Zustand eines Genies

»Ich hasse es / bipolar zu sein / es ist großartig«: Kanye West Foto: Lucas Jackson/Reuters

Eine kleine Einführung für die älteren Semester: Wer ist Kanye West? Antwort: Die wohl wichtigste Figur der Popmusik in den letzten fünfzehn Jahren. Ein US-Amerikaner, Afroamerikaner, gute Mittelschicht, aufgewachsen in Chicago, die Mutter Professorin für Anglistik. Ein bisschen Kunsthochschule und dann der Durchbruch 2003 mit dem Album »The College Dropout«.

West ist Rapper, West ist Produzent, West ist Modedesigner, West ist vor allem widersprüchlich. Präsident Bush jr. warf er noch öffentlich Rassismus vor, Obama vergötterte er am Anfang und zerstritt sich dann mit ihm, mit Onkel Donald wiederum verbindet ihn so was wie eine Freundschaft – der Musiker trägt gerne die bekannten »Make America Great Again«-Kappen. West bekennt sich mal zum Kapitalismus, mal prangert er die soziale Ungerechtigkeit an. Er wettert leidenschaftlich für die Rechte der Schwarzen und lässt dann verlauten, sie hätten sich die Sklaverei ja irgendwie selbst eingebrockt.

Kanye West bricht 2016 seine Tour ab und lässt sich in die Psychiatrie einweisen. Man hört monatelang kaum etwas von ihm, dann reaktiviert er seinen Twitter-Account und schleudert mindestens ein Dutzend Nachrichten am Tag in den Orbit.

»I hate being / Bi-Polar / its awesome«. »Ich hasse es / bipolar zu sein / es ist großartig« – diese Worte prangen in neongrüner Krakelschrift auf »ye«, dem neuesten Album des Meisters. Man glaubt ihm jedes Wort. Beispiel: die legendären Release-Partys. Zum vorigen Album, dem 2016 erschienenen »Life of Pablo«, ließ er in New York City die ganz großen Geschütze auffahren, der Madison Square Garden musste es selbstverständlich sein. Dort spielte das selbsternannte Genie dann eine Vorabversion des Albums von seinem Laptop ab – so sieht eine »Grande gesture« im 21. Jahrhundert aus. Am 31. Mai gab es eine Lagerfeuerparty im Yellowstone-Staat Wyoming. Promis inmitten von Bisons und Bergen.

Überhaupt passt Kayne West immer deckungsgleich zum Zeitgeist, ist irgendwo voraus, irgendwo anachronistisch und eine gute Prise berühmt, weil berühmt. Historisch mag man ihn mit den ständigen Wandlungen des 2016 verstorbenen Prince vergleichen, oder mit dem allgegenwärtigen Antlitz des undefinierbaren Andy Warhol, dazu das große Maul von, na ja, Donald Trump.

Sieben Songs umfasst das am 1. Juni erschienene, offiziell achte Studioalbum, das es, neben Download und Stream, auch wieder als physischen Tonträger in Form von CD und Schallplatte gibt. Vorneweg: Es ist nicht Wests bestes geworden. Unfertig und gebastelt wirkt es die meiste Zeit. Aber: Es sagt dermaßen viel über den Zustand seines Machers aus, dass es verdient gehört zu werden.

Schon der erste Song verschont den Hörer nicht. In »I Thought About Killing You« geht es tatsächlich um das, was der Titel verspricht. Das Ich meditiert über seinen narzisstischen Zwangsgedanken das Gegenüber vorsätzlich töten zu wollen. Und wieso? Nur so. Aus Selbstliebe, die sich am Ende ausweglos im Suizid vollstrecken muss. Die Logik eines Kranken, der über sich Bescheid weiß, aber nur manchmal Lösungen findet. Zweiter Track: »Yikes«, deutlich aggresiver, zirkelt um die Möglichkeit der Selbstmedikation, die Angst vor dem Ego und die Autoaggressionen zwischen Bitches und Krankenhausbett.

Auf »All Mine« gibt es eine vermeintliche Auszeit vom Wahnsinn – nur Superstar-Leben und weibliche Reize. »Wouldn’t Leave« und »No Mistakes« kommen um die Ecke und bringen die Liebe vorbei. An irgendwas muss man sich klammern, wenn man sich selbst zu sehr mag und am Ende immer alleine ist. »Ghost Town« ist die wohl beeindruckendste Komposition, gleichzeitig ein Stück Katharsis. Kanye sehnt sich nach Ruhe, wie Gott am siebten Tag. Es endet mit »Violent Crimes«, wo ihm einfällt, dass er ja auch noch Familienvater ist.

Musikalisch ist »Ye« nahe an Wests Frühwerk. Er singt wieder, er rappt das meiste und es hört sich an, als hätte er bei der Produktion fast alleine am Computer gesessen. Trotzdem, vielleicht gerade deswegen ist dieses Werk so intensiv geworden. Wer erfahren möchte, wie es sich anhört, wenn ein brillanter Musiker mit fragilem Geisteszustand in ein paar Wochen eine Platte zusammenschustert, wer die Schönheit im Nichtperfekten finden kann, dem sei »Ye« wärmstens ans Herz gelegt.

Kanye West ist ruhelos. Er legte am 8. Juni gleich das nächste Album nach. »Kids See Ghosts« in Kollaboration mit Kid Cudi.