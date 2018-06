Springer straft Autobranche

Dem Zeitgeist angepasst: Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner auf Pressekonferenz im März in Berlin Foto: Britta Pedersen/dpa

Die Welt ist schlecht. Das müssen auch Deutschlands Großmedien allmählich einsehen. Oder wie soll man sonst verstehen, dass Bild am Sonntag und Auto-Bild, also zwei herausragende Formate des Axel-Springer-Verlages, für dieses Jahr ihr wichtigstes Event abgesagt haben?

Es geht um die Preisgala für »Das goldene Lenkrad«. Das ist eine tolle Marketingveranstaltung eines elitären Teils der Automobilindustrie – in deren Glanz sich auch die Massenblätter Springers gerne gesonnt haben. Bisher jedenfalls.

Jetzt sieht es so aus, als wende sich der bürgerliche Mainstream von seiner materiellen Basis ab. Zur Erklärung für Nicht-Marxisten: Deutschlands wirtschaftlicher Erfolg gründet weniger auf Meinungsmanipulation und Medienselbstbeweihräucherung, sondern eher auf der Exportstärke der Industrie. Hat die Axel Springer SE einen neuen goldenen Schlüssel für materiellen Wohlstand entdeckt, vielleicht Elektroautos oder irgend was mit Digitalisierung?

Vermutlich nicht. Eher wird den Verlagsbossen wohl der Boden zu heiß, auf dem sie mit ihrer Auto-Lenkrad-Gala stehen: »Die jüngsten Ereignisse rund um Abgasmanipulationen haben gezeigt, dass sich Teile der Automobilbranche weiterhin in einem notwendigen Wandel befinden, der entgegen aller Hoffnungen noch lange nicht abgeschlossen ist. Wir können daher im Interesse unserer Leserinnen und Leser in diesem Jahr nicht mit journalistischer Glaubwürdigkeit einen Preis für die Automobil-Neuheiten des Jahres verleihen«, begründet Springer diesen Schritt in einer Pressemitteilung.

Hier setzt der Konzernriese wohl eines jener »Zeichen«, mit denen die mediale Öffentlichkeit zur Zeit bis zum Überdruss strapaziert wird. Dabei scheinen den Machern mancherlei Ungereimtheiten nicht bewusst zu sein. Wann war denn der »Abgasskandal« aufgeflogen? Richtig, im September 2015. Seitdem ist viel Druckerschwärze verbraucht, sind viele weitere Autos gebaut, beworben und verkauft worden. Weshalb jetzt der Schwenk?

Schwer zu sagen. Aber die Luft ist kälter geworden. Audi-Vorstandschef Rupert Stadler wurde eingeknastet, weil Verdunklungsgefahr bestehe. Nach fast drei Jahren »Wir klären alles auf«-Getue glaubt Springer vermutlich, jetzt positive PR zu machen. Fragt sich nur, für wen. Zudem wirkt das Ganze ein wenig hilflos. Und in dem Verdacht, den Kapitalismus abschaffen zu wollen, stand der Verlag ohnehin nie. Oder haben wir da was verpasst?