Weiße Überheblichkeit

Zu jW vom 5. Juni: »Esel als Retourkutsche«

»›Wir führen den Landcruiser unter den Tieren in Burundi ein‹, freute sich der französische Botschafter Laurent Delahousse.« Genau solche Äußerungen und Herangehensweisen werden in Afrika als »White superiority« gesehen. Und das zu Recht. Diese Überheblichkeit, die als »freundliche« (…) Geste daherkommt, zeigt im Grunde nichts anderes als eine rassistische Grundhaltung. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die burundische Regierung (wie andere in Afrika) autoritär oder vielleicht sogar diktatorisch ist und sich von NATO-Ländern militärisch aushalten lässt.

Detlev Reichel, Tshwane/Südafrika

Für eine Sammlungsbewegung

Zu jW vom 26. Mai: »Sammeln, aber wo?« und jW vom 28. Mai: »Wagenknecht verwirft ›Fairland‹«

Als sich auf Initiative von Oskar Lafontaine 2005 erstmals seit Kriegsende eine gesamtdeutsche Linke zusammenfand (…), hatte die neue Bewegung zwei erklärte Ziele: 1. die Sozialdemokratie zu einer Abkehr von ihrem Kurs des Sozialabbaus und des Militarismus, hin zu einer Resozialdemokratisierung zu bewegen und 2. die Etablierung einer rechten Protestbewegung in Deutschland, die damals schon gefährlich laut mit den Hufen scharrte, zu verhindern. 13 Jahre später muss man konstatieren, dass beide Ziele nicht erreicht wurden: Die Sozialdemokratie drängt – unbeeindruckt von allen Rückschlägen – zum Suizid durch Linksverweigerung, und die Rechte hat sich innerhalb weniger Jahre mit ungeheurer Wucht im Parteiensystem festgesetzt. Dabei schien die zunächst gemeinsame Strategie von Lafontaine und Gysi lange Zeit aufzugehen: In der SPD gab es ernsthafte Debatten über eine Kurskorrektur, und die Proteststimmung in der Bevölkerung nach den antisozialstaatlichen Hartz-Reformen entlud sich für viele Jahre nicht destruktiv-rechts, sondern Die Linke galt als der – emanzipatorische und radikale – Ansprechpartner für diejenigen, die mit den herrschenden Verhältnissen unzufrieden waren.

Doch in dem Maße, in dem sich Die Linke als Partei seit 2010 während ihrer zweiten Legislaturperiode im Bundestag etablierte, (…) gerieten die beiden zentralen Gründungsziele in den Hintergrund. Die Partei verzichtete im Zuge ihrer »Emanzipation von Oskar Lafontaine« zunehmend auf die Rolle als Angreifer und Provokateur der SPD – die im Gegenzug ihren Respekt vor der Linken mehr und mehr verlor. Wo es in Land und Kommune opportun war, reagierte die immer kleiner werdende SPD gerne mit der Linken (…) oder saß zusammen mit der Linken einträchtig in der Opposition. Wer in dieser Zeit Wut auf die gesellschaftlichen Verhältnisse hatte – und das wurden immer mehr –, fühlte sich immer weniger von einer zu brav auftretenden Linken angesprochen und ging allzuoft nach rechts – mit fatalen Folgen für das gesellschaftliche Klima.

Trotzdem ist es so wichtig, dass es Die Linke als Partei gibt – als emanzipatorische Kraft, die der Gewalt und der Zerstörungskraft des Kapitalismus eine soziale Alternative entgegensetzt. Aber dies kann nicht der Status quo sein, mit dem wir uns zufriedengeben: eine kleine linke Partei zu haben, die mit gutem Gewissen die dominierende Politik kritisiert (…).

Wenn man sich mit dieser Perspektive nicht zufriedengeben will – und das darf keine Linke! –, bedarf es einer Bewegung, die über das Parteipolitische, so wichtig dieses ist, hinausgeht. (…) Es bedarf einer Bewegung von Menschen aus verschiedenen Gruppen, Milieus, Richtungen und Zusammenhängen, die für eine andere Politik, letztlich ein anderes System kämpfen und einfordern, eine andere Politik zu verwirklichen. Dies muss der Anspruch einer linken Sammlungsbewegung sein; deshalb brauchen wir sie. (…)

Jonas Christopher Höpken, Ratsherr Die Linke Oldenburg

Deutscher Revanchismus

Zu jW vom 24. April: »Shoppen für den Krieg«

Die Bundesrepublik Deutschland will nun militärisch gegenüber Russland als Großmacht agieren, obwohl ihr das nach dem Ausgang des Zweiten Weltkriegs gar nicht zusteht. Das zeigt sich daran, wie die deutsche Verteidigungs-, ja eigentlich doch Kriegsministerin Ursula von der Leyen »Putin« gegenüber protzt und mit der Bundeswehr keine Schwäche, sondern sich über alle Maßen auf- bzw. nachgerüstet zeigen will. Die herrschenden imperialistischen Kreise Deutschlands können die Niederlage im Zweiten Weltkrieg nicht verschmerzen und griffen für die »Groko« bewusst auf solche Personen wie von der Leyen und Kanzlerin Angela Merkel zurück. Völker, hört endlich die Signale!

Hans-Georg Vogl, Zwickau

Mangelnde Argumentationsfähigkeit

Zu jW vom 29. Mai: »Angst und Hass«

Warum verwendet die junge Welt solche rassistisch konnotierten Bezeichnungen wie »Haufen alter, weißer Männer«? Damit erfährt die gesamte gutgemeinte Auseinandersetzung in dem Artikel eine Abwertung, und der anscheinend gestreifte, bunte, gepunktete, rosafarbene, grüne oder blaue Verfasser treibt mit solch blödsinnigen Bezeichnungen Menschen in die Arme der AfD, also einer Partei, gegen die er polemisieren möchte. Journalisten! Denkt nach, bevor Ihr zur Feder greift!

Dies schreibt Euch ein alter (immerhin fast 65 Jahre alt), im Sinne von Volkmar Wölk »weißer« Afrika- und Kolonialhistoriker, der gehofft hatte, dass Menschen in politischen Auseinandersetzungen nicht nach der Hautfarbe (mir ist übrigens noch nie ein weißer Mensch begegnet!) bewertet werden, denn das zeugt von Unsicherheit und mangelnder Argumentationsfähigkeit. Hat das ein junge Welt-Autor nötig?

Prof. Ulrich van der Heyden, Berlin