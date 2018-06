Nachschlag: Kleber rechnet ab

Das Schreckgespenst Flüchtling, von Claus Kleber hervorragend in Szene gesetzt Foto: Thomas Frey/dpa

Mit verschränkten Armen brachte sich Claus Kleber im Vorspann des »Heute Journals« schon mal für seine Generalabrechnung mit der Flüchtlingspolitik in Stimmung. »Ein Nachrichtentag, der traurig macht, wütend und ratlos«, entfuhr es ihm und gibt denen Zunder, die meinen, »wären die Grenzen doch dicht geblieben«. Ein Flüchtling wird verdächtigt, eine 14jährige getötet zu haben. Dafür werden geschlagene zehn Minuten freigemacht. Angesichts von über 400 Morden, die im letzten Jahr im Land begangen wurden, könnte Kleber jeden Tag seine Nachrichtensendung so starten. Doch hier geht es um weit mehr. In Quedlinburg zum Beispiel treiben die Innenminister gerade ihr Internierungskonzept der »Ankerzentren« voran. Für Kleber »ein Rezept, klare Verhältnisse zu schaffen«. Verschweigend, dass in diesen Lagern nicht nur auffällige Gewalttäter weggesperrt werden sollen, sondern jeder, über dessen Asylantrag befunden wird. So läuft die Instrumentalisierung à la AfD. (mme)