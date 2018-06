Die Kunst und die Zeitenwende

Inbegriff der DDR-Kinderliteratur – die von Werner Klemke illustrierte Geschichte »Hirsch Heinrich« von Fred Rodrian (Schabzeichnung Klemkes, ca. 1960) Foto: Erbengemeinschaft Klemke

Bei dem folgenden Text handelt es sich um zwei Kapitel aus dem in der kommenden Woche erscheinenden Band »Künstler in der Zeitenwende II« von Peter Michel. Der Kunstwissenschaftler und ehemalige Chefredakteur der Zeitschrift Bildende Kunst versammelt darin biographische Miniaturen verschiedener Künstlerinnen und Künstler der DDR. Wir danken Autor und Verlag für die freundliche Genehmigung zum Vorabdruck. (jW)

Hermann Kant

Der Ober stört. Er öffnet lautstark die gläserne Schiebetür und fragt nach weiteren Wünschen. Hermann Kant unterbricht seine Lesung. Die Zuhörer heben die Köpfe, blicken verstört, sind herausgerissen aus ihrem Mitdenken und Mitfühlen. Wir sitzen in einem Nebenraum des Restaurants »Spitteleck« an der Berliner Leipziger Straße. Dort trifft sich unser kleiner Freundeskreis in längeren Abständen. Willi Sitte (1921–2013) nippt, von seiner Frau Ingrid sorgenvoll beobachtet, an seinem Rotweinglas und stößt eine Wolke Zigarrenrauch gegen die Zimmerdecke. Vera Singer (1927–2017) und Günter Görlich (1928–2010) vertiefen sich in ihr Schweigen. Görlichs Frau Hanka ist nervöser. Sie wartet ungeduldig auf das Verschwinden des Kellners. Heidrun Hegewald trommelt gereizt mit den Fingern, rührt in ihrem grünen Tee und wirft einen strafenden Blick. Walter Womacka und seine Frau Hanny nehmen es gelassener. Maria und ich versuchen, die Belästigung möglichst kurz zu halten. Nach langen zwei, drei Minuten ist die Störung überstanden. Der Kellner hat seine Notizen mit Stift und Zettel noch einmal rekapituliert; der Umsatz muss ja stimmen. Hermann Kant blättert weiter. Er findet schnell den vorherigen Rhythmus. Alle konzentrieren sich wieder auf seinen Text.

Er liest aus seinem Roman »Okarina«, der gerade – im Jahr 2002 – in zweiter Auflage im Aufbau-Verlag erschienen ist. Darin begegnet uns die Figur des Mark Niebuhr wieder, die wir aus dem Roman »Der Aufenthalt« kennen. Während Hermann liest, erinnere ich mich an die Spannungen zwischen der DDR und Polen, von denen die Verfilmung des »Aufenthalts« begleitet war. 1983 war es schwierig, diesen Film zu zeigen, denn von polnischer Seite gab es Vorwürfe, die polnischen Akteure seien zu negativ dargestellt und es würden antipolnische Ressentiments geschürt. Der Film war deshalb von der Berlinale 1983 zurückgezogen worden und wurde nur in Studiokinos vorgeführt. Hermann Kant hatte dagegen erfolglos protestiert. Doch schon ein Jahr später wurde der Streifen mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Hauptpreis des 3. Spielfilmfestivals der DDR. Buch und Film behandeln ein Stück Autobiographie. Mark Niebuhr alias Hermann Kant kommt als Ende 1944 eingezogener, achtzehnjähriger Wehrmachtssoldat in polnische Gefangenschaft, wird mit einem Kriegsverbrecher verwechselt, leidet im Gefängnis sowohl unter der Strenge der polnischen Wärter als auch unter der noch in der Haftzelle herrschenden Wehrmachtshierarchie der deutschen Mörder in Uniform und wird schließlich in ein Arbeitslager im ehemaligen Warschauer Ghetto überstellt.

Im Roman »Okarina« wird dieses Schicksal weiterverfolgt. Er beginnt mit einer beinahe faustisch-mythischen, gleichnishaften, imaginären Begebenheit: Aus seinem Arbeitslager wird Niebuhr auf phantastische Weise in den Kreml geholt; Stalin ernennt ihn zu seinem »Ideengefäß« und bringt ihm auf einer Okarina die Flötentöne bei, die lange sein Denken und Verhalten bestimmen. Der gesamte Roman erzählt die Wandlung des Wehrmachtssoldaten zum Antifaschisten, beschreibt Liebesgeschichten, erdachte und erlebte. Von angenehmen Augenblicken ist die Rede, aber auch von Irrtümern, von Rechthaberei, von Intoleranz, vom Finale der DDR und von der »Vereisung« in der Zeit danach.

