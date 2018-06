Sanierungsfall des Tages: SPD

Foto: Kay Nietfeld dpa/lno

Was wollte der gescheiterte Kanzlerkandidat Martin Schulz wohl hören, als er für die SPD eine Fehleranalyse in Auftrag gab? Bestimmt nicht, dass die Parteispitze sich spätestens 2002 von sozialdemokratischen Inhalten verabschiedet hat, dass sie die »kleinen Leute« im Jobcenter demütigen lässt, statt ihr Anwalt zu sein – und dass manche Wahlberechtigte so etwas irgendwann mitkriegen. So ließ Schulz die Untersuchung von einem bürgerlichen Medienprofi und einem Spezialisten für Politmarketing durchführen. Die Partei sollte womöglich gecoacht werden, um das Stimmvieh wieder einwickeln zu können. Vielleicht wurde aber auch dazu die falsche Auswahl von Leuten befragt. Herausgekommen sind trotzdem niederschmetternde Diagnosen:

In der öffentlichen Wahrnehmung sei »die Sozialdemokratie zu einem Sanierungsfall geworden«, heißt es in einer am Montag dem SPD-Vorstand vorgelegten Analyse, für die der Ex-Spiegel-Journalist Horand Knaup und der Wahlkampfexperte Frank Stauss Minister, Funktionäre, Oberbürgermeister, Wahlkämpfer und Beschäftigte der Parteizentrale befragt hatten. Fehlendes Teamplay, ein diffuser Kurs, schlechte Absprachen und eine nicht verfangende Gerechtigkeitskampagne – so konnte die SPD selbst »Wahlberechtigte mit emotionaler Bindung zur Partei nicht ausreichend mobilisieren«, heißt es in der 108seitigen Analyse. »Die lange offengelassene Kandidatenfrage war ein Kardinalfehler.« Bei der Bundestagswahl 2017 hatte die SPD 20,5 Prozent erreicht, seither sinken die Umfragewerte weiter.

Schulz war im Februar 2018 zerknirscht als Parteichef zurückgetreten. Seine Nachfolgerin Andrea Nahles will nun, dass nach früheren »Sturzgeburten« die Frage des Kanzlerkandidaten vor der Wahl 2021 früh entschieden wird.

Aber was für ein Wunderkind soll die SPD noch gebären? Rosemaries Baby aus dem gleichnamigen Horrorklassiker war sicher putzig dagegen.