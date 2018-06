Abermaliger Affront

»Wie ein WM-Sieg«: Aufstiegsfeier beim TSV 1860 München Foto: Angelika Warmuth/dpa

Viele Fußballfans hierzulande können die WM-Endrunde kaum abwarten. Jene aber, die nicht in nationalen oder, Verzeihung, patriotischen Kategorien denken, lässt »Die Mannschaft« kalt. Und selbst die, die vorgeblich für »Jogis Jungs« brennen und beim Testspiel am Freitag in Leverkusen mit dem neuesten DFB-Trikot am Leib ein »Fußballfest« (O-Ton ARD) gegen Saudi-Arabien feiern wollten, zeigten nach dem knappen 2:1 stummen Unmut.

Bedingungslose Liebe sieht anders aus. Sie findet sich in unteren Gefilden, wo ein Klassenerhalt schon mal wie ein WM-Sieg zelebriert wird. Und nach einem Abstieg wischt sich der gemeine Fan Rotz und Wasser aus dem Gesicht, um vom sofortigen Wiederaufstieg zu träumen. Gegenleistungen sind vielleicht nie, selten oder nach langen Jahren des Wartens zu haben. Wie der Aufstieg Magdeburgs in die 2. und der Uerdingens in die 3. Liga. Fußballästhetisch gibt es auch wenig fürs Auge, dagegen oft was aufs Auge. Was zählt, sind die inneren Werte. So es sie noch gibt.

Spieler und Trainer sind austauschbar geworden, nur Verein und Region stiften noch Identität. Nicht zu vergessen der soziale Kontakt innerhalb der Fangruppen. Das klingt romantisierend, ist aber in den unteren Ligen gelebte Realität. Die real existierenden Ausnahmen gewaltbereiter, rassistischer und randalierender Anhänger bestimmen hingegen die Medienbilder. Das gemeinsame Stadionerlebnis, minutiös einstudierte Choreographien und Gesänge machen das aus, was gemeinhin als Stimmung beschworen wird. Diese existiert nur, weil die Anhänger ins Stadion gehen oder ihrer geliebten Mannschaft hinterherreisen. Von solcher Unterstützung können unterklassige Vereine im Ausland kaum träumen.

Um so befremdlicher, dass es ab der neuen Saison auch in der 3. Liga regulär Montagsspiele geben wird, dazu vier unterschiedliche Anstoßzeiten von Freitag bis Sonntag. Das überregionale Fanbündnis »Pro Fans« zeigt sich in einer Pressemitteilung vom vergangenen Freitag »fassungslos über diesen abermaligen Affront gegenüber Fußballfans«. Geschuldet ist die Neuregelung dem Medienrechtevertrag der 3. Liga mit der Telekom. Die Drittligisten reagierten unterschiedlich. Zusätzliche Einnahmen sind in den klammen Kassen hochwillkommen. Michael Schädlich, Präsident des Halleschen FC, hält die neuen Bestimmungen »aus Sicht der Fans und Vereine für keine optimale Lösung« und rechnet mit Fanprotesten. Durchaus verständlich, denn die 3. Liga verfügt über ein so hohes Zuschauerpotential wie lange nicht, gerade mit den traditionsreichen Zweitligaabsteigern Braunschweig und Kaiserslautern und den Aufsteigern 1860 München, Uerdingen und Energie Cottbus. Lautern konnte in der vergangenen Saison nur elf von 34 Spielen samstags austragen.