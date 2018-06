Österreich plant Lager für Flüchtlinge

Wien. Österreich arbeitet nach Angaben von Bundeskanzler Sebastian Kurz mit einer kleinen Gruppe von EU-Ländern an Plänen für Lager für Flüchtlinge außerhalb der EU. »Ja, es gibt Bestrebungen, dass wir Schutzzentren außerhalb Europas schaffen, wo wir Flüchtlinge unterbringen können, wo wir Schutz bieten können, aber gleichzeitig nicht das bessere Leben in Mitteleuropa«, sagte Kurz am Dienstag abend dem österreichischen Fernsehsender ORF. (AFP/jW)