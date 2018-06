Gold aus Beton

Sinnbild des spanischen Baubooms, der mit der Krise von 2007 nahezu gänzlich zum Erliegen kam – das 192 Meter hohe »Intempo«-Hochhaus im Badeort Benidorm an der Costa Blanca. Die Eröffnung des höchsten Wohngebäudes Europas, das bis heute nicht komplett fertiggestellt ist, war für 2009 geplant (Aufnahme vom 11.8.2013) Foto: Heino Kalis/REUTERS

Mit der »Reconversión« der 1980er Jahre verlor Spanien einen großen Teil seiner Industrien. Die Leder- und Textilproduktion, lange Zeit eine wichtige Stütze der iberischen Wirtschaft, war zu diesem Zeitpunkt bereits nach Südostasien abgewandert. In der Stahl- und Werftindustrie ging mehr als die Hälfte der Arbeitsplätze verloren, ganze Standorte wurden abgewickelt. Zwar ging der Anteil der Industriejobs an der Gesamtbeschäftigung in praktisch allen OECD-Staaten zwischen 1980 und 2015 deutlich zurück, doch in Spanien verlief der Abbau schneller als anderswo: Waren 1980 noch 35,9 Prozent aller Beschäftigten in der Industrie tätig, so lag der Anteil 2012 nur noch bei 20,7 Prozent. Experten rieten den deindustrialisierten Regionen Spaniens, sich als Tourismusziel oder Dienstleistungszentrum neu zu erfinden.

Strukturwandel und Arbeitslosigkeit

Auch in der Landwirtschaft kam es 1986 mit dem Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft zu einem rasanten Strukturwandel. Nur ein kleiner Teil der Landwirte überlebte den Anpassungsschock an das europäische Produktivitätsniveau; die Landwirte, die übrigblieben, mussten sich verschulden. Für viele Menschen stellten die Veränderungen eine Katastrophe dar – nicht weil der Lebensstandard zu niedrig gewesen wäre (die europäische Integration setzte mit dem Zugang zu billigen Krediten einen Immobilienboom in Gang und schuf neue Jobs im Dienstleistungssektor), sondern weil gewachsene proletarische und bäuerliche Milieus und damit auch solidarische Lebensweisen verschwanden.

Die sozialen Konsequenzen der Strukturanpassung waren dramatisch. Zum Ende der Franco-Diktatur hatte die Arbeitslosenrate auf relativ niedrigem Niveau gelegen: Spanien hatte ab den 1950er Jahren eine rasante nachholende Industrialisierung erlebt, war gegenüber dem Weltmarkt abgeschirmt gewesen, und der unter politischem Legitimationsdruck stehende Franquismus hatte nicht nur auf die Unterdrückung freier Gewerkschaften, sondern durchaus auch auf soziale Zugeständnisse gesetzt. Wenn manche ältere Spanier heute behaupten, es sei ihnen während der Diktatur wirtschaftlich besser gegangen, ist das nicht nur Ausdruck reaktionärer Nostalgie. Die Beschäftigungsverhältnisse etwa waren während der Diktatur weniger prekär als unter den demokratischen Regierungen ab 1980.

Man muss allerdings auch zur Kenntnis nehmen, dass die Deindustrialisierung eine Reaktion auf die veränderten weltwirtschaftlichen Strukturen war und schon vor der Regierung des Partido Socialista Obrero de Espanol (Spanische Sozialistische Arbeiterpartei, PSOE) ihren Anfang nahm. Die Ölkrise, die politische Unsicherheit nach Francos Tod und die wachsende Weltmarktkonkurrenz hatten die spanische Wirtschaft schon Mitte der 1970er Jahre stark unter Druck gesetzt. Ab 1976 stieg die Arbeitslosigkeit, 1986 lag sie nach der Abwicklung der Schwerindustrie bei über 20 Prozent. Aufgrund positiver Effekte der europäischen Integration fiel sie in den folgenden Jahren auf 15 Prozent, schnellte in der Krise von 1993/94 aber erneut nach oben und erreichte fast 25 Prozent. Erst in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre ging sie zurück und lag vor Ausbruch der Immobilienkrise 2008 bei unter zehn Prozent.