Hermann liest einen Abschnitt vor, in dem er die Fahrt in die Trümmer dieses Ghettos beschreibt und wo ein Satz sofort »inwendige Bilder« bei mir hervorruft: »Ich avancierte in den Resten zum Angehörigen eines Räumkommandos, das einer Ordnung halber und eines künftigen Denkmals wegen anfangs mit Händen in den fauligen Müll greifen musste.« Diese Zeilen betreffen die Jahre 1946/47. Vierzig Jahre später – 1986 – war ich als Gast zweier polnischer Kunstzeitschriften in Warschau. Jerzy Wasniewski, der Chefredakteur der Zeitschrift Projekt, begleitete mich damals zum Denkmal für die Gefallenen des Warschauer-Ghetto-Aufstandes, das am 19. April 1948, dem fünften Jahrestag des Beginns dieses verzweifelten Kampfes, auf jenem Gelände enthüllt worden war. Hermann Kant hat also dieses Denkmal während und nach seiner Errichtung noch gesehen, denn er kehrte erst 1949 aus der Kriegsgefangenschaft nach Deutschland zurück. Immer wieder schweift er in seiner »Okarina« vom Handlungsstrang ab und entschuldigt sich: »Pardon, ich verlor mich an diese Geschichte. An eine dieser Geschichten. Eine, die mich erklärt. Die mir verständlich macht, warum ich manchmal einseitig bin.« Auch bei dieser Lesung wird deutlich: Hermann Kant hat einen barocken, ausufernden Erzählstil; er lässt keine Anspielung, keinen Wortwitz, keine sarkastische Zuspitzung aus; seine satirische, ironische und selbstironische Schreibweise kennen wir schon aus anderen seiner Bücher. Im Gespräch stelle ich ihm die Frage, ob es dem Leser nicht dienlicher sei, wenn er dichter an der zu erzählenden Geschichte bliebe oder wenn er gar literarischen Kurzformen – wie der Erzählung, der Novelle, der Kurzgeschichte, der Parabel – mehr Aufmerksamkeit widmen würde. Das lehnt Hermann höflich und bestimmt ab; das sei eben seine Art zu schreiben, die ihn von anderen unterscheide – und von der Vielfalt der Charaktere der Schriftsteller mit ihren Erfahrungen, Stilen usw. lebe eben auch die Vielfalt der Literatur. Dem kann ich nicht widersprechen.

Nach 1990 hatte sich Hermann aus Berlin in sein schwer beheizbares Sommerhäuschen in Prälank, einer zu Neustrelitz gehörenden Siedlung, zurückgezogen. Wenn er an den Zusammenkünften unseres Freundeskreises teilnahm, war das für ihn mit einer langen Anreise verbunden. Aber er suchte die Nähe zu Gleichgesinnten. Manchmal trafen wir ihn schon vor Beginn unseres Beisammenseins beim Mittagessen im »Spitteleck«. Und als er zum letzten Mal bei uns war, erzählte er uns voller Genugtuung, sein literarischer Nachlass sei vom Deutschen Literaturarchiv Marbach übernommen worden. Dort befände er sich in guter Gesellschaft. Gesundheitlich ging es ihm immer schlechter, so dass er weiteren Treffen fernbleiben musste. Wir telefonierten öfter miteinander und schrieben ihm noch zum 90. Geburtstag einen Brief nach Neustrelitz. 2015 war er schwer gestürzt, weil er kaum noch sehen konnte. Man brachte ihn in eine Einrichtung für betreutes Wohnen, wo er am 14. August 2016 starb. Genau einen Monat zuvor hatte er noch im Großen Haus des Neustrelitzer Theaters seine Bücher signiert – bei einem ausverkauften Leseabend an seinem 90. Geburtstag, den ihm der Aufbau-Verlag und das Theater unter dem Titel »Aufenthalte. Ein Abend für Hermann Kant« vorbereitet hatten. Zu den Vortragenden gehörte auch Wolfgang Kohlhaase, der das Drehbuch für den Film »Der Aufenthalt« geschrieben hatte.

