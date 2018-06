Der Sänger der Toten Hosen, Campino (55), hat einen »Ohrinfarkt« erlitten. Der Hörsturz sei am Freitag morgen diagnostiziert worden, hieß es. Das für Freitag abend geplante zweite Konzert der Band in der Berliner Waldbühne fiel deshalb aus, ebenso wurde der für Sonntag geplante Auftritt beim Münchner Festival »Rockavaria« abgesagt. Am Donnerstag hatten 20.000 Fans die Toten Hosen beim ersten Berlin-Konzert von »Laune der Natour« in der Waldbühne gefeiert. (dpa/jW)