Die sozialdemokratischen und konservativen Regierungen antworteten auf die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt immer wieder mit derselben Maßnahme: der Verschlechterung der Beschäftigungsverhältnisse. Noch unter Felipe González war die Arbeitsgesetzgebung so aufgeweicht worden, dass befristete Beschäftigungsformen zum Regelfall wurden. So waren zum Ende der Regierung González 1996 35 Prozent aller Beschäftigungsverhältnisse zeitlich befristet. Besonders drastisch bekamen das Menschen unter 35 zu spüren, die nur die Wahl zwischen Arbeitslosigkeit und Prekarität hatten. Trotzdem beklagte die OECD am Ende der González-Regierung Mitte der 1990er Jahre erneut die »Überregulierung« des Arbeitsmarktes und verlangte, den Kündigungsschutz noch stärker abzubauen.

Die Regierung des Partido Popular (PP), die 1996 aufgrund der Wirtschaftskrise und der Enthüllungen über die Verstrickung der PSOE in den Aufbau der GAL-Todesschwadronen (Grupos Antiterroristas de Liberación, jW) ins Amt gewählt wurde, verschrieb sich diesen Arbeitsmarktreformen. Obwohl der PSOE seit 1982 eine Reihe neoliberaler und autoritärer Reformen zu verantworten hatte, stellte der Wahlsieg des PP doch einen gravierenden Rechtsruck dar. Der neue Regierungschef José María Aznar gehörte dem rechten Flügel einer postfranquistischen Partei an und hatte seine politische Karriere Anfang der 1970er Jahre in der falangistischen Studentenorganisation FES (Frente de Estudiantes Sindicalistas) begonnen, deren Hauptvorwurf gegen das Franco-Regime darin bestand, nicht faschistisch genug zu sein.

Unter Aznar kam es aber nicht nur zur gewünschten Deregulierung des Arbeitsmarktes. Die PP-Regierung schuf darüber hinaus die Voraussetzungen für ein Entwicklungsmodell, dessen Ruinen sich heute überall in Spanien besichtigen lassen. Unter dem neoliberalkonservativen PP, der sich außen- und wirtschaftspolitisch an der Bush-jr.-Regierung in den USA orientierte, setzte Spanien voll auf Finanzialisierung, Immobilienspekulation, Bauboom und politische Korruption.

Das Geschäftsmodell war so simpel wie undurchdacht: Spanien machte sich seine geographische Lage zunutze und profitierte von der Nachfrage nach Zweitwohnungen. Dass vor der Euro-Einführung 1999/2002 Hunderttausende Europäer ihr Bargeld aus Steuerhinterziehung und illegalen Geschäften waschen und in Immobilienbesitz verwandeln wollten, kam dem spanischen Immobilienwunder dabei ebenso zugute wie der rasante Fall der Kreditzinsen durch den Euro-Beitritt.

Voodoo-Ökonomie

Man kann das Wirtschaftsmodell dieser Jahre, das auch vom PSOE nicht problematisiert wurde, als wahre Voodoo-Ökonomie bezeichnen: ungebremster Aufstieg, Konsum auf Pump, keinerlei Risiko. Mit dem Euro als Hartwährung fielen die Zinsen auf ein Rekordtief, was auch Spaniern mit prekären Jobs und niedrigem Einkommen eine Immobilienfinanzierung ermöglichte. Wer eine Wohnung oder ein Haus kaufen wollte, bekam den Kredit auch ohne Eigenkapital hinterhergeworfen. Zwar waren die Beschäftigungsverhältnisse durch die Arbeitsmarktreformen noch unsicherer geworden, aber selbst wenn man im Fall eines Jobverlustes den Hypothekenkredit nicht mehr bedienen konnte, war das Risiko überschaubar. Da der Wohnungspreis mit großer Wahrscheinlichkeit höher liegen würde als beim Kauf, konnte der zahlungsunfähige Schuldner die Immobilie mit Gewinn abstoßen und damit nicht nur die Schulden begleichen, sondern sogar noch Profit aus dem Geschäft ziehen.

