Kann man es ertragen?

Im heutigen Ungarn kaum noch als Nachlass zu ertragen: George Lukács (hier 1952 in Ostberlin) Foto: Bundesarchiv, Bild 183-15304-0097/CC-BY-SA

In Budapest geht der Streit um den Nachlass des marxistischen Philosophen Georg Lukács (1885–1971) in eine weitere Runde. Zuletzt waren seine Manuskripte aus dem sogenannten Lukács-Archiv in die Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (MTA) abtransportiert worden. Ende Mai wurde der letzten verbliebenen Mitarbeiterin verboten, die Räumlichkeiten des Archivs zu betreten. Die ehemalige Wohnung des Philosophen, die seit seinem Tod unter anderem zur Aufarbeitung seiner Manuskripte gedient hatte, wurde abgeriegelt.

Am Freitag veröffentlichte die Internationale Lukács-Archiv-Stiftung (LA NA) eine Mitteilung, in der sie dagegen protestierte, dass die Einrichtung immer noch geschlossen ist. Die Stellungnahme folgte auf ein Treffen mit László Lovász, dem Präsidenten der MTA. Er hatte im Gespräch abgestritten, dass das Archiv endgültig geschlossen worden sei, und überraschend erklärt, dass es nach einer Renovierungsphase als Forschungsstätte wiedereröffnet würde.

Eine derartige Zusage über das Fortbestehen des Archivs hatte es bislang von der Akademie nicht gegeben. Seit Jahren wurde dieses kaputtgespart, den Mitarbeitern wurde gekündigt und aus dem Nachlass nichts mehr publiziert. Im Umfeld des Archivs wird vermutet, dass die Akademie auch auf politischen Druck hin versucht, den Nachlass zu zerlegen und sich einer Institution zu entledigen, die Lukács’ Erbe in einer Zeit, in der Antikommunismus zur staatstragenden Ideologie wurde, weitertrug.

Nach dem Umzug der Manuskripte und der persönlichen Bibliothek Lukács’ hatte die Führung der Akademie lediglich über einen Museumsbetrieb nachgedacht. Offiziell wurde noch nicht bestätigt, dass nun eventuell die Arbeit mit den Schriften des ungarischen Kommunisten weitergeführt werden kann. Zudem gibt es auch keine Stellungnahme, warum das Archiv bis zu den Renovierungsarbeiten geschlossen bleiben muss, wann es wiedereröffnet werden, und wer dann dort überhaupt unter welchen Bedingungen arbeiten soll.

Bereits einige Tage zuvor hatten sich einige Vertreter der LANA-Stiftung, die sich für den Verbleib der Manuskripte und der Bibliothek in der Lukács’ Wohnung einsetzt, in einem Brief, der jW vorliegt, bei Unterstützern bedankt. Nachdem der letzten Mitarbeiterin verboten worden war, die Räumlichkeiten zu betreten, und die Schlösser ausgetauscht worden waren, hatten verschiedene Organisationen erneut eine Onlinepetition zur Rettung des Archivs gestartet. Auch in dem Brief wird die Freude über das Versprechen betont, das Archiv könnte weiter als Forschungseinrichtung betrieben werden. Einschränkend wird jedoch bemerkt: »Die Vertreter der Akademie können sich weiterhin nicht vorstellen, dass das Archiv in der Form, in der es jahrzehntelang funktionierte, bzw. in den letzten Jahren versuchte zu funktionieren, weiterbetrieben wird. Das heißt als eine Institution, die über eine, wenn auch nur in geringem Maße, Autonomie unter anderem in Forschung und Veröffentlichung des Materials verfügt.«

Das Ziel, den Nachlass von Lukács auch in Zukunft in der Wohnung des Philosophen zu bewahren, werde man trotzdem nicht aufgeben, auch wenn man sich damit »dem Risiko, sich lächerlich zu machen« aussetze. Der Nachlass sollte nicht jenen überlassen werden, »die die Philosophie im Allgemeinen, aber Lukács bewiesenermaßen im Besonderen nicht ertragen können«.

Wie Maria Székely, die vor kurzem rausgeworfene Bibliothekarin, jW mitteilte, sei der Grund für das Verhalten der Akademie gewesen, dass sich ein ehemaliger Archivmitarbeiter nach den offiziellen Öffnungszeiten in den Räumlichkeiten aufgehalten habe. Der Leiter der Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, István Monok, hatte ihn dort bei einem Überraschungsbesuch mit dem deutschen Botschafter und Kulturattaché angetroffen. Zu welchem Zweck die Vertreter der Bundesrepublik die Räumlichkeiten sehen wollten, ist nicht bekannt.