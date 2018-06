Warnung vor Angriff auf Hudaida

Wichtiger Hafen: Über Hudaida gelangen 70 Prozent aller Hilfslieferungen in den Jemen (30.11.2017) Foto: Abduljabbar Zeyad / REUTERS

Ein Bündnis internationaler Hilfsorganisationen warnt vor den Folgen eines möglichen Angriffs auf die jemenitische Hafenstadt Hudaida. Ein solcher würde die Versorgung und Sicherheit der Zivilbevölkerung auf ernsthafte Weise gefährden, heißt es in einer am Montag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung, die unter anderem CARE, Save the Children, Handicap International und Aktion gegen den Hunger unterzeichnet haben. Laut vertrauenswürdigen Berichten könnte der Angriff unmittelbar bevorstehen. Das legen auch die Ereignisse der letzten Wochen vor Ort nahe.

Wie die Nachrichtenagentur dpa am Wochenende meldete, rückten die Truppen der von westlichen Medien als »international anerkannt« bezeichneten Regierung des ehemaligen Übergangspräsidenten Abed Rabbo Mansur Hadi auf Hudaida vor. Unterstützung erhielten sie dabei von der von Saudi-Arabien geführten Kriegsallianz, die Luftangriffe auf Stellungen der gegnerischen Ansarollah (vielfach auch Huthi genannt) und ihrer Verbündeten flog. Letztere kontrollieren weite Teile des Jemen, unter anderem die Hauptstadt Sanaa. Mittlerweile sollen die Angreifer bereits 20 Kilometer vor der 400.000-Einwohner-Stadt Hudaida stehen. Zudem ist nach heftigen Kämpfen eine wichtige Überlandstraße nach Tais unterbrochen.

Die Hilfsorganisationen sind alarmiert: Von einem Angriff auf Hudaida seien schwerwiegende Folgen für die Zivilbevölkerung zu erwarten, die in der Stadt eingeschlossen sei und damit rechnen müsse, vertrieben zu werden. Außerdem würde sich in diesem Fall »die aktuelle Nahrungskrise zu einer Hungersnot ausweiten«. Bereits jetzt würden immer weniger Lebensmittel und Medikamente in das Land gelangen. Saudi-Arabien hat gegen Jemen eine Blockade verhängt, 70 Prozent der Hilfslieferungen gelangen über den Hafen von Hudaida in die arabische Republik.

»17 Millionen Menschen im Land haben nicht ausreichend zu essen«, beklagen die Unterzeichner der Erklärung. »Wenn nun die Einfuhr von Nahrung über den Hafen von Hudaida zum Erliegen käme, hätte das katastrophale Auswirkungen auf die Bevölkerung. Die UNO befürchtet, dass ein solcher Angriff 250.000 Menschen vor Ort ihre Existenz und sogar ihr Leben kosten könnte.« Bereits jetzt sprechen die Vereinten Nationen in Hinblick auf die Lage im Jemen von der »größten humanitären Katastrophe der Gegenwart«.

Die Hilfsorganisationen fordern deswegen, alle Kampfhandlungen um Hudaida sowie den Hafen von Salif einzustellen. »Nur so können eine massenhafte Vertreibung sowie eine Hungersnot noch vermieden werden.« Außerdem würden erneute Angriff die Verhandlungsbemühungen des UN-Sondergesandten für Jemen, Martin Griffith, zum Scheitern verurteilen. »Alle Kriegsparteien müssen das humanitäre Völkerrecht achten und die Zivilgesellschaft vor den schlimmsten Gewaltauswirkungen des Krieges schützen«, verlangen die Gruppen. (jW)