Dieses Modell schien nur Gewinner zu kennen. Der Bausektor boomte: Waren Anfang der 1990er Jahre jährlich etwa 90.000 neue Bauprojekte genehmigt worden, so stiegen die Zahlen nun beständig: 111.000 Neubauten 1997, 167.000 im Jahr 2003 und zum Höhepunkt des Immobilienbooms 2006 gar 230.000. Als Folge entstanden Millionen neuer Arbeitsplätze im Bausektor; die Vergabe von Krediten ließ den Finanz- und Dienstleistungssektor prosperieren; spanische Banken präsentierten glänzende Bilanzen und konnten international expandieren – vor allem nach Lateinamerika, wo spanische Multis in den 1990er Jahren als Türöffner für die Europäische Union fungierten. Da das Euro-Land Spanien als sicherer Anlagehafen galt, konnten die Banken ihre Kredite zudem auch international vermarkten. Die Börsen jubelten über die kraftvolle Expansion Spaniens, die Aktienkurse überschritten historische Höchstmarken, der Konsum florierte. Zwar wies die OECD 2007 darauf hin, dass das reale Durchschnittseinkommen (gemessen in Kaufkraft) während der Boomjahre 1995 bis 2005 um vier Prozent gesunken sei, doch dem Massenkonsum tat das keinen Abbruch. Noch nie hatten sich die Spanier so viel gegönnt. Wie war das trotz stagnierender oder fallender Reallöhne möglich? Millionen Konsumenten kauften sich Einbauküche und Neuwagen einfach auf Pump. Der Bevölkerung deshalb vorzuwerfen, sie habe über ihre Verhältnisse gelebt, wie es deutsche Medien während der Krise gerne taten, geht an der Sache allerdings vorbei. Die Spanier machten genau das, was ihnen Politiker, Wirtschaftskolumnisten und internationale Finanzorganisationen rieten. Es war die konservative Regierung, die das Finanzsystem liberalisiert hatte und das Geld billig hielt, um die Bevölkerung zur Kreditaufnahme zu animieren. Und es waren die Experten von EU, IWF und OECD, die Spanien als Modell für die gesamte EU anpriesen.

Dass sich der spanische Durchschnittsprolet trotz eines prekären Jobs mit nur 1.000 Euro Einkommen im Monat eine Eigentumswohnung für 250.000 Euro und mehr zulegte, war also nicht einfach seiner Verantwortungslosigkeit geschuldet, sondern eine logische Reaktion darauf, dass erstens der Markt für Mietwohnungen in Spanien klein und unsicher war, zweitens der Staat weder sozialen Wohnungsbau betrieb noch Maßnahmen zur Regulierung der Kreditmärkte und Immobilienpreise ergriff und drittens den Menschen die Illusion verkauft wurde, es werde mit der Wette auf die Zukunft schon gutgehen.

Korruption als System

In Spaniens postindustriellem Entwicklungsmodell kam den Verflechtungen zwischen Politik, Bausektor und Finanzkapital zentrale Bedeutung zu: Die politischen Funktionsträger vergaben die Aufträge für Verkehrs- und Infrastrukturprojekte, erteilten die für die Errichtung von Ferien- und Zweitwohnungsanlagen notwendigen Baugenehmigungen und koordinierten den Umbau von Industrievierteln in Shopping-, Tourismus- und Freizeitareale. Schon der erste dieser drei Aspekte war für die spanischen Baukonzerne hochinteressant, denn das Volumen der öffentlichen Aufträge wuchs schnell: Vergab die öffentliche Hand 1989 Bauaufträge in Höhe von 2,7 Milliarden Euro und 1997 beim Amtsantritt des PP 3,7 Milliarden Euro, waren es 2001 schon 7,4 Milliarden und 2006 in der Hochphase des Immobilienbooms 13,24 Milliarden Euro. Aber auch die anderen beiden Aspekte waren ökonomisch extrem relevant: Die Verwandlung von Brachflächen in Bauland war nicht immer unproblematisch, denn gerade an Küsten oder in der lukrativen Peripherie der Großstädte setzten Umweltschutzbestimmungen und Flächennutzungspläne den Bauvorhaben Grenzen. Den Politikern der Regierungsparteien PP, PSOE, CIU (Convergència i Unió, Katalonien) und PNV (Partido Nacionalista Vasco, Baskenland) kam die Aufgabe zu, diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen – eine Arbeit, die sich die Parteien von den Baumagnaten systematisch vergüten ließen. Korruption und Immobilienspekulation wurden zum Kern des spanischen Akkumulationsmodells.