Bitter und geistvoll

Natürlich hatten wir seine großen Romane »Die Aula« und »Das Impressum« bald nach ihrem Erscheinen 1965 und 1972 gelesen. Die Arbeiter-und- Bauern-Fakultäten (ABF), mit denen nach dem Zweiten Weltkrieg das Bildungsprivileg der Besitzenden gebrochen wurde und von denen »Die Aula« handelt, gab es – mit zwei Ausnahmen – nur bis 1963, so dass sie für uns schon ein wenig Geschichte waren. Am meisten interessierte mich dann doch »Der Aufenthalt«, weil mein Vater als irregeleiteter junger Mensch 1942 in der Nähe von Kursk gefallen war und einen solchen Erkenntnisprozess wie Mark Niebuhr nicht mehr durchlaufen konnte. Andere Werke von Hermann Kant – wie »Bronzezeit«, »Abspann« oder »Kormoran« – bewegten mich weniger. Doch sein Roman »Kino«, in dem ein alter Schriftsteller – auf regennassem Pflaster liegend in einem Schlafsack – in der Hamburger Fußgängerzone die Vorübergehenden beobachtet, packte mich wieder: Die Perspektive von unten, eigentlich bitter, reizt zu geistvollen Reflexionen über die Gegenwart.

Hamburg war ja seine Geburtsstadt. Dort wurde er 1926 als Sohn einer Fabrikarbeiterin und eines Gärtners geboren. Die Verhältnisse waren ärmlich. Als Hamburg unter den alliierten Luftangriffen zu leiden begann, zog die Familie ins mecklenburgische Parchim. Dort besuchte er die Volksschule und beendete eine Elektrikerlehre. Nach dem Krieg war er Mitbegründer eines Antifakomitees und Lehrer an der Antifazentralschule im Arbeitslager des ehemaligen Warschauer Ghettos. In dieser Zeit traf er auch mit Anna Seghers zusammen, die ihn stark beeindruckte. In Greifswald holte er 1952 an der ABF das Abitur nach und studierte anschließend bis 1956 Germanistik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ab 1957 war er dort wissenschaftlicher Assistent am Germanistischen Institut und bis 1959 Chefredakteur der Studentenzeitschrift Tua res. 1959 trat er in den Schriftstellerverband der DDR ein. 1964 nahm ihn das Deutsche PEN-Zentrum Ost und West als Mitglied auf und wählte ihn von 1967 bis 1982 in sein Präsidium. 1969 wurde er Vizepräsident und von 1978 bis 1990 als Nachfolger von Anna Seghers Präsident des Schriftstellerverbandes. Aus der Akademie der Künste, deren Mitglied er seit 1969 war, trat er 1992 aus, ebenso aus dem PEN-Club.

Er war jener Schriftsteller aus der DDR, der nach der »Wende« am meisten verleumdet und angegriffen wurde. Man verzieh ihm seine Haltung nicht. Nahezu alle Massenmedien bliesen in das gleiche Horn. Wolfgang Thierse, der ehemalige Präsident des Deutschen Bundestages, meinte zum Tod Hermann Kants: »Die gut lesbare ›Aula‹ und der ernsthafte ›Aufenthalt‹ – das sind wichtige Bücher des Autors Kant, ansonsten viel oberflächliches, eitles und apologetisches Geplauder. Der Funktionär Kant bleibt mir in unangenehmster Erinnerung als brutal und verlogen und bis zum Schluss zu wirklich selbstkritischer Einsicht weder fähig noch willens.« Der Literaturexperte Thierse, der bis zur »Wende« wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zen­tralinstitut für Literaturgeschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR war, muss es ja wissen, weil er so unter Kant litt. Nun konnte er endlich freiheitlich gegen einen Toten hetzen, der ihn im Gedächtnis der Menschen lange überleben wird.

Hermann Kant wollte die DDR nicht schöner reden, als sie war. Aber er hielt zu ihr. Er begriff sie als Versuch, aus einer unseligen deutschen Geschichte auszubrechen. Die erste, unauslöschliche Lektion hatte er im Warschauer Ghetto verinnerlicht. Davon rückte er nicht ab – sein ganzes Leben lang.

