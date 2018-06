Schwarze Pädagogik

Zu jW vom 5. Juni: »Furcht vor dem ­Strafcenter«

Es ist erstaunlich, welch großes Vergnügen es manchen Herrschenden im Kapitalismus bereitet, andere Menschen zu demütigen, zu quälen und schließlich zu vernichten. Wenn angeblich Strafen »für die erwünschte Erziehung« nötig sind (…), befinden wir uns tief im Bereich schwarzer Pädagogik. Mit deren Hilfe wird Sadismus rationalisiert, indem z. B. behauptet wird, ohne Sanktionen seien viele nicht zu erreichen. Das Gegenteil ist der Fall: Zermürbt und traumatisiert durch die permanente Androhung und Durchsetzung von Sanktionen tauchen viele Betroffene ab, sind nicht mehr erreichbar, werden obdachlos.

Die hohen Herrschaften des Kapitals wollen, dass jede zumutbare Arbeit angenommen wird, wobei gesundheitliche oder andere Einschränkungen häufig nicht berücksichtigt werden. Betroffene mit vorherigen Herzinfarkten, Rückenschäden oder schweren Suchterkrankungen werden gnadenlos in Weiterbildungs- oder Beschäftigungsmaßnahmen drangsaliert. Fehlende Betreuungsplätze für die Kinder, die Pflege von Angehörigen, weite Wege mit extrem langen Wartezeiten im ÖPNV interessieren oftmals herzlich wenig. (…) Welche Arbeit für sie zumutbar ist, können aber nur die Erwerbslosen selbst entscheiden. (…) Anstelle von Zwang, Drohungen und Stigmatisierung muss eine echte Beratung auf Augenhöhe treten. Hartz IV muss abgeschafft und durch eine sanktionsfreie, armutsverhindernde Grundsicherung ersetzt werden. (…)

Britta Littke-Skiera, per E-Mail

Kein Grund, stolz zu sein

Zu jW vom 5. Juni: »Kein ›nationales ­Hinterland‹«

Selbst wenn man Gauland und seinem vorgealterten Jungvolk von der »Jungen Alternative« den Gefallen tun und die zwölf Jahre Nazidiktatur gedanklich streichen würde, frage ich mich, was mit 1.000 Jahren erfolgreicher Geschichte gemeint ist? Ist damit die jahrhundertelange Herrschaft von Fürsten, Königen und Kaisern zusammen mit der mächtigen Kirche gemeint, von der sicher einige wenige Herrschende profitierten, die aber für die übergroße Mehrheit der Bevölkerung die Hölle gewesen ist? Meint Gauland die unzähligen Kriege, das gegenseitige Abschlachten in Europa, die mittelalterliche Hexenjagd, die Machtkämpfe und Gier einiger weniger Monarchen und Kirchenfürsten auf Kosten des Volkes, für dessen Sprachrohr sich die AfD ja hält? Waren diese Jahrhunderte an Despotismus, Hunger und Elend »erfolgreich«? Sind der Dreißigjährige Krieg oder der Erste Weltkrieg oder der Kolonialismus wirklich etwas, worauf man stolz sein kann? Ja, diese großen schmutzigen Flecken haben andere Nationen in ihrer Geschichte auch vorzuweisen. Deshalb sollte dieser übertriebene Patriotismus uns eher befremden, als sabbernd danach zu gieren, die gleichen Militärparaden aufzufahren oder die gleichen meist inhaltsleeren patriotischen Sprüche klopfen zu können. Geschichte ist wichtig, der Blick zurück kann immer helfen, die Gegenwart zu meistern, aber der von der AfD gewünschte und in vielen Ländern praktizierte »Nationalismus« ist nichts anderes als Marketing oder Opium fürs Volk. Damit Despoten an der Macht bleiben, imperialistische Kriegspolitik geduldet wird, und weil es was ist, was die Reichen und Mächtigen dem untergebenen Volk geben können und was sie nichts kostet. Schön blöd wer Freiheit, Liberalität, Demokratie und ein europäisches Zusammenwachsen dafür wegwerfen möchte!

Markus Meister, Mönchengladbach

Endlich Frieden

Zu jW vom 11. Mai: »Raketen gegen Syrien«

Wenn die USA ihrem »Erbfeind« Iran das Messer zeigen, so wäre es doch an der Zeit, dass man sie aus der »Friedens-NATO« ausschließt – aus der UNO hätte man einen Staat, der so massiv alle belügt, um Gründe für einen Aggressionskrieg gegen den Irak vorzutäuschen, sofort hinauswerfen müssen. Ging nicht: Die USA sind die größte Geldquelle der Institution. Wer Geld gibt, darf auch ungehindert morden, so muss man wohl denken. (…) Die neue Lüge ist schon ausgedacht, doch kaum einer weiß noch, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Persien eine demokratische Verfassung erringen konnte – und der Ministerpräsident Mossadegh die Ölquellen seines Landes in Staatsbesitz überführte. Das führte zu seinem schnellen Sturz, ein Schah übernahm die Staatsführung, bester Freund der USA und auch der alten Bundesregierung. Doch die Perser nahmen das nicht so hin, stürzten den großen Herrn und gründeten erneut eine Demokratie, diesmal allerdings unter religiösen Fahnen. Alle Versuche der USA, diese Entwicklung wieder umzukehren, sind recht blamabel gescheitert. Nun wittern sie eine neue Chance. (…) Es reicht nicht, wenn wir nur zur Kenntnis nehmen, dass ein blühendes Syrien mit Frieden zwischen den Religionen auf Initiative der USA in ein Trümmerfeld verwandelt wird und seine zerbombten und zerschossenen Bürger von den treuen Bundesgenossen der USA, den Europäern, versorgt werden müssen. Redet nicht, macht endlich Frieden! (…)

Kurt Dietmar Richter, Berlin

Schaden für die Wissenschaft

Zu jW vom 29. Mai: »Menschheitshoffnung Wachsmotte«

Das mit den plastikfressenden Wachsmottenlarven war eine schöne Geschichte, aber dann kamen ein paar Spielverderber von der Mainzer Uni und haben mit deutscher Gründlichkeit nachgeprüft, was dran ist an der »Entdeckung« … offenbar wenig. Das wirft auch ein bezeichnendes Licht auf das Prüfsystem (Peer review) der sogenannten High impact journals: Sobald ein Artikel mediale Aufmerksamkeit verspricht, ist man da offenbar nicht mehr so kritisch – mit Schaden für die Glaubwürdigkeit (und Motivation) sauber arbeitender Wissenschaftler. Wenigstens wurde die Gegenstudie später in derselben Zeitschrift publiziert (…), was durchaus nicht selbstverständlich ist.

Andreas Wessel, Berlin

Diese Zuschrift erreichte uns über die neue Kommentarfunktion für Onlineabonnenten