Der Ausbruch der Finanzkrise führte 2009 zum Kollaps des spanischen »Modells«. Allerdings hatte sich der Immobilienkrach in Spanien schon einige Jahre vor der Pleite von Lehman Brothers im September 2008 angedeutet. Auf der einen Seite hielt der Bauboom unvermindert an: 2007 erwirtschaftete der Bausektor mit 305 Milliarden Euro mehr als 20 Prozent des spanischen Bruttoinlandsprodukts, fast drei Millionen Jobs hingen direkt vom Baugewerbe ab. Auf der anderen Seite aber war schon damals nicht zu übersehen, dass sich dieser Boom auf keine reale Nachfrage mehr stützte und die Immobilien nur noch als Spekulationsanlagen dienten. Die Apartmentfestungen an der spanischen Mittelmeerküste sind der in Beton gegossene Beweis dafür, dass freie Märkte auf längere Sicht ökonomischen und ökologischen Irrsinn produzieren. Ein mehr als 1.000 Kilometer langer Küstenstreifen ist fast durchgehend urbanisiert, doch viele dieser Siedlungen sind zehn Monate im Jahr Geisterstädte, in denen buchstäblich niemand lebt. Das liegt natürlich auch daran, dass mit dem Bauboom die Attraktivität verlorenging: Auch der sonnenhungrigste deutsche Rentner beginnt sich zu fragen, ob er in dieser Umgebung – verdichtete, aber menschenleere Siedlungen – eine Zweitwohnung kaufen will. Anders ausgedrückt: Der Leerstand wuchs, der Bauboom aber ging weiter.

Die Wohnungspfändungen wegen der Zahlungsunfähigkeit von Hypothekenschuldnern nahmen zunächst allerdings nur schleichend zu: Nach Angaben der Madrider Regierung waren es 2006 16.100, 2007 17.400 und 2008 20.500 Fälle. Das reichte jedoch aus, um einen ähnlichen Prozess wie in den USA in Gang zu setzen: Wenn viele Menschen ihre Wohnungen gleichzeitig zu verkaufen suchen, fallen die Preise; damit jedoch verliert die Immobilienspekulation ihre Grundlage. Der Finanzcrash in den USA, der die Weltwirtschaft im Herbst 2008 in den Abgrund riss, tat ein übriges. Hunderttausende verloren auch in Spanien ihren Job, konnten ihre Kredite nicht mehr bedienen und mussten nun ebenfalls versuchen, ihre Immobilien auf dem saturierten Markt abzustoßen. Die Bautätigkeit kam zum Erliegen, noch mehr Leute verloren ihre Beschäftigung und musste ihre Wohnung verkaufen. 2011 schließlich hatten trotz teilweise dramatisch gefallener Löhne nur noch 1,3 Millionen Menschen eine Arbeit im Bausektor – nicht einmal mehr halb so viele wie vor der Krise. Der Bausektor trug fast 200 Milliarden Euro weniger zum Bruttoinlandsprodukt bei als noch 2008. Diese ökonomische Abwärtsspirale, die aus einem Lehrbuch des Marxismus stammen könnte, zog eine extreme Verarmung nach sich. Die Arbeitslosenzahlen übersprangen die Fünfmillionenmarke, die Zwangsräumungen nahmen stark zu: 2010 ließen die Banken 54.300 Wohnungen räumen, ein Jahr später 64.800 und 2012 bereits 75.400. Für viele Millionen Spanier war die Entwicklung nun vorgezeichnet: Arbeitslosigkeit – Überschuldung – Zwangsräumung – Obdachlosigkeit. Auch wenn es keine verlässlichen Zahlen dazu zu geben scheint, wie viele Menschen in der Krise tatsächlich ihre Wohnungen verloren haben, geht die »Bewegung gegen Zwangsräumungen«, die Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), von mehreren hunderttausend Zwangsräumungen aus. In der Presse war phasenweise von 500 Räumungen täglich die Rede. Dramatisch ist dabei nicht nur der Wohnungsverlust, sondern auch die Tatsache, dass die Schuldner auf ihren Verbindlichkeiten sitzenbleiben.

