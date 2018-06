»Probeliegen« beim »Tag der Bundeswehr«

In 16 deutschen Städten veranstalteten die Streitkräfte am Samstag zum vierten Mal den »Tag der Bundeswehr«. Die DFG-VK kommentierte am Sonntag in einer Pressemitteilung die Protestaktionen gegen das militaristische Spektakel:

»Wir sind zufrieden mit den Aktionen, die stattfanden«, resümiert Ralf Buchterkirchen. Der Bundessprecher der »Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen« (DFG-VK) hat die bundesweiten Proteste gegen den »Tag der Bundeswehr« mitkoordiniert und war selbst in Wunstorf bei Hannover aktiv: »Nach unseren Informationen kamen nur halb so viele Menschen zu der Bundeswehr-Werbeveranstaltung im Fliegerhorst Wunstorf wie von der Armee erwartet.« Man habe mit Flugblättern viele Menschen kritisch informieren können und auch auf dem Kasernengelände fanden Protestaktionen mit Transparenten statt – so wie an fast allen der 16 »Tag der Bundeswehr«-Standorte.

Am Eingang der »Führungsakademie der Bundeswehr« in Hamburg konnten Besucherinnen und Besucher in einem Sarg »probeliegen«. In Appen in Schleswig-Holstein störten Aktive vom »Jugendnetzwerk für politische Aktionen« (Junepa) eine Vorführung der Bundeswehr mit einem Transparent: »Ihr übt Krieg, wir üben Frieden.« Im bayerischen Murnau wurden die Besucherinnen und Besucher des »Tags der Bundeswehr« von einem fünf Meter hohen zerbrochenen Gewehr begrüßt. Und in Bonn irritierten die »Unicorns against Uniforms«, ein Dutzend Friedensaktivistinnen und -aktivisten in Einhornkostümen, die Armee. Auch in Flensburg, Dresden, Rostock, Ingolstadt, Mannheim und weiteren Städten fanden militärkritische Aktionen statt. »Es ist dringend notwendig, dass sich viele Menschen gegen die aktuelle Aufrüstung der Bundeswehr engagieren«, appelliert Buchterkirchen.

In einer Pressemitteilung erinnerte die Internationale Föderation der Widerstandskämpfer (FIR) am Wochenende an »Distomo – die offene Wunde der deutsch-griechischen Geschichte«:

Beim Massaker von Distomo, einer Ortschaft in Mittelgriechenland, töteten am 10. Juni 1944 Angehörige der deutschen 4. SS-Polizei-Panzergrenadier-Division im Zuge einer »Vergeltungsaktion« über 218 Dorfbewohner und brannten das Dorf nieder. 2017 fand anlässlich des Distomo-Tages in Kassel eine eindrucksvolle öffentliche Kundgebung statt. Es war der Tag der Eröffnung der internationalen Kunstausstellung Documenta 14, an der auch der griechische Präsident Prokopis Pavlopoulos teilnahm.

Auf der anderen Seite standen etwa 200 deutsche Antifaschisten mit dem griechischen Überlebenden von Distomo Argyris Sfountouris, um die deutsche Verantwortung für dieses Verbrechen deutlich zu machen und die ausstehende deutsche Entschädigungszahlung anzumahnen. (…)

Anlässlich des Distomo-Tages 2018 unterstreichen wir in aller Klarheit: Die FIR unterstützt in jeder Hinsicht die berechtigten Forderungen der griechischen Opfer der deutschen Okkupationspolitik und des griechischen Volkes gegenüber der Bundesrepublik Deutschland. Es ist und bleibt ein politischer Skandal, dass sich alle politisch Verantwortlichen in den vergangenen Jahrzehnten gegenüber dem griechischen Volk geweigert haben, die Restitutionsansprüche anzuerkennen und entsprechende Zahlungen zu veranlassen.