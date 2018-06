Nachschlag: Polizeiruf im Schafspelz

Foto: Sandra Hoever/NDR /dpa

Die deutsche Fernsehunterhaltung ist schlimm. Was die Privaten auf die Mattscheibe senden, ist unterirdisch, und auch die Öffentlich-Rechtlichen sind keinen Deut besser. Am Sonntag strahlte die ARD eine neue Folge des ehemals guten DDR-Krimiformats »Polizeiruf« aus Rostock aus. Der Titel war Programm: »In Flammen«. Sylvia Schulte wurde verbrannt. Die rechte Lokalpolitikerin der »Partei für Freiheit und Sicherheit« – hier wurde Frauke Petry kopiert – machte das, was die AfD sonst auch so macht: Die gesellschaftlichen Widersprüche aufgreifen und herrschaftskonform mittels Rassismus in die rechten Bahnen lenken. Doch anscheinend war Schulte trotz der ganzen Demokratiebekundungen eine Faschistin im Schafspelz. Ihre Mörderin war zuvor fast selbst von der Politikerin verbrannt worden. Rache ist also das Motiv. Nichts Politisches. Gerade noch mal gutgegangen. Die Moral von der Geschicht’: Bitte nicht spalten lassen von den bösen Rechten. Denn alles ist doch gut. Oder? (rz)