In der Folge kollabierte die gesamte Ökonomie. Die Krise des Bausektors und die Massenarbeitslosigkeit ließen Binnennachfrage und Konsum schrumpfen, was wiederum zu Entlassungen im Handel, bei Dienstleistern und in anderen Industriebranchen führte. Am dramatischsten jedoch waren die Folgen im Finanzsektor. Praktisch alle spanischen Banken waren 2010/11 bankrott: Die Finanzinstitute konnten sich nur dadurch retten, dass die Regierung ihnen erlaubte, ihre Vermögens- und Anlagewerte über dem realen Marktwert zu verbuchen. Sprich, faule Kredite und unverkäufliche Immobilien wurden falsch bilanziert, um einen Konkurs zu verschleppen. Noch katastrophaler war die Lage bei den öffentlichen Geldinstituten, weil die staatlichen Sparkassen den Immobilienboom über die massenhafte Vergabe von ungesicherten Krediten nicht nur mit angefacht hatten, sondern gleichzeitig von Politikern offensichtlich systematisch ausgeplündert worden waren.

EU-Krisenmanagement

Die Talfahrt der spanischen Ökonomie nach dem Platzen der Immobilienblase wurde durch die EU-Politik noch weiter beschleunigt. Der Diskurs der Podemos-Führung, die Spanien als »Kolonie des deutschen Europas« bezeichnet, ist zwar insofern überzogen, als Merkel, Schäuble und Co. auch die Vermögen von spanischen Superreichen wie Amancio Ortega, Gründer der Textilkette Zara und laut Forbes mit geschätzten 71 Milliarden Euro Vermögen reichster Europäer, vor Verlusten schützten, aber eben auch nicht ganz falsch. Schon vor dem EG-Beitritt 1986 gehörte Spanien zur abhängigen ökonomischen Peripherie, das heißt, man stützte sich im wesentlichen auf arbeitsintensive, niedrigtechnologische Industrieproduktion, Tourismus und Landwirtschaft. Doch durch die europäische Integration wurde diese Rolle weiter zementiert: Beim EG-Beitritt Spaniens war die neoliberale Doktrin in Europa schon so weit durchgesetzt (und waren die industriellen Überkapazitäten Kerneuropas bereits so groß), dass auf eine Politik zur Strukturentwicklung verzichtet wurde. Die EG half den weniger entwickelten Staaten der europäischen Peripherie nicht etwa dabei, ihre Industrien zu modernisieren, sondern propagierte die Konzentration auf den Dienstleistungssektor. Die europäischen Randstaaten sollten den Ausbau ihrer Infrastruktur vorantreiben, Immobilienbranche, Handel und Tourismus stärken sowie Obst und Gemüse anbauen. Genau diese Politik und die vom Boom aufgeblähte Konsumnachfrage sollten dazu führen, dass das spanische Leistungsbilanzdefizit bis 2007 auf zehn Prozent des BIP stieg.

Das Scheitern dieser Umstrukturierungspolitik war ein wesentlicher Aspekt der südeuropäischen Finanz- und Schuldenkrise: Die europäischen Transferleistungen hatten die Staaten am Rand der EU nicht industriell oder technologisch gestärkt, sondern einen Spekulationsboom entfacht, der zwar mittelfristig einen Konsumrausch auslöste, aber keine sich selbst tragenden Strukturen schuf.

