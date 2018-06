Nur jeder Zweite erhält Urlaubsgeld

Düsseldorf/Frankfurt am Main. Beim Urlaubsgeld geht jeder zweite Beschäftigte in Deutschland leer aus. 54 Prozent der Männer und 41 Prozent der Frauen erhalten die Sonderzahlung. Dabei sind die Chancen in tarifgebundenen Unternehmen deutlich größer, wie das WSI-Tarifarchiv der gewerksnahen Hans-Böckler-Stiftung am Sonntag auf Grundlage einer Onlinebefragung von mehr als 28.000 Beschäftigten mitteilte. 71 Prozent der Tarifbeschäftigten erhalten demnach Urlaubsgeld, in Firmen ohne Tarifvertrag sind es nur 38 Prozent. (dpa/jW)