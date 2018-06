Niedergang eines Staatspfaffen

Foto: Lt.Col. Cecil J. Poss, USAF/ Gemeinfrei via Wikimedia Commons

Unter dem Titel »Der Abschied vom amerikanischen Zeitalter« unternimmt der in Berlin lehrende Politikwissenschaftler Herfried Münkler in der Zeit einen großen Gang durch die Geschichte. (In derselben Ausgabe der Zeit macht sich deren stellvertretender Chefredakteur Bernd Ulrich ähnliche Gedanken wie Münkler und ängstigt seine Leser mit: »500 Jahre europäische beziehungsweise 100 Jahre westlich-amerikanische Dominanz gehen zu Ende – und schlagen zurück.«) Münkler hebt mit Pathos an: »Große Reiche geben ganzen Epochen ihren Namen. Das gilt nicht nur für Rom, Spanien und Großbritannien, sondern auch für die Vereinigten Staaten von Amerika. Mit dem Eintritt in den Ersten Weltkrieg im Jahre 1917, der das Ringen der europäischen Mächte zugunsten der westlichen Mächte entschied, begann das amerikanische Zeitalter.«

Nun ja. Da gab es 1917 noch ein anderes Ereignis von tatsächlich epochaler Bedeutung, die russische Oktoberrevolution. Sie leitete zwar nicht zu einer weltweiten Revolution über, wie von den Bolschewiki erhofft, war aber der Anfang vom Ende der Kolonien, der faktischen Sklavenhalterei Belgiens, Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens, der Niederlande, Portugals, Spaniens und auch der USA. Die konnten sich einen Teil dessen, was sie 1898 Spanien geraubt hatten, immerhin bis heute sichern – siehe ihr Folterlager in Guantanamo Bay. Das ist ein Signum der einen Seite der Epoche, wie auf der anderen z. B. die Befreiung und der Aufstieg Chinas seit 1917.

Münkler ist fixiert aufs Abwärts: »Der relative Niedergang der amerikanischen Vormachtrolle hat sich freilich seit längerem abgezeichnet, aber es wäre wohl, wenn die Entwicklung so weitergegangen wäre wie unter Trumps Amtsvorgänger Obama, ein langsamer und vorsichtiger Ausstieg aus der Rolle des Hüters der globalen Ordnung geworden, ganz ähnlich wie die USA vor einem Jahrhundert in die Position der imperialen Vormacht hineingewachsen waren.« Solche Niedergänge seien »durch andauernde Kriege um eine neue Ordnung und die Verteilung der in ihr zu vergebenden Positionen gekennzeichnet.« Das ist zwar richtig, hat nur nichts mit Niedergang, sondern mit Imperialismus überhaupt zu tun. Dessen Aufstieg seit 1890 bestand in nichts anderem als der Neuaufteilung der Welt mit militärischen Mitteln, dem Kampf um den »Platz an der Sonne«.

Laut Münkler profitiert »die Zentralmacht eines imperialen Raums« mal von ihrer Position, mal nicht mehr. Der Unwille über »Trittbrettfahrer« habe Trump ins Weiße Haus gebracht. Den Einwand, ein Präsident könne doch nicht eine hundertjährige Entwicklung »ruinieren«, wischt Münkler beiseite: Kann er. Männer machen Geschichte. Und was macht Trump kaputt? Die besonnte Vergangenheit Münklers: »Das ist in diesem Fall eine Ordnung der universalen Normen, die in der Vergangenheit zwar immer wieder de facto außer Kraft gesetzt wurde, als Legitimationsgrundlage der Politik aber nicht in Frage gestellt wurde.«

Da staunt der Laie. Welch eine Romantik entwickelt der Niedergangsrealist, wenn es um US-Völkermord in Vietnam geht, um CIA-gepäppelte Mörder an der Macht in Lateinamerika, um die Organisierung dschihadistischer Todesschwadronen, um Golfkriege, Lügen des US-Außenministers im UN-Sicherheitsrat oder um Verbrechen wie das Anstiften des Syrischen Kriegs und des Konflikts in der Ukraine: Die Washingtoner und ihre Kumpane haben die »universalen Normen« zwar seit Jahrzehnten außer Kraft gesetzt, aber nie in Frage gestellt. Wie schön.

So etwas zieht nicht mehr so richtig, und Münkler gerät zu Recht in Alarmstimmung: Da wittert einer den eigenen Niedergang als Staatspfaffe. Das zum Epochalen und Weltgeschichtlichen aufzublähen, gehört zum Geschäft. Der Niedergang des Westens hat andere Gründe.