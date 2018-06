Aden. Im Jemen hat die von Saudi-Arabien geführte Kriegsallianz ihren größten Angriff seit Beginn des Krieges vor drei Jahren gestartet. Kampfjets und Kriegsschiffe attackierten am Mittwoch die Hafenstadt Hudeida am Roten Meer, teilte die jemenitische Exilregierung mit. Nach Angaben der Hilfsorganisation CARE wurde Hudeida allein am Morgen 30mal binnen einer halben Stunde aus der Luft angegriffen. (Reuters/jW)