In der Sammlung unserer Taschenbücher findet sich Hermann Kants Erstlingserzählung »Ein bisschen Südsee« aus der bb-Reihe des Aufbau-Verlages. Das Papier ist vergilbt, die Klebebindung hält nicht mehr, so dass die Rückseite des Umschlages und die letzten beiden Seiten sich gelöst haben, Ecken sind umgeknickt und abgestoßen, die Titelseite ist eingerissen … Wir haben darin zu oft gelesen.

Werner Klemke

Für mich war er lange Zeit ein »Offizieller«. Die Gelegenheiten, bei denen ich ihn sah, waren meist Verleihungen des Max-Lingner-Preises, Festveranstaltungen oder Vernissagen in der Akademie der Künste der DDR , die sich in zwei Gebäuden am Berliner Robert-Koch-Platz befand. Konrad Wolf und Manfred Wekwerth gehörten bis zur »Wende« zu ihren Präsidenten. Und zu den Mitgliedern der Akademie zählten viele bekannte Maler, Graphiker, Gebrauchsgrafiker, Bühnenbildner und Bildhauer, darunter Fritz Cremer, Lea Grundig, Bernhard Heisig, Jo Jastram, Willi Sitte, Werner Stötzer, Walter Womacka, Wolfgang Mattheuer und Herbert Sandberg. Einige von ihnen verließen im schwierigen Vereinigungsprozess mit der Westberliner Akademie nach 1990 diese Institution, weil sie sich nicht an entwürdigenden Diskussionen beteiligen wollten. Werner Klemke war an dieser Akademie seit 1964 Sekretär der Sektion Bildende Kunst. So sahen wir uns, wenn ich in Begleitung von Willi Sitte an Gesprächen teilnahm.

Es gibt heute noch Künstler, die stolz darauf sind, bei Werner Klemke Meisterschüler gewesen zu sein: Manfred Butzmann, Heidrun Hegewald, Rainer Herold, Christine Per­then und andere. Auch seine Studenten an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee schätzten seine liebenswürdige, charmante, korrekte Art und sein sicheres Urteil, seine geistreichen Bemerkungen, die nicht verletzten, auch wenn sie ironisch waren. Wenn wir bei öffentlichen Anlässen – wenn auch selten – miteinander sprachen, so war doch bei aller Freundlichkeit ein gewisse höfliche Distanz im Spiel.

Maria hatte ihn anders kennengelernt. Werner Klemke war 1973 zum Ehrenmitglied der Akademie der Künste der UdSSR ernannt worden; es gab immer wieder Einladungen zu Ausstellungen in der Sowjetunion. Die Stadt Leningrad bat ihn, anlässlich des 40. Jahrestages der DDR 1989 eine Ausstellung zu zeigen. Maria wurde beauftragt, diese Ausstellung gemeinsam mit dem Zentrum für Kunstausstellungen vorzubereiten. Sie meldete sich also bei Werner Klemke in seiner Atelierwohnung in der Tassostraße 21 in Berlin-Weißensee an, um mit ihm und seinem Sohn Christian die Auswahl für diese Bilderschau zu treffen. Damals hatte Werner Klemke schon zwei Schlaganfälle hinter sich, und seine Frau Gertrud war gestorben. Sein Auftreten war – wie immer – offen und freundlich, aber vieles fiel ihm nicht mehr leicht. Die Entscheidungen waren bald getroffen, die Details besprochen. Werner Klemke gab Maria »einen ganzen Sack voll« Grüße an Künstlerkollegen in Leningrad mit. Er selbst konnte diese Reise nicht mehr antreten. Die Präsentation seiner Arbeiten im Haus der Freundschaft an einem der Leningrader Kanäle wurde ein großer Erfolg. Die Leningrader, vor allem die Kinder, ergötzten sich an Klemkes Arbeiten. Das Stadtfernsehen sendete Aufnahmen von der Vernissage und zeigte, wie Kinder Maria die Blumen überreichten, die eigentlich für die Laudatorin gedacht waren, die am Publikum vorbeiredete. Maria hatte mit ihren wenigen, aber herzlichen Worten mehr Eindruck hinterlassen. Eigentlich war jener Zeitpunkt für Maria und mich wie ein Abschied von der DDR, auch wenn uns das damals noch nicht bewusst war. In diesen Tagen war ich Mitglied der Delegation, die zu den Tagen der Kultur der DDR in Moskau war – mit einer Ausstellung junger Künstler, einem Festprogramm des Ensembles der Komischen Oper im Kremlpalast, einem Empfang im Puschkin-Museum und einem Konzert im Tschaikowski-Saal. Wir riefen uns gegenseitig zwischen Moskau und Leningrad an. Als wir wieder in Berlin waren, überfielen uns die Ereignisse der »friedlichen Revolution« – und Leningrad hieß bald wieder St. Petersburg.

