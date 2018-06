Lufthansa droht Tochter

Lufthansa-Logo: Dieser Kranich lässt erneut vermuten, dass er ein Raubvogel ist Foto: Axel Heimken/dpa

Wenn Brussels Airlines keine besseren Resultate liefere, bräuchten sie keine Geschenke zu erwarten, sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Lufthansa AG, Carsten Spohr, am Dienstag vergangener Woche in einem Gespräch mit dem flämischen TV-Sender VRT und der wallonischen Zeitung La Libre. Brussels Airlines gehört seit Anfang des Jahres zum Imperium der Lufthansa.

Spohrs Drohung kommt bei den ohnehin schon aufgebrachten belgischen Arbeitervertretungen schlecht an. »Das ist kein guter Augenblick für solche Aussagen«, sagte Anita Van Hof von der sozialistischen Angestelltengewerkschaft BBTK der flämischen Tageszeitung De Morgen. »Ich hoffe, dass das die Gemüter nicht erneut erhitzt.« Vor drei Wochen erst hatten die Piloten von Brussels Airlines an zwei Tagen gestreikt und damit für den Ausfall Dutzender Flüge gesorgt. Sie fordern mehr Freizeit und sechs Prozent mehr Lohn. Zwei Versuche, den Konflikt beizulegen, scheiterten. Am Montag wollen die Gewerkschaften entscheiden, ob sie erneut zum Streik aufrufen.

»Wir bitten nicht um Geschenke«, betonte Filip Lemberechts von der liberalen Gewerkschaft ACLVB. Die Belegschaft wolle nur wissen, was aus dem Unternehmen wird. Die Mitarbeiter wollten mehr Details. »Falls die Integration zu mehr Jobs führt, erwarte ich keinen Widerstand«, so Lemberechts am 5. Juni in der Wirtschaftszeitung De Tijd. »Wir wissen, dass die Ergebnisse besser werden müssen. Aber bessere Arbeitsbedingungen und niedrigerer Arbeitsdruck für die Piloten müssen dem nicht entgegenstehen.«

Zuckerbrot und Peitsche – mit dieser Maxime versucht die Lufthansa ihre Töchter auf Kurs zu bringen. »Wer die Kosten reduziert und für mehr Einnahmen sorgt, kann auf unsere Unterstützung bauen«, versprach Spohr letzten Dienstag am Rande der Jahressitzung der internationalen Luftverkehrsvereinigung IATA in Sydney. Ein gutes Beispiel sei die Schweizer Tochter Swiss. »Die bekommt bald neue Flugzeuge«, kündigte Spohr an. »Das Ergebnis von Austrian Airlines und Brussels Airlines ist weniger gut. Deshalb brauchen die Gesellschaften keine Extrainvestitionen zu erwarten. Lassen Sie es mich so sagen: Ihr Schicksal liegt in ihren eigenen Händen.« Der Streik habe eine Menge Geld gekostet. »Ich dachte, dass Brussels Airlines gewinnbringender sein will, um mehr Flugzeuge zu bekommen und weiter zu wachsen«, zeigte sich Spohr von der Belegschaft enttäuscht.

Brussels Airlines soll in die Billigfluglinie Eurowings integriert werden. Ein Plan, der den Mitarbeitern Sorgen bereitet. Sie befürchten, dass von ihrem Unternehmen am Ende nichts mehr übrig bleibt außer Angst vor der Zukunft. Im Verbund mit Eurowings sollen die Belgier für die Langstreckenflüge zuständig sein. »Jeder in Afrika kennt Brussels Airlines, aber niemand in Skandinavien, Madrid oder sonst wo in Europa. Auch in den Vereinigten Staaten und Asien nicht«, machte Spohr beim Sender VRT die Verhältnisse deutlich. Für die Langstreckenflüge sei eine Namensänderung deshalb weniger nötig. In Europa lägen die Dinge allerdings anders. »Eurowings muss das Aushängeschild unserer pan-europäischen Antwort auf Billigfluglinien wie Ryanair und Easyjet sein«, blickte Spohr in die Zukunft. Ob Brussels Airlines seinen Namen behalte, müsse nun die belgische Fluggesellschaft selbst entscheiden.

Seit dem 1. April schwingt dort die Deutsche Christina Förster das Zepter. Nachdem das alte Führungsduo Bernard Gustin und Jan De Raeymaeker im Februar gehen musste, fühlen sich die Belgier zunehmend unter der Knute der Deutschen. Die neue Chefin führt Interviews mit den belgischen Medien nicht etwa auf Französisch oder Flämisch sondern auf Englisch.

Konzernchef Spohr vermisst bei der Belegschaft von Brussels Airlines die Dankbarkeit und setzt ihr zugleich die Pistole auf die Brust: »Die Lufthansa Gruppe hat die Synergien nicht nötig, Eurowings ebenfalls nicht, aber Brussels Airlines schon.« Die belgische Fluggesellschaft sei zu klein, um alleine auf sich gestellt eine Erfolgsgeschichte zu sein. »Die Arbeitnehmer bei Brussels Airlines müssen sich hinter die Inte­gration in Eurowings scharen«, zitierte ihn die Wirtschaftszeitung De Tijd am 5. Juni.

Dazu müssten sie aber erst einmal wissen, wie die Integration konkret aussehen soll, sagt Anita Van Hof von der sozialistischen Gewerkschaft in De Morgen. »Warum kommt Spohr nicht vorbei und spricht mit den Arbeitnehmern und den Gewerkschaften anstatt mit der Presse?«