Mate-Eiscreme mit Papayakugeln

Der Titel des Films »La extranjera« (Argentinien 2008) von Fernando Díaz kann als »Die Fremde« oder »Die Ausländerin« übersetzt werden. Als Ausländerin fühlt sich die Argentinierin Maria (Maria Laura Cali) in Barcelona, wo sie seit vielen Jahren wohnt. Die ersten Bilder des Films zeigen eine zumeist stumme Frau bei ihrer Arbeit als Garderobiere und Putzfrau in einer Disko. Sie raucht viel und schaut mit ausdruckslosen Augen in die Gegend. Man sieht Maria nach Hause gehen, wo es wohl eine Mitbewohnerin gibt, die man aber nicht sieht, nur hört. Ein Kater liegt auf Marias Bett, wird aber aus dem Zimmer gejagt. Die tolle bunte Stadt Barcelona wirkt im Film gar nicht toll und ziemlich grau.

Später muss Maria nach Argentinien in das Dorf ihres gerade verstorbenen Opas reisen, das den bezeichnenden Namen »Indio Muerto« (Toter Indio) trägt. Aber selbst in der tiefsten Provinz scheint es der Großvater nicht ausgehalten zu haben, auch wenn in diesem Dorf kaum jemand wohnt – es scheinen ihm immer noch zu viele Menschen gewesen zu sein. Sein kleines Häuschen samt Grundstückchen liegt weit entfernt vom nächsten Nachbarn. Maria fährt dort nur hin, um sich vom Großvater gebührend zu verabschieden. Der Bus für die Rückreise hat aber eine Panne, und Maria muss im Häuschen des Großvaters übernachten. Es scheint ihr zu gefallen, denn sie entschließt sich am nächsten Tag, zu bleiben.

Sie beginnt, sich selbst zu versorgen. Mörselt sich Teig zurecht und bäckt in einem alten Ofen eine Art Brotfladen. Sie kauft Hühner, die sie nicht töten kann, die ihr aber aus Dankbarkeit jeden Morgen Eier legen. Drei Ziegen gibt es auch irgendwann, die Milch muss sie sich schwer erkämpfen, aber sie schmeckt um so leckerer danach. Diese Einsamkeit scheint eindeutig besser zu sein, denn Maria lächelt jetzt ab und zu, und die Gegend ist farbiger als in Barcelona, weil man immer wieder den schönen blauen Himmel sieht. Nur die Dorfbewohner nerven. Für diese ist Maria die Fremde. Die, die aus Europa kommt und glaubt, etwas Besonderes zu sein. Ihre zurückhaltende, wortkarge Art unterstützt diesen Glauben. Aber der Regisseur ist Philanthrop. Er zeigt, dass sich jeder Mensch zu einem solidarischen Wesen entwickeln kann. Auch mit folgendem Rezept aus Argentinien können Sie möglicherweise asoziale Wesen oder solche, die zu Vorurteilen neigen, zur Menschlichkeit bewegen:

Mate-Eiscreme nach Art der Indios mit Papayakugeln: Einen halben Liter Milch in einem Topf einmal aufkochen. Vom Herd nehmen und 5 g Mate-Pulver einrühren. Etwas abkühlen lassen. Sieben Eigelb mit 200 g braunem Zucker cremig aufschlagen und unter die lauwarme Mate-Milch mischen. Wieder erwärmen, aber nicht kochen lassen. Die Masse rühren, in eine Schüssel umfüllen und im kalten Wasserbad rühren, bis die Creme erkaltet ist. 250 g süße Sahne steif schlagen und unter die kalte Creme heben. Die Masse in eine Eismaschine füllen und fest werden lassen. Zwei kleine Papayas halbieren und die Kerne entfernen. Fruchtfleisch mit einem Kugelausstecher in kleinen Bällchen auslösen. Mit dem Eisportionierer Mate-Eiskugeln ausstechen und in die Papayahälften geben. Papayabällchen darauf anrichten und sofort servieren.