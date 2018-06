Asylpolitik: Seehofer droht Masterplan an

Berlin. Mit einem 63 Punkte umfassenden Masterplan will Bundesinnenminister Horst Seehofer die deutsche Asylpolitik auf seine Linie bringen. »Die Asylpolitik in Deutschland muss grundlegend überarbeitet werden. Wir haben immer noch kein richtiges Regelwerk für die Zukunft«, sagte der CSU-Chef der Bild am Sonntag. Seehofer will sein Maßnahmenpaket am Dienstag in Berlin den Medien vorstellen. Dabei soll auch Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) eine Neuausrichtung der Entwicklungspolitik präsentieren, die angeblich verstärkt auf die Beseitigung von Fluchtursachen durch private Investitionen und berufliche Bildung in Krisenländern setzt. (dpa/jW)