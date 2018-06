Dakar. In der Sahelzone droht den Vereinten Nationen zufolge die schlimmste Hungerkrise seit Jahren. In Mali, Burkina Faso, Mauretanien, Senegal, dem Niger und dem Tschad haben demnach rund sechs Millionen Menschen nicht genug zu essen. Akute Mangelernährung bedrohe das Leben von 1,6 Millionen Kleinkindern, erklärte UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock am Dienstag (Ortszeit) in New York. (dpa/jW)