In unseren Bücherregalen stehen die »Märchen der Gebrüder Grimm« und Jurij Brezans »Die schwarze Mühle«, beide liebevoll von Werner Klemke illustriert, aus denen wir unseren Kindern und Enkeln vorlasen. Es gibt auch noch ein paar alte Magazin-Exemplare mit dem Klemke-Kater. Warum ist er eigentlich verschwunden? Die nachfolgenden Ausgaben kamen ohne ihn aus – oder mit einem signetartigen Ersatz. Das kann doch nicht nur daran gelegen haben, dass Werner Klemke nicht mehr zeichnen konnte. Passte vielleicht solcherart Lebensfreude nun nicht mehr ins marktwirtschaftlich gesteuerte Erscheinungsbild? Natürlich ist es gut, dass das Magazin noch existiert; aber es hat für viele seinen Reiz verloren; das Lesepublikum hat sich verändert; das Gefühl des Sich-zu-Hause-Fühlens, wie es der freche, neugierige Kater vermittelte, ist dem neuen Zwang gewichen, sich gegen andere durchzusetzen.

Es gibt wohl kaum einen vor 1989 geborenen Ostdeutschen, der nicht Werner Klemkes Illustrations- und Buchgestaltungskunst kannte: aus Schulbüchern, aus den Kinderbüchern von Fred Rodrian, Benno Pludra, Alfred Wellm oder Leonid Solowjow, aus Büchern von Georg Weerth, Theodor Storm, Denis Diderot, Wilhelm Hauff, Kurt Tucholsky, Robert Louis Stevenson oder Horst Kunze, aus Sachbüchern und auch aus den köstlichen Buchausgaben von Giovanni Boccaccios »Decamerone«, Johann Christian Günthers »Gedichten und Studentenliedern«, Thomas Manns »Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull« und Carl Michael Bellmans »Fredmans Episteln«. Neben Fröhlichem, Frivolem gab es auch Ernsthaftes, Warnendes, wenn er z. B. die »Ilias« illustrierte. Sein Gesamtwerk ist fast unübersehbar. Er arbeitete in den verschiedensten Techniken. Schätzungen sprechen von 800 Buchgestaltungen. Sie wurden mit nationalen und internationalen Auszeichnungen nahezu überschüttet: 76 seiner Werke wurden als »Schönste Bücher« des jeweiligen Erscheinungsjahres geehrt, auch mit der Goldmedaille der Internationalen Buchausstellung Leipzig; er erhielt drei Nationalpreise und einen Vaterländischen Verdienstorden in Gold und wurde 1975 Ehrenbürger der italienischen Stadt Certaldo, dem Geburts- und Sterbeort des Dichters Giovanni Boccaccio. Mehr als 400 Titel des Magazins stammen von ihm, er entwickelte Briefmarken, Plakate, Schallplattenhüllen, entwarf Bühnenbilder und Kostüme und war auf allen möglichen Gebieten als Gebrauchsgrafiker gefragt, so dass man sich heute nur darüber wundern kann, wie er das alles schaffte.

