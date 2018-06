Hier und dort mit Prince ausgetauscht: Janelle Monáe, afrofuturistische Stilikone Foto: Carlo Allegri/Reuters

Der Sänger und Musiker Prince ist im April 2016 gestorben, von ihm beeinflusste Musiker machen weiter. Janelle Monáe etwa, afrofuturistische Stilikone aus den USA, hat sich während der langen Entstehungsphase ihres neuen Albums hier und dort mit ihm ausgetauscht. Wie gut ihr queerer Funkspirit im Ergebnis geworden ist, lässt sich herausfinden bei »Die ganze Platte: Janelle Monáe ›Dirty Computer‹« (Di., 13 Uhr, FSK). Von Tom Peuckert stammt der 123. »ARD Radiotatort« namens »Wut« (RBB 2018; Ursendung Mi., 20 Uhr, Bayern 2). Ein Frauen hassender Säureattentäter treibt nachts in Berlin auf einem Fahrrad sein Unwesen. Als Lockvogel wird auf Beschluss der Vorgesetzten eine Polizeibeamtin eingesetzt.

Auch brandneu: Die Inszenierung von Sadegh Hedayats Erzählung »Die blinde Eule« (NDR 2018; Ursendung Mi., 20 Uhr, NDR Kultur) durch die Regisseurin und Radiokünstlerin Iris Drögekamp. Der 1903 in Teheran geborene und 1951 in Paris gestorbene Hedayat veröffentlichte sein Hauptwerk 1936. Hauptfigur ist ein opiumabhängiger Typ. Sein Delirium ist von Gewaltphantasien geprägt.

Hermann L. Gremliza liest in »Konkret goes FSK« (Mi., 22 Uhr, FSK) seine Kolumne über die letzten Zuckungen der SPD, die ihren Teil zum Erstarken von Nationalismus und Neoliberalismus beigetragen und ihre Schuldigkeit nun getan hat. Zeitgleich wird an anderer Stelle Rosvita Krausz’ Feature »Die Tochter der Terroristin« ausgestrahlt (MDR 2018; Ursendung Mi., 22 Uhr, RBB Kulturradio und MDR Kultur). Die Mutter der Porträtierten war als ehemaliges RAF-Mitglied in der DDR untergetaucht und wurde nach der »Wende« verhaftet.

Ein Hörspiel-Klassiker über den Reiz des Fliegens ist Antoine de Saint-Exupérys »Nachtflug« (SDR 1952; Do., 22 Uhr, SWR 2). Unbedingt hörenswert ist der Mitschnitt einer Veranstaltungsreihe an der Uni Hamburg »Wie Rassismus aus Schulbüchern spricht« (Fr., 8 Uhr, FSK).

Wie es Kindern von Oppositionellen im Spanien Francos erging, erörtert Margot Litten in »Mauern des Schweigens – Kinderraub in Spanien« (BR 2012; Sa., 13 Uhr und So., 21 Uhr, Bayern 2): »Es wird geschätzt, dass in spanischen Geburtskliniken bis in die 80er Jahre an die 300.000 Babys verschwanden und an kinderlose Paare verkauft wurden.« Beklemmende Momente gibt es auch in dem Stück von Patrick Batarilo mit dem selbsterklärenden Titel »Und plötzlich war er weg – Auf der Suche nach einem Jugendfreund, der an einer Überdosis gestorben sein soll« (DLF Kultur 2018; Ursendung Sa., 18 Uhr, DLF Kultur).

Missstände in der Pflegebranche werden von Swoosh Lieu und Katharina Speckmann in »Who cares?! Eine vielstimmige Personalversammlung der Sorgetragenden« aufgegriffen (NDR/DLF Kultur 2018; Sa., 19 Uhr, WDR 3 und So., 17 Uhr, WDR 5). Stanislaw Lems »Der getreue Roboter« (Rundfunk der DDR 1980; So., 7 Uhr, MDR Kultur) bringt einen dann darüber ins Grübeln, ob es wirklich eine gute Idee ist, Alte und Kranke von Androiden versorgen zu lassen. Futuristisch wird es dann auch noch mal mit Tom Schimmecks »Mein erster Cyberkrieg – Die NATO probt den Ernstfall« (DLF/NDR 2018; So., 11 Uhr und Mo., 20 Uhr, WDR 5)

Der Künstler credibil verknüpft eigenen Conscious-Rap im Hörspiel »Nie wieder Bahnhof« mit einer Rahmenhandlung um einen Taxifahrer (WDR/DLF Kultur 2018; Ursendung So., 19 Uhr, WDR 3, Wdh. Mo., 23 Uhr, 1Live). Ein tolles Prinzip, das man von The Schwarzenbachs »Silber gegen Ende« (SRF 2015) kennen könnte. Meira Asher widmet sich Menschenhandel und Prostitution in »One blanket lost« (Autorinnenproduktion/ORF 2010; So., 23 Uhr, ORF Ö1), und einen guten Start in die Woche erleichtert Szerafina Schiessers antipatriotisches Hörspiel »Ein Mensch kommt auf die Welt – Heimat« (Mo., 15.30 Uhr, FSK).