Doch von dieser Mitverantwortung der EU für den südeuropäischen Kollaps war in den Folgejahren selten die Rede – ebensowenig wie von den gigantischen Gewinnen, die die deutsche Industrie mit ihren Exporten nach Südeuropa erzielt hatte, oder davon, dass der deutsche Staat zwischen 2009 und 2014 etwa 100 Milliarden Euro einsparte, weil die Angst vor der Zahlungsunfähigkeit Südeuropas die Anleger nach Deutschland trieb und damit einen starken Zinsverfall bei deutschen Staatsanleihen verursachte. Anders ausgedrückt: Die europäische Schuldenkrise entlastete Deutschlands Staatshaushalt erheblich.

2011 standen die spanischen Banken vor dem Kollaps: Hunderttausende Kredite konnten nicht mehr bedient werden, Immobilien waren praktisch unverkäuflich. Der Zusammenbruch der spanischen Banken bedrohte aber auch deutsche, französische und niederländische Finanzinstitute. Zwar war keineswegs ausgemacht, ob die europäischen Ökonomien den Konkurs der Privatbanken nicht auch hätten überstehen können, denn für den sogenannten Mittelstand spielen die auf Investmentgeschäfte spezialisierten Großbanken schon lange keine Rolle mehr. Doch weil die Geldinstitute eben auch Organisationen mit enormer politischer Macht sind, zwangen Brüssel und Berlin die spanische Regierung dazu, sich von der EU »helfen zu lassen«. Madrid konnte nur durchsetzen, dass das Land, anders als Griechenland und Portugal, nicht der »Troika« aus EZB, IWF und Europäischer Kommission unterstellt, sondern »europäisch« gerettet wurde. Über den EU-Rettungsschirm erhielt Spanien 2012 Liquiditätsspritzen von bis zu 100 Milliarden Euro für die Rettung bankrotter spanischer Privatbanken, als Folge davon explodierten die Staatsschulden. 2007, vor Ausbruch der Krise, hatte die Schuldenquote Spaniens (Bruttoverbindlichkeiten des Staates im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt) bei 42,4 Prozent, die Deutschlands bei 65,7 Prozent gelegen. Doch nun, als das europäische Krisenprogramm zu greifen begann, stieg die Schuldenquote auf über 100 Prozent, die realen Schulden wuchsen von 380 Milliarden Euro auf 1,034 Billionen Euro! An diesen Zahlen zeigt sich, wie falsch es ist, die EU-Politik als »Austeritäts-« oder »Sparmaßnahmen« zu interpretieren. Bei der neoliberalen Umgestaltung des Staates ging es eben nicht darum, Staatsschulden zu verringern. Schon unter dem Vorreiter der neoliberalen Politik, US-Präsident Ronald Reagan, hatte sich das Haushaltsdefizit in den USA aufgrund exorbitanter Rüstungsausgaben vervielfacht, und für die Rettung der Finanzinstitute mobilisierten die ebenfalls neoliberal orientierten Regierungen der G-7-Staaten ab 2008 innerhalb kürzester Zeit mehrere Billionen Dollar öffentlicher Gelder. Kern des Projekts ist also nicht Austerität, sondern Umverteilung: Die sozial integrativen Funktionen des Staates werden zugunsten des Finanzkapitals und der großen Konzerne rückgebaut.

Der spanische Fall zeigt das besonders deutlich. Zu keinem Zeitpunkt wurde in Erwägung gezogen, statt der Banken die Bevölkerung vor den Krisenfolgen zu schützen. Die europäischen Gelder wurden nicht aufgebracht, um arbeitslos gewordenen Spaniern (das Arbeitslosengeld ist auf einige Monate, höchstens aber zwei Jahre beschränkt; eine Sozialhilfe gibt es nur in der Baskischen Autonomiegemeinschaft und Navarra) durch die Krise zu helfen oder gepfändete Wohnungen in öffentliches Eigentum zu überführen – was durchaus eine Alternative gewesen wäre. Die Gelder wurden ausschließlich bereitgestellt, damit der spanische Staat die Verluste der Privatbanken übernehmen konnte, ohne zusammenzubrechen.