Stiller Held

Erst im Jahr 2011 wurde bekannt, dass Werner Klemke während des Zweiten Weltkrieges als Gefreiter in einer Schreibstube Ausweispapiere für holländische Juden gefälscht hatte und ihnen damit beim Überleben half. Er hatte Kontakt zu einer Widerstandsgruppe und fälschte auch Lebensmittelkarten, Urlaubsscheine und andere Papiere. Im Gemeindearchiv der Synagoge Bussum wurden Belege dafür gefunden, dass mit seiner Hilfe und durch die Tätigkeit seiner Widerstandsgruppe etwa 300 Juden vor der Deportation gerettet werden konnten – in dem Land, in dem auch Anne Frank gelebt hatte. Über all das hatte Werner Klemke nach dem Krieg nie gesprochen, auch nicht mit seinen Kindern. Es entstand ein Film, der diese Ereignisse dokumentierte und 2015 uraufgeführt wurde: »Treffpunkt Erasmus – die Kriegsjahre von Werner Klemke«. Was mich daran störte, waren Passagen, in denen man ihn als eleganten Kritiker des Landes darstellte, in dem er gearbeitet und gewirkt hatte, das ihn ehrte und förderte. Im Tagesspiegel vom 1. September 2015 war nach einer Aufführung dieses Films zu lesen: »Als Fälscher und Verräter zu gelten, so glaubte der Professor an der Hochschule für Bildende und Angewandte Kunst, hätte ihm geschadet.« Das glaube ich nicht. Im Unterschied zur DDR war z. B. die Behandlung des »Tagebuchs der Anne Frank« in den Schulen der BRD nicht verbindlich. Und es hätte Werner Klemke durchaus keine Nachteile gebracht, für seine Rettungstat geehrt zu werden. Auch hier wird wieder unterschwellig suggeriert, in der DDR sei es antisemitisch zugegangen. Als Held sah sich Werner Klemke nie; für ihn war das eine selbstverständliche Geste der Menschlichkeit, auch wenn er sich selbst damit gefährdete.

Unsere Achtung vor ihm und seinem Schaffen kommt auch aus seiner Biographie. Am 12. März 1917 wurde er als Sohn eines Tischlers in Weißensee geboren, damals noch ein Vorort von Berlin. Er besuchte das Köllnische Gymnasium in Berlin, eine Schule für Kinder ärmerer Bevölkerungsschichten, und machte 1936 das Abitur. Ihn interessierten dort vor allem die Kunst und Literatur des Klassischen Altertums. Danach studierte er an einer Lehrerbildungsanstalt in Frankfurt an der Oder, die er aber nach wenigen Monaten wieder verließ, weil sie ihm kein Stipendium und zu wenig Zeit für künstlerische Studien gab. 1937 fand er Arbeit als Trickfilmzeichner, wurde 1939 zur faschistischen Wehrmacht eingezogen, heiratete 1942 die Trickfilmzeichnerin Gertrud Stremlau, mit der er bis zu ihrem Lebensende zusammenblieb, und war nach Kriegsende in Nordfriesland interniert. Dort erlernte er die Technik des Steindrucks und gab im Sommer 1945 das erste deutsche Kinderbuch nach dem Krieg, »Die Bremer Stadtmusikanten«, heraus. 1946 kehrte er nach Berlin zurück, und schon 1947 begann er, für verschiedene Zeitschriften – Neue Berliner Illustrierte, Ulenspiegel, Frischer Wind, ABC-Zeitung und Der Junge Pionier – zu arbeiten. Den ersten großen Auftrag für eine Buchgestaltung erhielt er 1948 vom Berliner Verlag Volk und Welt, was ihn dazu anregte, sich die Holzstichtechnik anzueignen. Es folgten schnell weitere Aufträge anderer Buchverlage; er kam an die Weißenseer Kunsthochschule als Dozent. 1954 studierte er in China den chinesischen Farbholzschnitt und die traditionelle Pinselzeichnung. 1956 wurde er an seiner Hochschule Professor für Buchgraphik und Typografie. Im selben Jahr war er Mitbegründer der Pirckheimer-Gesellschaft im Kulturbund der DDR. Es folgten 1961 seine Berufungen zum Ordentlichen Mitglied der Akademie der Künste der DDR und ab 1964 als Sekretär der dortigen Sektion Bildende Kunst. Dass ihn diese Funktion zeitlich zu stark beeinträchtigte und ihn von seiner künstlerischen Arbeit abhielt, kann man nachfühlen. Als er 51 Jahre alt war, erschienen bereits 1968 seine »Gesammelten Werke«. Den Hochschuldienst verließ er 1982. 1986 erlitt er den ersten Schlaganfall. Hinzu kam ein Augenleiden, das ihn an seine Wohnung fesselte. Er starb am 26. August 1994 und wurde auf dem St.-Hedwigs-Friedhof in Berlin-Weißensee beigesetzt. Sein Grab ist ein Ehrengrab der Stadt Berlin. Das Klingspor-Museum in Offenbach am Main übernahm seinen Nachlass.