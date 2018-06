Nachschlag: Endlich Erfolge

Präsidentenberater Moon Chung In Foto: TORU HANAI/Reuters

Aufschlussreiches Gespräch mit Moon Chung In, außenpolitischer Berater des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In. Anlass war das Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Kim Jong Un, das nach drastischen Provokationen Washingtons und weiterem Hin und Her am Dienstag in Singapur stattfinden soll. Dass sich Südkorea im Interesse einer Annäherung an den Norden des Landes der traditionellen US-Umklammerung zu entwinden sucht, macht Moon mit jeder Silbe deutlich – und bringt Seoul dabei geschickt als »ehrlichen Makler« ins Spiel. Trump brauche endlich Erfolge, der anstehende Gipfel sei seine Chance: »Wenn er das an die Wand fährt, ist er komplett gescheitert. Er hat Nahost aufgemischt, den Iran-Deal vertan und keine Antworten in Afghanistan. (…) Im November sind Midterm-Wahlen.« Gegenüber dem Berserker im Weißen Haus, darf man Moons Worten entnehmen, erscheint die Staatsführung der Volksrepublik als Hort der Zuverlässigkeit und Zivilisation. (shu)