Da die europäischen Liquiditätshilfen hierfür nicht reichten, musste sich der spanische Staat gleichzeitig verpflichten, seine Sozialausgaben drastisch zu reduzieren. Der Maßnahmenkatalog glich einer Liste des Grauens: Pflegegelder wurden abgesenkt, die finanzielle Unterstützung von Behinderten zusammengestrichen, die Arbeitslosenunterstützung für Jugendliche abgeschafft. Mehrere hunderttausend Einwanderer ohne Papiere wurden vom staatlichen Gesundheitssystem ausgeschlossen, Lehrerstellen in großem Umfang gestrichen und Schulklassen vergrößert, Stipendien und Büchergelder abgeschafft, die Kita- und Studiengebühren erhöht, Bibliotheken geschlossen. Lehrer erhielten in den ersten zwei Wochen einer Erkrankung kein Krankengeld mehr, die Forschungsausgaben im Staatshaushalt wurden stark reduziert, die Mehrwertsteuer (die Geringverdiener prozentual viel stärker belastet als Reiche) inmitten der Krise auf 21 Prozent angehoben, öffentliche Angestellte entlassen und Unternehmen privatisiert, Kliniken geschlossen, mehr als 450 Medikamente aus den Leistungslisten der Krankenversicherung gestrichen, die Pensionen von Krankenpflegern drastisch gekürzt.

Verarmung und Verelendung

Die Folgen sind gerade im Gesundheitswesen nicht zu übersehen: Wer in Spanien heute Verdacht auf Krebs hat, muss oft monatelang auf einen Termin warten. Ärztevereinigungen haben ausgerechnet, dass 800 Menschen zwischen 2010 und 2012 aufgrund der Kürzungen im Gesundheitssystem starben. Die »Reformen« gingen nicht so weit wie in Griechenland, wo in der Krise mehr als 25 Prozent der Bevölkerung ganz aus der Krankenversicherung herausfielen. Doch sie waren auch in Spanien dramatisch und standen in scharfem Kontrast zu den großzügigen Finanzhilfen für Bankinstitute und ihre korrupten Aufsichtsräte.

Aber auch jenseits der öffentlichen Grundversorgung hat sich die soziale Lage dramatisch verschlechtert. Dank der von Brüssel geforderten Arbeitsmarktreformen haben es die spanischen Arbeitgeber heute sehr viel leichter, Beschäftigte zu entlassen und Tarifverträge auszuhebeln. So jubelte die OECD in ihrer Studie von 2013 zwar, dank der Reform seien pro Monat 25.000 unbefristete Arbeitsverträge neu geschlossen worden, musste aber gleichzeitig zugeben, dass die Löhne gesunken seien und die Beschäftigten vom Unternehmen problemlos einseitig gekündigt werden könnten. Gewerkschaftern zufolge weigern sich Unternehmerverbände in vielen Autonomieregionen zudem, neue Tarifverträge auszuhandeln, was ihnen erlaubt, die Gehälter auf das gesetzliche Mindestniveau abzusenken. Altenpflegerinnen in Navarra beispielsweise, die früher 1.200 Euro verdienten, berichten, dass sie nach der Reform von 2012 trotz Nacht- und Wochenendschichten nur noch 800 Euro im Monat verdienten. Und damit konnten sie sich noch glücklich schätzen, denn die Arbeitslosigkeit in Spanien stieg in der Krise ab 2011 auf zeitweise 26 Prozent (die Jugendarbeitslosigkeit sogar auf 50 Prozent) und fiel erst 2016 wieder unter 20 Prozent. Laut dem Armutsbericht des European Anti-Poverty Network waren 29 Prozent der Bevölkerung im Jahr 2014, zum Höhepunkt der Krise, armutsgefährdet, und 2016 musste das ärmste Viertel der Bevölkerung mit einem Haushaltseinkommen von durchschnittlich 5.557 Euro jährlich (!) auskommen.