestags. Wie Mitglieder des Ausschusses weiter berichteten, war bislang unbekannt, dass Amri damals als Kontaktperson in einem sogenannten Gefahrenabwehrvorgang mit dem Namen »Lacrima« aufgetaucht war, der sich gegen Denis Cuspert und andere mutmaßliche deutsche Mitglieder der Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) richtete. Laut einer Unterrichtung der Bundesregierung von 2017 ging es bei »Lacrima« um eine »mögliche Einbindung einer individuellen Person in Anschlagspläne des IS«. (dpa/jW)