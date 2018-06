Bitte ehrenhaft bleiben

Von einer Rolle in die andere Rolle fallen: Lisa Klabunde Foto: David Baltzer / bildbuehne.de

In der Filiale einer Burgerkette finden die Mitarbeiter beim Saubermachen ein Baby. Das Neugeborene liegt im Müll, ist in eine Decke gewickelt und schläft. Die Polizei wird gerufen, um das Baby abzuholen. Auf den Überwachungsvideos sieht man nur eine Frau mit Kopftuch, wie sie kurz vor Ladenschluss einen Haufen Papierhandtücher von der Toilette mitnimmt. Identität unbekannt. Das ist die Ausgangssituation von »Phantom (Ein Spiel)«, von Lutz Hübner und Sarah Nemitz, das am Donnerstag im Berliner Grips Premiere hatte.

Eine unbekannte Frau mit Kopftuch also, doch mit der Debatte um das Kopftuch als religiöses Symbol hat das nichts zu tun. Das Kopftuch soll hier einen osteuropäischen Migrationshintergrund kennzeichnen und für die Herkunft aus einer Roma-Familie stehen.

Die Entstehungsgeschichte des Stücks, einer Auftragsarbeit des Nationaltheaters Mannheim, die am Grips als Einstandsarbeit von der Regisseurin Petra Zieser inszeniert wird, reicht ins Jahr 2015 zurück. Es wurde in Mannheim uraufgeführt und war als künstlerische Antwort auf die negative Wahrnehmung osteuropäischer Arbeitsmigranten gedacht.

Die Frau mit dem Kopftuch bekommt den Namen Blanca. Das Setting spult auf Anfang zurück, damit das Publikum ihre Reise von Beginn an verfolgen kann. Sie wird zunächst auf Familienbeschluss nach Deutschland geschickt, wo sie Arbeit finden und die anderen nachholen soll. Blanca und ihre Verwandten werden wie alle Rollen im Stück von denselben fünf Darstellern (Christian Giese, Lisa Klabunde, Amelie Köder, Frederic Phung und Luisa-Charlotte Schulz) gespielt. Die wechseln aber nicht nur dementsprechend oft die sparsame Kostümierung, sie fallen auch aus ihren Rollen – natürlich nur in andere Rollen.

Blancas Geschichte wird immer wieder unterbrochen, denn »Phantom« hat eine zweite Ebene, wenn die Schauspieler in ihrer weißen Bekleidung auf der komplett ausgeleuchteten Bühne die Klischeehaftigkeit oder die Plausibilität der jeweiligen Szene diskutieren. Ihr Spiel wirkt wie eine Probe, gezeigt werden mehrere Varianten von Charakteren oder Handlungsverläufen. »Phantom« präsentiert sich damit als eine Art Work in progress, das Stück entsteht, während im Stück darüber gesprochen wird. Das soll den Abend lebendiger wirken lassen.

Und das ist dringend notwendig. Denn im Grunde genommen erzählt »Phantom« nur ein altbekanntes Aufstiegsmärchen. Mit harter Arbeit als Spargelstecherin und Reinigungskraft arbeitet sich Blanca langam auf der sozialen Leiter hoch. Gestört wird dieser vorhersehbare Ablauf nur durch kleinere Brüche im Plot, die wie Falltüren im Videospiel aufklappen. Es werden Vermutungen angestellt, ob Blanca eventuell als Prostituierte tätig ist. Aber nein, sie erweist sich als »ehrenhaft« und schuftet lieber auf dem Feld. Oder es wird angedeutet, dass Blanca das später ausgesetzte Kind von einem anderen Erntehelfer haben könnte. I wo, Blanca ist noch »ehrenhafter« als eben schon angenommen und schläft mit gar niemandem. Hier werden die Klischees durch noch altmodischere Klischees ersetzt.

Aber woher kommt jetzt das Kind? Das stammt, wie man kurz vor Schluss erfährt, von einer ganz anderen Frau. Das Unterschichtsdrama von und für die Mittelschicht ist nämlich erst komplett, wenn auch noch eine prollige biodeutsche Schwangere auftaucht. Bei der wohnt Blanca mittlerweile, putzt und kocht für sie und hilft ihr bei der Entbindung auf dem Sofa. Beim gemeinsamen Weg zum Kindsvater setzen bei der jungen Mutter Blutungen ein, man macht Halt an einem Burgerrestaurant. Während Blanca Papiertaschentücher holt, legt die andere Frau ihr neugeborenes Baby ab und verschwindet.

Am Ende spielt das aber alles keine Rolle, denn dann setzt Blanca zum Schlussmonolog an. Der beinhaltet den Traum von Wohlstand durch Sparen und von Enkelkindern in Top-Leistungsträgerberufen. Im Hintergrund wird auf der Leinwand ein typisch deutscher Grillnachmittag gezeigt (wie auch die anderen Illustrationen von der Gruppe »Talking Animals«), dessen Besucher aber auch mal schwarze oder gar krause Haare haben. Ein bisschen wie ein Grünen-Plakat aus den Nullerjahren. Deutsch zu sein wird hier zum Synonym für Geborgenheit. Auch mit multikulturellem Einschlag ist das merkwürdig.

»Phantom« wirbt um Sympathie für leistungsbereite und ehrliche Migranten. Aber das Ding an den Menschenrechten ist ja, dass sie allen – auch den Faulen und Unehrlichen – zustehen. Ist denn alles missraten? Nein, erfreulich ist die Bühnenpräsenz der Schauspieler, ihre Wandlungsfähigkeit und Spielfreude.